Многоборец: жестокий тест-драйв Changan CS95 New

Раскрыть весь потенциал автомобиля могут только журналисты. Руководствуясь принципом «Не своё — не жалко», любую поездку представители прессы способны превратить в экстремальное испытание для машины. Особенно когда впереди несколько тысяч километров по скоростной асфальтовой трассе, городским улицам, российскому бездорожью и гоночному кольцу. Проехав экспедицию «Машина времени» на кроссовере Changan CS95 New, мы готовы утверждать, что этот автомобиль способен на гораздо большее, чем может представить себе его владелец!

© «Машина времени»

Подобные пробеги, которые сочетают в себе самые разные условия движения — отличная возможность узнать, на что вообще способна конкретная модель, ведь владелец, заплативший за автомобиль свои кровные, будет жалеть его и даже не приблизится к той грани, за которой экстремальная поездка превращается в безжалостное уничтожение машины. А это значит, что на журналистах и лежит эта благородная, но непростая миссия по выяснению реальных пределов живучести техники.

Пять регионов за четыре дня на Changan: обзор автопробега «Машина времени»

Особенно интересно испытывать китайские модели, с которыми связано немало стереотипов — подтвердить их или опровергнуть мы и отправились в четырёхдневный марш-бросок по пяти регионам России под эгидой пробега Российских ралли-рейдов, для которых технику предоставил «Чанъань Мотор Рус». Если уж представительство не побоялось выделить автомобили для такого испытания — значит, уверены в своём продукте. И как показали почти две тысячи километров, у Changan нет ни единого повода стыдиться за свои машины. Ну почти.

Холодный консерватизм

© «Машина времени»

Знакомство с любой новинкой начинается с изучения дизайна. И в этом отношении к CS95 New вопросов нет.

Экстерьер кроссовера выполнен в консервативном ключе, что позволит машине оставаться актуальной долгие годы. В облике читаются нотки Ford Explorer, но в плагиате автомобиль не обвинишь.

Дизайн вполне самобытный, но не узнаваемый — как-то не складывается пока у китайских марок с фирменным стилем, так что убери логотип с кузова, Changan точно не опознаешь. После рестайлинга слегка поменялась решётка радиатора, были скорректированы бамперы и оптика. Внешность посвежела, но не кардинально.

Салон же в рамках обновления и вовсе визуально не поменялся, не считая переработанного селектора автоматической коробки передач. И это неоспоримый плюс CS95 New, который своим консерватизмом приятно удивляет на фоне засилья тачскринов у других автомобилей.

У машины цифровая 10,25-дюймовая панель приборов, на которой можно выбрать классические циферблаты, а за мультимедиа отвечает 12,3-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли. Быстродействие не лучшее по современным меркам, функций тоже не очень много, но работает — это главное.

Автопробег «Машина времени» по России. Фоторепортаж

Отдельно хочется отметить классическое управление двухзонным климат-контролем с помощью привычных круглых селекторов и аналоговых клавиш, которыми легко пользоваться даже на ходу. Режимы выборов движения и управление полным приводом завязано также на физическую «шайбу», что куда удобнее и приятнее поисков в недрах меню тачскрина. Но без минусов не обошлось. В прямом и переносном смысле.

Тестовые экземпляры автомобиля были из первых поставленных в Россию партий, в которую вошли машины для рынка ОАЭ. Этим и объясняется странность комплектаций — навигации нет, русского языка в меню нет, обогревы отсутствуют как класс, зато есть двухступенчатая вентиляция кресел.

© «Машина времени»

Первая проблема легко решается подключением смаритфона через Apple CarPlay (работает, он, правда, нестабильно — то может день продержаться без единого разрыва, то может отключаться каждую минуту-другую), а вот вторую устранить можно либо путём установки обогревов в качестве опции, либо покупкой кроссоверов из свежих поставок, в которые уже вошли адаптированные под российские условия автомобили.

За рулём можно устроиться с комфортом, чему способствуют регулировки руля и сиденья водителя. Беда лишь в том, что профиль спинки подойдёт далеко не каждому — в этом путешествии мы делили капитанское место с коллегой, но никому из нас не удалось подобрать такие настройки, чтобы поясница не болела. Правда, со временем неудобства уходят. Просто потому, что организм привыкает к ноющей спине и ты уже перестаёшь это замечать.

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На втором ряду таких проблем нет — кресла раздельно регулируются вперёд-назад, спинка позволяет выбрать разный угол наклона. Есть и третий ряд сидений, который к долгим поездкам не располагает, но на короткие расстояния вполне реально отправиться всемером. Но лучше ехать квинтетом, чтобы оставить место для багажа. Отсек достаточно вместительный, чтобы легко расположить три крупных чемодана и маленькие сумки.

Полёт по магистрали

© «Машина времени»

Первое испытание — платная трасса М-12 «Восток», по которой предстояло промчать под тысячу километров. Обновлённый Changan CS95 New оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л.с. и крутящим моментом 380 Нм в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с муфтой BorgWarner.

Судя по всему, определённой долей адаптивности агрегаты обладают, потому что в начале пути были небольшие замечания к откликам на педаль газа, но уже к середине дня какие-либо ощутимые заминки исчезли. Связка «двигатель+коробка передач» настроена неплохо, особенно если выбрать в качестве базового режим Sport.

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Понятно, что в светофорных гонках у Changan шансов нет, однако на обычных дорогах динамика нареканий не вызывает. Можно легко и безопасно опережать попутные машины на платной дороге и без особых усилий и страха выходить на обгон на обычных трассах. Свой вклад в это вносят настройки руля и подвески.

