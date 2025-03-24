GAC Empow R: карманная ракета по-китайски

Некогда популярные седаны безвозвратно уступили лидерство на рынке кроссоверам. Новые SUV появляются в продаже чуть ли не ежемесячно, а вот каждый новый седан для России — целое событие. Тем более, когда речь идёт о ярком во всех смыслах автомобиле. Новый GAC Empow только готовится прибыть к дилерам, а мы на нём уже прокатились. Причём на самой «злой» версии R, о которой российским поклонникам седанов пока остаётся лишь мечтать. И да, этот тот самый случай, когда китайский автомобиль может стать мечтой.

© GAC Motor

Те времена, когда можно было пойти в автосалон и купить мощный седан, стали историей. Нет больше в России ни Subaru WRX STI, ни Audi RS3, ни Mercedes-AMG CLA 45, а все седаны можно условно поделить на две категории — эконом-класс для невзыскательного водителя и бизнес-класс для корпоративного парка. Ну или соответствующих тарифов в такси. И заполнить пустующую нишу автомобилей с характером для тех, кто хочет получать от вождения эмоции, вполне мог бы GAC Empow R, если бы компания решила вывести его на наш рынок.

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Но «эрки» россиянам пока не полагаются, зато в Китае машина уже активно продаётся, а значит познакомится с ней можно в Поднебесной. И когда выпадает такой шанс, уговаривать сесть за руль не придётся. Пусть даже это не полноценный тест-драйв — в КНР на дороги общего пользования иностранец не может выехать даже с международным водительским удостоверением, потому что в Китае признаются только местные права, выдают которые лишь после сдачи экзаменов — но возможность прокатиться за рулём по закрытой трассе тоже дорогого стоит. Всё же это не покатушки на пассажирском кресле, которые не дают полного представления о машине, а самостоятельная поездка.

Площадку бывшего портового терминала в Гуанчжоу специально под наш тест-драйв превратили в импровизированный полигон, в котором нашлось место для немаленькой прямой с возможностью испытать и разгонную, и тормозную динамику, а также извилистой трассы со слаломом и площадкой для «восьмёрки».

В обычной жизни такое сочетание «дисциплин» почти не встречается, но в таких условиях новый автомобиль можно неплохо прочувствовать. Особенно когда подопытный седан всем своим видом заявляет, что для него все эти испытания — на зубок.

© GAC Motor

Empow R отличается от других модификаций весьма агрессивным аэродинамическим обвесом с крупными воздухозаборниками в переднем бампере, скульптурными порогами, массивным диффузором в заднем бампере, стационарным антикрылом на крышке багажника и сразу четырьмя патрубками выхлопной системы. Прибавьте к этому крупные колёса чёрного цвета и контрастные оранжевые акценты (доступен вариант с апельсинового цвета вставками в обвесе) — в этом колере сделаны суппорта тормозов и разбросанные по кузову шильдики «R» — и получите базовый набор для «заряженных» моделей.

Чисто визуально китайский седан ничуть не теряется на фоне именитых конкурентов, а каких-то даже превосходит по агрессии в экстерьере.

Салон под стать внешности. Первое, что бросается в глаза — передние сиденья с интегрированными подголовниками, которые выглядят как спортивные «ковши». Трёхспицевый мультифункциональный руль и стальные накладки на педали поддерживают заданное настроение.

© GAC Motor

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Оранжевые акценты на руле и центральной консоли, обивка из алькантары и кожи (есть вариант в строгом чёрно-сером исполнении, а есть в более эффектном чёрно-жёлтом с яркими вставками на креслах и жёлтыми ремнями безопасности), декоративные вставки под углепластик и сразу настраивают на нужный лад — это не просто седан, это седан с характером!

