Топ-5 хороших подержанных седанов по цене Lada Iskra

Официально стоимость этой новейшей модели от АвтоВАЗа — Lada Iskra — пока не озвучена. Однако примерный диапазон цен на эти машины уже понятен и даже косвенно озвучивался представителями тольяттинского завода. Исходя из этих данных, мы подобрали пять моделей бюджетных иномарок на вторичном рынке, которые могут составить конкуренцию новинке отечественного автопрома.

© Сергей Бобылев/РИА Новости

В фирменной модельной линейке Lada Iskra получила место между самой доступной для покупателя Lada Granta и более крупной Lada Vesta. Соответственно, диапазон цен на новинку станет чем-то средним между прайс-листами Granta и Vesta.

Это приводит нас к выводу, что стать обладателем Lada Iskra можно будет примерно за 1,2 – 1,5 миллиона рублей. Таким образом, по цене новинка конкурирует с такими моделями, представленными на вторичном рынке, как выходцы из недр Volkswagen AG — Volkswagen Polo и Skoda Rapid, французским Renault Logan и питомцами корейского конгломерата Hyundai / Kia — моделями Rio и Solaris.

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Напомним, что все эти иномарки в своё время собирали на территории России. Так что с некоторой натяжкой их можно считать отчасти отечественными авто.

Volkswagen Polo / Skoda Rapid

С технической точки зрения эти модели являются близнецами-братьями. Конструкция кузова (типа лифтбэк), силовых агрегатов, электроники и прочего у них унифицированы. Различия по большей части связаны с дизайном внешних кузовных панелей, оптики и отделки салона.

Поскольку нас интересуют машины на вторичном рынке стоимостью не выше 1,5 миллионов рублей, в нашем обзоре речь пойдёт о Polo и Rapid, выпущенных до 2020 года. Силовые агрегаты у них одни и те же.

Двигатели представлены «атмосферником» с рабочим объёмом 1,6 литра и мощностью 110 л. с. На дешёвых моделях Volkswagen Polo попадается этот же движок, но дефорсированный до 90 л. с. Самый мощный мотор, которым оснащались российские Volkswagen Polo и Skoda Rapid — 1,4-литровый турбированный 125-сильный агрегат.

Трансмиссия у обеих моделей исключительно переднеприводная либо с 7-ступенчатым «роботом», либо с 6-ступенчатой АКП. У Polo встречается 5-ступенчатая МКП.

© Skoda

Пробег у Volkswagen Polo / Skoda Rapid, встречающихся сейчас на вторичном рынке в интересующем нас диапазоне цен, имеет довольно сильный разброс. Можно увидеть рядом два объявления о продаже таких авто по практически одной и той же цене. Но у одной, с мощным 1,4-литровым мотором и «роботом», пробег будет на уровне 70 – 80 тысяч км, а у другой — с 110-сильным 1,6 и МКП — не превышать 30 тысяч. «Механику» люди сейчас не жалуют, поэтому и цена таких экземпляров заметно ниже. Это обстоятельство даёт возможность обзавестись более «свежей» машиной за приемлемые деньги.

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Что касается надёжности Polo и Rapid, то следует иметь ввиду, что 1,4-литровый турбодвигатель чувствителен к качеству топлива. Его стоит «кормить» исключительно Аи-95 на проверенных АЗС. Двигатели 1,6 лишены такого «тонкого места» в конструкции как турбина. Однако у них есть свое «слабое звено». Из-за особенностей конструкции колец на поршнях, некоторые из них порой резко начинают страдать «масложором». Исправляется это лишь переборкой двигателя. Так что если вы видите характерный сизый дым из выхлопной трубы приглянувшейся модели с «атмосферником», имейте в виду: связываться с ней не стоит. Разве только в случае, если продавец согласится снизить цену машины на размер стоимости капремонта её двигателя.

© Volkswagen

«Робот» в трансмиссии VW Polo или Skoda Rapid (фольксвагеновская DSG) чаще всего без особых нареканий выхаживает до 100 000 км пробега. После этого рубежа нередко требуется отнюдь не дешевая операция по замене целых узлов этого агрегата: сцепления, электронно-гидравлического блока. Фольксвагеновский «автомат» в этом смысле более предпочтителен. Но он устанавливался исключительно на модели с 1,6-литровым атмосферником, об особенностях которого говорилось выше.

Hyundai Solaris / Kia Rio

Конструкция этих корейских моделей имеет, пожалуй, не меньшую унификацию, что и у немецких конкурентов, о которых шла речь выше.

В интересующий нас интервал цен на «вторичке» — до 1,5 миллионов рублей — укладываются Solaris и Rio, выпущенные в 2020 – 2021 году. Причём, судя по объявлениям о продаже на специализированных ресурсах, пробег у машин такого возраста может оказаться в пределах 30 000 – 80 000 км.

И порой складывается ощущение, что такой разброс цен не зависит от мощности мотора под капотом «лота». Возможно, что это временное явление, поскольку сейчас спрос на вообще любые машины сильно упал. И многие продавцы вынужденно снижают цены, пытаясь избавиться от залежалого товара — подержанных авто в данном случае.

Это даёт шанс обзавестись машиной с небольшим пробегом по относительно низкой цене. Основную массу объявлений создают экземпляры с атмосферными моторами объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 л. с. и 123 л. с. соответственно. КП — шестиступенчатые «механика» либо «автомат».

© Hyundai

Каких-то серьёзных «хронических болячек» за Hyundai Solaris и Kia Rio не замечено. На некоторых экземплярах 123-сильного двигателя после пробегов 100 000 – 150 000 км может начать разрушаться катализатор. