Как покупали автомобили в СССР 

1/16 Свободная продажа автомобилей в СССР в частные руки началась с 1 сентября 1948 г., когда в Москве открылся первый в стране специализированный магазин "Автомобили". Это место стало очень популярным в столице — с утра до вечера там толпился народ. Здесь записывались в очередь на машины, покупали запчасти. На фото: конец 60-х годов. Фото: public domain

2/16 Чтобы купить автомобиль необходимо было стоять в очереди в среднем около семи-восьми лет. В очередь нельзя было попасть просто так — требовалось вставать в нее на каком-либо из предприятий и копить деньги ТАСС Фото:

3/16 В середине 70-х Волга ГАЗ-24 стоила около 10 тысяч рублей, за "Копейку" ВАЗ-2101 приходилось отдавать около 5,5 тысяч рублей. При средней зарплате 150 рублей в месяц эти деньги у советских граждан имелись ТАСС Фото:

4/16 Однако отстояв главную многолетнюю очередь, нужно было выдержать еще несколько непосредственно в автомагазине — их было всего несколько и на такие города, как Москва и Санкт-Петербург, приходилось всего по одному советскому «автосалону». На фото: центр по продаже и ремонту автомобилей "Жигули" на Варшавском шоссе РИА Новости Фото:

5/16 Техцентр "Варшавский", согласно советской пропаганде — был самый большой в Европе Фото: Журнал "ЗА РУЛЕМ", 1975 год

6/16 Кстати, самих машин в автосалонах не было. Покупателю выдавали справку-счет, с которым он шел в специальную сберкассу, где снова стоял в очереди. Потом возвращался в магазин за чеком (после еще одной очереди) на получение автомобиля, ехал на склад, где ждал очередного автовоза с машинами и брал в итоге машину просто по номеру с тем цветом кузова, который достался ТАСС Фото:

7/16 Самым отважным и смелым гражданам СССР машины генсеки дарили. Ветеранам войны и орденоносцам было позволено один раз в жизни купить автомобиль без очереди РИА Новости Фото:

8/16 Существовали и разные коррупционные схемы, когда сами сотрудники комиссионки за внушительную взятку сводили продавца и покупателя, которые уже давно обо всем договорились. Для этого требовалось гораздо больше денег, чем при покупке автомобиля через многолетнюю очередь РИА Новости Фото:

9/16 Часто за машинами отправлялись в братские республики. Например, в Грузии с удовольствием продавали машины за цену, в 4–5 раз превышающую государственную ТАСС Фото:

10/16 Реклама ВАЗ 2102, 1975 год Фото: ВАЗ

11/16 Рекламное фото Нивы, 1982 год. Фото: АвтоВАЗ

12/16 Случались и совершенно невероятные истории. В 1983 году был известен случай, когда в учреждениях Советского Союза появились объявления о внеочередном приобретении автомобилей «Москвич» в кредит ТАСС Фото:

13/16 Это произошло из-за сбитого истребителем Су-15 южнокорейского пассажирского «Боинга», тогда многие западные страны отказались от советских машин. В результате весь экспорт осел в СССР и машины переполнили все склады РИА Новости Фото:

14/16 А еще люди активно скупали билеты «Спортлото», где нередко разыгрывали автомобили. Везло единицам, но тем не менее везло! РИА Новости Фото:

15/16 На фото: продавец автомобильных колес на рынке в Оренбурге, 1989 год ТАСС Фото: