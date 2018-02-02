Как покупали автомобили в СССР 

Годы в очередях, счастливый случай и другие схемы, по которым можно было купить машину в СССР — в нашей фотогалерее.
1/16 Свободная продажа автомобилей в СССР в частные руки началась с 1 сентября 1948 г., когда в Москве открылся первый в стране специализированный магазин "Автомобили". Это место стало очень популярным в столице — с утра до вечера там толпился народ. Здесь записывались в очередь на машины, покупали запчасти. На фото: конец 60-х годов.
Фото:
public domain
2/16 Чтобы купить автомобиль необходимо было стоять в очереди в среднем около семи-восьми лет. В очередь нельзя было попасть просто так — требовалось вставать в нее на каком-либо из предприятий и копить деньги
3/16 В середине 70-х Волга ГАЗ-24 стоила около 10 тысяч рублей, за "Копейку" ВАЗ-2101 приходилось отдавать около 5,5 тысяч рублей. При средней зарплате 150 рублей в месяц эти деньги у советских граждан имелись
4/16 Однако отстояв главную многолетнюю очередь, нужно было выдержать еще несколько непосредственно в автомагазине — их было всего несколько и на такие города, как Москва и Санкт-Петербург, приходилось всего по одному советскому «автосалону». На фото: центр по продаже и ремонту автомобилей "Жигули" на Варшавском шоссе
5/16 Техцентр "Варшавский", согласно советской пропаганде — был самый большой в Европе
Фото:
Журнал "ЗА РУЛЕМ", 1975 год
6/16 Кстати, самих машин в автосалонах не было. Покупателю выдавали справку-счет, с которым он шел в специальную сберкассу, где снова стоял в очереди. Потом возвращался в магазин за чеком (после еще одной очереди) на получение автомобиля, ехал на склад, где ждал очередного автовоза с машинами и брал в итоге машину просто по номеру с тем цветом кузова, который достался
8/16 Существовали и разные коррупционные схемы, когда сами сотрудники комиссионки за внушительную взятку сводили продавца и покупателя, которые уже давно обо всем договорились. Для этого требовалось гораздо больше денег, чем при покупке автомобиля через многолетнюю очередь
13/16 Это произошло из-за сбитого истребителем Су-15 южнокорейского пассажирского «Боинга», тогда многие западные страны отказались от советских машин. В результате весь экспорт осел в СССР и машины переполнили все склады