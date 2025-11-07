Утильсбор повысят дважды: 1 декабря 2025 и 1 января 2026

На автомобильном рынке ожидается две волны роста цен на машины. Уже 1 декабря 2025 года вступит в силу новая методика расчёта утильсбора, которая привязана к мощности двигателей. А на 1 января 2026 запланирован очередной этап его индексации через повышение расчётных коэффициентов. «Рамблер/авто» подсчитал, насколько могут подорожать машины к началу следующего года.

Премьер-министр Михаил Мишустин 1 ноября подписал постановление правительства №1713. Оно устанавливает новый порядок расчёта утилизационного сбора при ввозе в Россию автомобилей с моторами отдачей свыше 160 л.с. С 1 декабря 2025 года физлица начнут платить за мощные машины такой же утильсбор, как и компании-импортёры, ввозящие легковые авто на российскую территорию.

Как до 1 декабря 2025-го платят утильсбор физлица

Напомним, что сумма утилизационного сбора для конкретной машины рассчитывается с помощью утверждённых правительством коэффициентов. Для физлиц пока ещё действуют коэффициенты 0,17 для авто возрастом до трёх лет и 0,26 для более старых легковушек. Сумма итогового платежа выводится путем умножения этого коэффициента на так называемую «базовую ставку» утилизационного сбора, равную 20 000 рублей. Таким образом, сейчас при ввозе машины для личного пользования физлицо платит казне 3 400 рублей за автомобиль младше трёх лет и 5 200 рублей за более возрастной вариант.

Что изменится с 1 декабря 2025-го

С 1 декабря для машин до трёх лет с рабочим объёмом мотора менее 1 000 см³, но мощностью свыше 160 л.с. коэффициент утилизационного сбора вырастет до 12,8. То есть как минимум до 256 000 рублей за автомобиль мощностью до 190 л.с. Для такого же авто старше трёх лет коэффициент ещё выше — 23,7. Соответственно, утильсбор составит 474 000 рублей.

Для более производительных силовых агрегатов (свыше 190 л.с.) «утиль» будет ещё больше. Так, в классе двигателей объёмом от 1 000 до 2 000 см³ коэффициент увеличится до 37,5 для машин до трёх лет и до 62,2 для более возрастных. Так что минимально возможный платёж подскочит сразу до 750 000 рублей для новых машин и до 1,244 миллиона для подержанных.

Для автомобилей до трёх лет с двигателями объёмом от 2 000 до 3 000 см³ коэффициент будет уже 96,11, а старше — 144. Так что минимальные платежи составят 1,922 миллиона и 2,88 миллиона рублей соответственно.

Для машин с объёмом двигателя более 3 000 см³ новая методика расчёта «утиля» сохраняет текущие коэффициенты: 107,67 для новых и 164,84 для авто старше трёх лет. Исключения могут быть для ТС мощностью менее 160 лошадиных сил, однако таковых на рынке, по сути, нет.

Что изменится с 1 января 2026-го

Помимо изменений методики расчёта утильсбора, которые вступят в силу с 1 декабря 2025 года, в постановлении правительства РФ № 1255, действующем с 1 октября 2024, предусмотрена и поэтапная индексация утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и некоторые виды дорожно-строительной техники.

И с 1 января наступает очередной момент индексации через рост коэффициентов. Чтобы более наглядно рассказать о грядущей индексации «утиля», мы продемонстрируем его расчёт на примерах нескольких наиболее востребованных в 2025 году моделях, которые россияне активно покупали и ввозили из-за границы. Наш расчёт в первую очередь будет произведён для новых автомобилей возрастом до трёх лет.

Geely Monjaro

Эта модель стала одним из хитов 2025 года среди легковых авто, ввозимых гражданами в частном порядке. Львиная доля приходится на комплектацию с мотором объёмом 1 969 см³ и мощностью 272 л.с. До последнего времени компании-посредники предлагали привезти «Монджаро» примерно за 3,9–4 миллиона рублей.

С 1 декабря для этих машин начнёт действовать коэффициент «утиля», равный 47,6, поэтому покупателям придётся перечислить в казну 952 000 рублей. А с 1 января 2026-го, после индексации коэффициента до 57,12, сбор повысится до 1 142 400 рублей. Так что стоимость автомобиля «под ключ» наверняка перевалит за 5 миллионов рублей.

Toyota RAV4

Японский кроссовер ввозят к нам преимущественно с китайского рынка. Чаще всего к покупке предлагают модель, укомплектованную мотором объёмом 1 986 см³ и мощностью 171 л.с. Сейчас такую машину можно привезти для личного пользования примерно за 3,15–3,3 миллиона рублей.

С 1 декабря к этой сумме придётся прибавлять утильсбор в размере 750 000 рублей (коэффициент 37,5). А с 1 января 2026-го — 900 000 рублей, так как проиндексированный коэффициент составит уже 45.

Volkswagen Tiguan

Кроссовер VW также привозят с китайского рынка. Спросом пользуется преимущественно версия с мотором на 220 «лошадей» (1 984 см³). Текущая цена колеблется в вилке от 4,4 до 4,5 миллионов рублей.

С 1 декабря модель обзаведётся «утилизационным» коэффициентом 42,1, который с 1 января 2026-го увеличится до 50,52. Эти цифры означают сборы в размере 842 000 и 1 010 400 рублей соответственно.

Skoda Kodiaq

Новый Kodiaq к нам везут из Казахстана. Там относительно недавно налажена его крупноузловая сборка. Под капотом таких Skoda, как правило, установлен тот же двигатель, что у Tiguan: это мотор объёмом 1 984 см³ и мощностью 220 л.с. Средняя цена кроссовера «под заказ» в районе 4,0–4,1 миллиона рублей.

Машина подпадает под тот же диапазон «утиля», что и родственник по концерну Volkswagen. Это означает 842 000 рублей утилизационного сбора с коэффициентом 42,1 уже в декабре 2025-го и 1 010 400 рублей (коэффициент 50,52) — с начала 2026-го.

Lexus RX 300

Любители японского «премиума» обычно заказывают эту модель также с китайского рынка с 248-сильным двигателем объёмом 1 997 см³. Цены на неё сейчас — в районе 6,8–7,0 миллионов рублей.

С 1 декабря в стоимость придётся закладывать дополнительные 842 000 рублей утилизационного сбора (коэффициент 42,1). А с 1 января 2026-го — уже 1 010 400 рублей (коэффициент 50,52).

BMW X3

В продаже «под заказ из-за границы» доминируют две комплектации немецкого кроссовера. Обе с силовым агрегатом объёмом 1 998 см³, но разной мощности: 190 л.с. и 258 л.с. Цены на первую находятся в районе 5,8–5,9 миллиона рублей, а на вторую – 7,4–7,5 миллионов.

После 1 декабря 190-сильная машина подорожает минимум на 794 000 «утилизационных» рублей (коэффициент 39,7), а с 1 января 2026-го на 952 800 рублей (коэффициент 47,64). Для кроссовера с 258-сильной «четвёркой» под капотом с декабря утилизационный сбор составит 2 100 000 рублей (коэффициент 105), а с 1 января 2026-го — 2 520 000 рублей (коэффициент составит уже 126).

BMW X5

Львиная доля предложения новых BMW X5 (за исключением «спортивной» М-комплектации) приходится на кроссовер с дизельным мотором объёмом 2 993 см³ и мощностью 286 л.с. Текущие цены на такие автомобили под заказ колеблются в районе 16,5–16,8 миллиона рублей.

С 1 декабря новый утильсбор увеличит цену на 2 184 000 рублей (коэффициент 109,2), а с 1 января 2026-го на 2 620 800 рублей от текущих значений (коэффициент 131,04).

Mercedes-Benz G-Класс

Дизельный Mercedes G450d с мотором мощностью 367 л.с. (2 989 см³) наиболее часто привозят под заказ по схеме параллельного импорта. Сейчас стоимость дизельного «Гелика» составляет порядка 19 миллионов рублей.

С 1 декабря текущего года потребуется доплатить к этой сумме утильсбор в размере 2 458 000 рублей (коэффициент 122,9), а с января 2026-го уже 2 949 600 рублей (коэффициент 147,48).

Выводы

Ровно через месяц после введения новой методики расчёта утилизационного сбора российских покупателей ждёт ещё и индексация коэффициентов. Для перечисленных выше моделей размер «утиля» с 1 января 2026 года вырастет в среднем на 10–20% относительно уровня декабря 2025-го.

Можно предположить, что вслед за ростом цен на новые автомобили начнёт повышаться и стоимость машин с пробегом на внутреннем рынке. Ведь многие покупатели в процессе выбора могут переориентироваться именно на вторичку, что подстегнёт и без того высокий спрос в этом сегменте рынка.