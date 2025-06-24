Сколько стоит ОСАГО в 2025 году: расчёты и советы

С 2022 года страховщики могут устанавливать базовую ставку в широких пределах. Как это влияет на стоимость полисов автогражданки и в какой компании можно заключить наиболее выгодный договор, рассказываем в этом материале. Бонусом — примерные расчёты для популярных моделей: LADA Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro.

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Как рассчитывается цена полиса ОСАГО

Сумма полиса рассчитывается методом умножения базовой ставки на ряд коэффициентов. И то и другое устанавливает Банк России.

Коэффициенты зависят от:

региона регистрации автомобиля и владельца (КТ),

стажа и возраста водителей (КВС),

наличия аварий в прошлом (коэффициент бонус-малус — КБМ),

числа допущенных к управлению (КО),

мощности двигателя (КМ),

срока действия страховки (КС).

Страховые компании не могут менять эти коэффициенты. Зато имеют право выбирать базовый тариф в пределах, установленных Центробанком.

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На 2025 год для физлиц — от 1 645 до 7 535 рублей, для юрлиц — от 852 до 5 722 рублей.

Теоретически цена полиса может отличаться в 4,5 раза у разных компаний. На практике разброс цен меньше, но разница ощутима.

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Реальные цены: расчёт ОСАГО на LADA, Haval, Geely

СберСтрахование по запросу «Рамблер Авто» рассчитала примерную стоимость ОСАГО для:

LADA Granta (мощностью 90 л.с.),

Haval Jolion (143 л.с.),

Geely Monjaro (238 л.с.).

Вводные данные: водитель 30 лет, из Москвы или Петербурга, с пятилетним стажем без аварий.

Для Москвы:

LADA Granta — от 4 621 до 10 551 ₽

Haval Jolion — от 5 881 до 13 428 ₽

Geely Monjaro — от 6 721 до 15 347 ₽

Для Санкт-Петербурга:

LADA Granta — от 4 210 до 9 613 ₽

Haval Jolion — от 5 358 до 12 234 ₽

Geely Monjaro — от 6 123 до 13 983 ₽

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Почему в разных компаниях цены ОСАГО могут отличаться

Ранее базовая ставка ОСАГО была фиксированной. Сейчас компании могут устанавливать её в заданном диапазоне. Это позволяет учитывать дополнительные факторы риска:

наличие нарушений ПДД (по базе ГИБДД),

возраст, пол, семейный статус, дети,

параметры авто: марка, модель, год, цена.

Точные алгоритмы расчёта — коммерческая тайна каждой страховой. Поэтому один и тот же водитель может получить совершенно разные предложения от разных компаний.

Электронный или бумажный полис: есть ли разница

Цены не зависят от формы полиса. Электронный полис ОСАГО имеет полную юридическую силу, его можно предъявить как в распечатке, так и на экране смартфона. Главное — чтобы номер полиса был действительным.

Если предпочитаете бумажную версию с бланком Гознака — страховые по-прежнему их выдают. Переход на полностью электронные документы пока не анонсирован.

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Где купить ОСАГО

Важно: ОСАГО оформляется только через компании, входящие в Российский союз автостраховщиков (РСА).

На сайте РСА есть список лицензированных страховщиков и ссылки на калькуляторы.

Способы оформления:

Через сайты страховых. Нужно ввести данные на каждом сайте — всего 34 компании. Затратно по времени, но даёт полный выбор.

Через маркетплейсы. Например, маркетплейс ОСАГО от Сбера позволяет легко сопоставить условия нескольких компаний, чтобы определить оптимальное предложение. Результат можно получить за три – пять минут.

Через страховых агентов и брокеров. Работают по доверенности от компаний. Лучше выбирать бумажный полис и проверять его подлинность до оплаты.

Как проверить подлинность полиса

С 1 октября 2024 года действует централизованная система проверки — АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС), оператор — структура Банка России. Проверить полис можно по VIN или номеру авто на сайте НСИС: https://nsis.ru/products/osago/check/

Если статус — «Действует», полис легитимен. Если система сообщает, что сведения не найдены, перед вами — подделка. Такой документ не поможет при ДТП и не спасет от штрафа при проверке ГИБДД.