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Как покупали автомобили в СССР
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Как покупали автомобили в СССР 

Рамблер 2 февраля 2018
Годы в очередях, счастливый случай и другие схемы, по которым можно было купить машину в СССР — в нашей фотогалерее.
1/16  Свободная продажа автомобилей в СССР в частные руки началась с 1 сентября 1948 г., когда в Москве открылся первый в стране специализированный магазин "Автомобили". Это место стало очень популярным в столице — с утра до вечера там толпился народ. Здесь записывались в очередь на машины, покупали запчасти. На фото: конец 60-х годов.
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2/16  Чтобы купить автомобиль необходимо было стоять в очереди в среднем около семи-восьми лет. В очередь нельзя было попасть просто так — требовалось вставать в нее на каком-либо из предприятий и копить деньги
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3/16  В середине 70-х Волга ГАЗ-24 стоила около 10 тысяч рублей, за "Копейку" ВАЗ-2101 приходилось отдавать около 5,5 тысяч рублей. При средней зарплате 150 рублей в месяц эти деньги у советских граждан имелись
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4/16  Однако отстояв главную многолетнюю очередь, нужно было выдержать еще несколько непосредственно в автомагазине — их было всего несколько и на такие города, как Москва и Санкт-Петербург, приходилось всего по одному советскому «автосалону». На фото: центр по продаже и ремонту автомобилей "Жигули" на Варшавском шоссе
Фото:
5/16  Техцентр "Варшавский", согласно советской пропаганде — был самый большой в Европе
Фото:
6/16  Кстати, самих машин в автосалонах не было. Покупателю выдавали справку-счет, с которым он шел в специальную сберкассу, где снова стоял в очереди. Потом возвращался в магазин за чеком (после еще одной очереди) на получение автомобиля, ехал на склад, где ждал очередного автовоза с машинами и брал в итоге машину просто по номеру с тем цветом кузова, который достался
Фото:
7/16  Самым отважным и смелым гражданам СССР машины генсеки дарили. Ветеранам войны и орденоносцам было позволено один раз в жизни купить автомобиль без очереди
Фото:
8/16  Существовали и разные коррупционные схемы, когда сами сотрудники комиссионки за внушительную взятку сводили продавца и покупателя, которые уже давно обо всем договорились. Для этого требовалось гораздо больше денег, чем при покупке автомобиля через многолетнюю очередь
Фото:
9/16  Часто за машинами отправлялись в братские республики. Например, в Грузии с удовольствием продавали машины за цену, в 4–5 раз превышающую государственную
Фото:
10/16  Реклама ВАЗ 2102, 1975 год
Фото:
11/16  Рекламное фото Нивы, 1982 год.
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12/16  Случались и совершенно невероятные истории. В 1983 году был известен случай, когда в учреждениях Советского Союза появились объявления о внеочередном приобретении автомобилей «Москвич» в кредит
Фото:
13/16  Это произошло из-за сбитого истребителем Су-15 южнокорейского пассажирского «Боинга», тогда многие западные страны отказались от советских машин. В результате весь экспорт осел в СССР и машины переполнили все склады
Фото:
14/16  А еще люди активно скупали билеты «Спортлото», где нередко разыгрывали автомобили. Везло единицам, но тем не менее везло!
Фото:
15/16  На фото: продавец автомобильных колес на рынке в Оренбурге, 1989 год
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16/16  Новый малолитражный автомобиль «Жигули», 1971 год
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Способов приобретения автомобиля в СССР было много. В нашей галерее мы вспоминаем главные из них.
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