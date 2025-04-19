Когда нужно менять масло в АКПП: через сколько и на каком пробеге делают замену масла в автоматической коробке передач автомобиля
Автоматическая коробка переключения передач — один из ключевых агрегатов современного автомобиля, обеспечивающий плавное и комфортное вождение.
Одним из важнейших компонентов АКПП считается трансмиссионное масло, выполняющее множество функций — от смазки внутренних механизмов до охлаждения рабочих деталей. У автовладельцев нередко возникают вопросы, как часто нужно менять масло в автоматической коробке и стоит ли это делать самостоятельно.
Что такое масло для АКПП
Жидкость в автоматической КПП выполняет следующие функции:
- обеспечение работы фрикционных дисков,
- смазка подшипников и охлаждение трущихся деталей,
- оптимизация работы системы контроля и управления,
- передача крутящего момента в гидротрансформаторе от ДВС в КПП.
Эти функции в «автомате» масло может выполнять, если оно обладает определенными параметрами вязкости и смазывающими свойствами. Со временем трансмиссионное масло теряет свою эффективность. Если это произошло, АКПП потеряет производительность и начнет работать с перебоями.
Зачем нужна замена масла
В состав жидкости для АКПП входит масло и специальные присадки. Если свойства масла ухудшаются, это ведет к снижению эффективности работы и других элементов.
Замена масла в автоматической коробке не менее важна, чем в двигателе. Смазывающая жидкость охлаждает, бережёт от износа детали трансмиссии и передает крутящий момент.
На относительно старых машинах и управление АКПП происходит с помощью гидравлической системы. От чистоты состава жидкости и её качества зависит производительность и функциональность коробки передач.
Агрессивная манера вождения, частые поездки по плохим дорогам, небрежная эксплуатация «автомата» — все эти факторы значительно сокращают интервал замены трансмиссионной жидкости.
Кроме того, масло в трансмиссии приходится чаще менять, если авто регулярно стоит в пробках, часто буксирует тяжёлый прицеп или постоянно ездит по пересечённой местности.
Как часто нужно менять масло
В среднем обновление масла в АКПП на машинах требуется через каждые 50-60 тысяч километров пробега. В качестве другого ориентира используются временные промежутки — менять масло рекомендуют раз в 3-5 лет.
Точную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.
Если речь идёт о новом автомобиле с автоматической коробкой, эксперты советуют менять трансмиссионное масло каждые 80-90 тысяч километров пробега. Но если автомобиль используется для поездок по бездорожью, этот интервал сокращается вдвое.
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Как узнать, что масло пора менять
Существует ряд признаков, позволяющих понять, что автоматической коробке требуется замена масла. В их числе:
- достижение машиной определённого пробега или возраста, указанного в регламенте техобслуживания;
- пинки и задержки при переключении передач;
- масляные подтекания из «автомата»;
- изменение цвета масла, появление в нем грязных примесей и металлической стружки (устаревшая жидкость засоряет фильтр, ухудшая работу трансмиссии);
- посторонние шумы и вибрации при переключении передач (исправный «автомат» должен работать бесшумно, а гул, скрип и скрежет при переключении передач в коробке говорят о нехватке смазывающей жидкости);
- появление запаха гари или другого неприятного запаха;
- автоматическая коробка перестаёт реагировать на органы управления, несвоевременно переключаются передачи.
Как проверить уровень масла в АКПП
На щупе есть две шкалы для проверки уровня жидкости на прогретой и холодной коробке. Шкала HOT (в переводе с английского — «горячо») обычно находится выше шкалы с маркировкой COLD («холодно»).
Чтобы проверить уровень жидкости в АКПП, нужно:
- Найти щуп контроля уровня масла, чаще всего он находится под капотом около двигателя и снабжен маркировкой ATF.
- Достать щуп из коробки передач и очистить его.
- Вернуть щуп на место до упора, затем опять его вынуть.
- Посмотреть уровень жидкости в коробке по меткам на щупе.