Самое главное, что со всем этим можно очень быстро найти общий язык. Кресла удобные с очень хорошей боковой поддержкой, оптимальную посадку за рулём удаётся настроить без проблем. Всё, что под руками, — мягкое и приятное тактильно. Единственное, что вызывает нарекания, так это те самые вставки а-ля карбон — глянцевые элементы очень быстро пачкаются и покрываются царапинами, так что лучше было бы с завода делать их матовыми. Заодно интерьер стал бы выглядеть дороже, чем есть.

Пара 10,25-дюймовых дисплеев, объединённых в общий блок, доминирует в салоне, но на эргономике это не сказывается. На панель приборов можно вывести данные в более-менее классическом варианте, а экран мультимедиа позволяет настраивать параметры машины. Предусмотрен особый режим отображения информации на центральном тачскрине — вдруг кому-то интересны давление наддува, давление и температура масла в двигателе, температура воздуха во впускном коллекторе и масла в трансмиссии!

Самое приятное, что для климатической системы оставлены физические клавиши и «крутилки», пользоваться которыми — одно удовольствие.

Можно подключить смартфон (лучше, если это будет iPhone, для которого предусмотрен штатный Apple CarPlay), а расположить его удобно в основании центральной консоли — полочка с беспроводной зарядкой позволяет без проблем пристроить гаджет.

© GAC Motor

Но в машине хорошо не только смартфону, но и пассажирам тоже неплохо. Сзади достаточно места и для ног, и для головы, хотя из элементов комфорта разве что подлокотник с подстаканниками. Но в этой модели главное не второй ряд сидений и тем более не багажник (достаточно вместительный, но лишённый мелочей вроде ручки для закрывания на крышке), а место водителя.

GAC Empow R — самый мощный вариант модели, который по своей отдаче превосходит даже гибридное исполнение.

«Эрка» комплектуется 2,0-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 265 л.с. мощности и немалые 400 Нм крутящего момента. В том, что машина динамичная, убеждаешься с началом движения. Автомобиль охотно отзывается на нажатие педали газа, обеспечивая весьма впечатляющую динамику — заявлены 5,7 секунды до первой «сотни». Замеров, конечно, мы не проводили, но ощущения дают понять, что паспортные данные вполне достижимы в реальной жизни.

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Не последнюю роль в этом играет коробка передач. Для Empow R инженеры выбрали классическую автоматическую трансмиссию — 8-ступенчатый «автомат» отлично сочетается с турбомотором и имеет настройки, которые обеспечивают плавный и уверенный разгон. Если бы вместо АКПП были вариатор или роботизированная трансмиссия, вряд ли бы удалось добиться такого слаженного тандема.

Над подвеской, вероятно, тоже работали. Добиться подробностей не удалось, но, очевидно, речь идёт как минимум об уменьшении дорожного просвета и установке более породистых шин, но не исключено, что амортизаторы у «эрки» тоже свои.

© GAC Motor

На это прозрачно намекают повадки седана на слаломе и «восьмёрке». Подвеска достаточно жёсткая для того, чтобы практически полностью убрать крены, но не настолько, чтобы пассажиры теряли зубные пломбы на неровностях. За рулём машина следует очень чётко и в целом маневрирование на «заряженном» GAC доставляет удовольствие. К тормозам тоже нареканий нет, потому что они без проблем выдержали серию жёстких торможений до полной остановки — такую уж программу теста предложили журналистам.

Перчинки машина тоже не лишена, потому что переднеприводный Empow R можно даже отправить в занос! Чуть порезче придавив акселератор, провоцируешь скольжение задней оси, которое позволяет довернуть машину в поворот.

Очень интересные настройки и характер, весьма редкий для китайских моделей.

Тем обиднее, что в планах российского представительства пока нет вывода GAC Empow R на наш рынок. Этот седан мог быть стать неплохой заменой для ушедших с нашего рынка «горячих» моделей, а заодно бы смог собственным примером убедить скептиков в том, что в Поднебесной тоже умеют делать автомобили, которые могут доставлять удовольствие за рулём.