Электроусилитель настроен славно! Отличная обратная связь, которая позволяет получать точную информацию о поведении машины, а подвеска обеспечивает неплохую плавность хода с достаточно точной управляемостью. Для семейного автомобиля под управлением среднестатистического водителя — выдающийся результат.

Марш-бросок по бездорожью

© «Машина времени»

Ждать иного от современного кроссовера на асфальте было бы глупо, но вот то, как показал себя CS95 New на пересечённой местности, превзошло даже самые смелые ожидания! Просто потому, что в здравом уме ни один владелец такой модели не полезет на ралли-рейдовый спецучасток. А если и выберется туда, то поедет «шёпотом», аккуратно преодолевая все препятствия. Но у нас гонка. Хоть и с ограничением максимальной скорости в 70 км/ч, но всё же гонка!

Машины выдержали! Прыжки по ямам и оврагам, полёты через трамплины и езду по снежно-ледово-грунтовой гребёнке абсолютно стандартные кроссоверы на 20-дюймовых колёсах и дорожной резине-«липучке» вынесли без потерь. Если не считать таковыми несколько поломанных бамперов да оторванную пластиковую защиту под днищем, которая все оставшиеся дни немало пугала наших попутчиков.

Каждый день находился как минимум один водитель, который сигналил на трассе дальним светом и останавливал наш Changan, чтобы предупредить о болтающемся под днищем пластике — не всё потеряно в нашей стране, пока есть такие неравнодушные люди!

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На следующий день после импровизированного ралли-рейда нас ждала поездка по заповеднику, где о ровных дорогах мечтать не приходится.

Узкие заснеженные тропки в лесу, сменяющиеся ещё более узкими мостиками, невероятный рельеф и скользкое снежно-ледовое покрытие заставляли потрудиться даже на скорости до 60 км/ч — электронные ассистенты помогали удерживать контроль.

Но даже если умные помощники со своей работой не справлялись, контролировать машину в скольжениях было легко. Если, конечно, понимать, как правильно орудовать рулём и педалями. Впрочем, рядовой водитель обычно до такого ситуацию на дороге не доводит, так что опасаться ему нечего.

Вот только надо быть осторожным на снегу. Машина тяжёлая, резина дорожная, клиренс не самый выдающийся, а электроника работает не настолько хорошо, чтобы можно было уверенно штурмовать сугробы.

У нас с коллегами во время ралли-рейда дважды возникали ситуации, когда требовалась помощь буксира — оба раза в снегу заседал именно CS95 New. Как только наст проламывается, автомобиль мгновенно садится на брюхо и самостоятельно буксующими колёсами закапывает себя. Проушина буксирная есть только сзади, так что это надо учитывать, выбираясь на бездорожье — если придётся машину вытягивать вперёд, можно сильно повредить пластиковый обвес.

Не думай о секундах свысока…

© «Машина времени»

Особенно с высоты кроссоверной посадки о секундах на кольцевой гоночной трассе. В здравом уме никто из владельцев Changan CS95 New в жизни не соберётся на трек-день, но если уж организаторы забронировали на день автодром «Нижегородское кольцо», то как можно проигнорировать такую возможность обкатать «китайца» там, где он в принципе никогда не должен был бы оказаться.

И снова кроссовер проявил себя очень даже неплохо! Понятно, что никакого удовольствия от езды на высокой и тяжёлой машине по «кольцу» не получить, но когда трасса покрыта снегом и льдом, то здесь уже чистая разгонная динамика и максимальная скорость роли не играют — даже на 70 км/ч закладывать виражи интересно. Хотя и непросто.

Езда на дорожном кроссовере по гоночной трассе — это работа, порой даже опасная, когда попадаешь на куски льда и ловишь потом автомобиль рулём. Даже если ты не отключил электронных ассистентов (отыскать, где у CS95 New деактивируется система стабилизации мы не смогли, а значит — она неотключаемая), порой бывает весьма непросто совладать с машиной. Но тем интереснее!

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В сухом итоге можно сказать, что Changan CS95 New сумел приятно удивить. Это достаточно комфортный и вместительный автомобиль для семьи, который неплохо оснащён, имеет достойные ездовые повадки и не спасует даже в непривычных для себя условиях, если не пытаться выжать из машины больше, чем она физически способна.

В продаже можно найти кроссоверы 2023 года по цене от 3 809 900 рублей, а за экземпляры 2024 года выпуска просят уже от 4 159 900 рублей. Вариант неплохой, но выбирайте те комплектации, где есть обогрев руля и сидений — без массажёра вы легко обойдётесь, а вот без тёплых опций эксплуатация неплохой в целом машины превратится в ненужный компромисс.

© «Машина времени»

Технические характеристики Changan CS95 New:

Габариты: 4949 × 1940 × 1805 мм

Колёсная база: 2810 мм

Дорожный просвет: 190 мм

Снаряжённая масса: 2117 кг

Привод: автоматический полный

Объём двигателя: 1998 см3

Максимальная мощность: 226 л. с.

Максимальный крутящий момент: 380 Нм

Коробка передач: автоматическая 8-ступенчатая

Максимальная скорость: 190 км/ч

Заявленный производителем расход топлива: нет данных

Плюсы Changan CS95 New

Консервативный дизайн кузова и салона. Физические органы управления климатической системой. Семиместный салон. Приятные и безопасные ездовые повадки. Достойная динамика и управляемость.

Минусы Changan CS95 New