Уровень жидкости должен располагаться между максимальной и минимальной отметками. Если жидкость расположена за нижней меткой, масло необходимо долить.
Как проверить уровень масла без щупа
Если в автоматической коробке передач нет щупа для проверки уровня жидкости, выкручивать сливную пробку, что в стандартных условиях не очень удобно — потребуется подъёмник или смотровая яма. Но по-другому никак.
Какую замену выбрать — полную или частичную
Обновление жидкости в АКПП выполняют двумя способами — частичной и полной заменой. Полная выполняется с помощью спецоборудования, которое под давлением выгоняет отработку. При полном обновлении есть риск отслоения масляно-грязевых отложений с внутренних поверхностей АКПП. Это приводит к засорению гидроблока и соленоидов, в результате чего может потребоваться ремонт коробки. Такая замена возможна лишь на АКПП в хорошем или удовлетворительном состоянии.
Когда нужна полная замена масла в АКПП
Аппаратную (полную) замену жидкости в «автомате» выполняют, если туда было залито неподходящее масло. Также это часто требуется при ремонте или замене АКПП.
Когда делают частичную замену масла
При частичной замене масла в АКПП остатки старой жидкости смешиваются с только что залитым маслом. Такая процедура может выполняться в исправной трансмиссии во время плановой замены масла в АКПП.
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Какое масло следует заливать в АКПП
Оптимальное масло для автоматической коробки обычно указано в руководстве по эксплуатации авто. Компания-производитель указывает наименование трансмиссионной жидкости и спецификацию, которую следует применять в АКПП.
Чтобы уточнить эту информацию, можно также обратиться к официальному дилеру или к специалистам на станции техобслуживания.
Использовать следует масло, лучше всего соответствующее спецификациям производителя. Это гарантирует надлежащую работу «автомата». Жидкость для АКПП обозначается буквами ATF. Обычно в названии масла есть оригинальный код, дополненный аббревиатурой либо наименованием автомобильного бренда. Важно помнить, что дешёвые масла могут оказаться подделкой и навредят элементам трансмиссии.
Как самостоятельно поменять масло в АКПП
Обновление жидкости в АКПП выполняется на эстакаде, яме или подъёмнике, чтобы удобно было работать с расположенной внизу коробкой передач. Водителю следует открутить пробку для слива жидкости и позволить отработавшему маслу вытечь в заранее подготовленную ёмкость.
Далее потребуется промыть фильтр масляного насоса и вернуть пробку на место, когда старое масло будет слито. Затем надо залить новое масло ATF через отверстие, расположенное под капотом возле двигателя. После этого необходимо удостовериться, нет ли утечек и каков уровень ATF. В самом конце нужно проверить «автомат» в движении, совершив небольшую поездку в разных режимах.
Частичная замена масла также выполняется на подъемнике или эстакаде. Обычно освобождают около половины занятого жидкостью объёма.
Как менять масла в роботе и вариаторе
Обновление масла в клиноцепных и клиноременных вариаторах схоже с процедурой замены ATF в традиционных коробках типа «автомат». Процедура может быть как частичной, так и полной (аппаратной). При этом следует также обновить фильтры и проконтролировать уровень масла.
Роботизированные КПП с электромеханической системой управления считаются наименее требовательными к маслу. У них наибольший интервал замены ATF — часто до ста тысяч километров.
Но если роботизированная КПП оборудована гидравлической системой управления, то эта коробка особенно требовательна к качеству масла. В этих агрегатах менять жидкость приходится гораздо чаще.
После процедуры замены ATF на некоторых роботизированных коробках требуется их дополнительная адаптация с помощью компьютера и программного обеспечения.
Теперь самое важное
Ресурс АКПП можно значительно увеличить благодаря своевременной замене масла. Обновлённая жидкость обеспечивает эффективную смазку и охлаждение внутренних компонентов, снижая износ и предотвращая перегрев.
Частичное обновление ATF может быть безопаснее для АКПП, чем полное. Однако в случае частичной замены следует как минимум в два раза сократить межсервисный интервал.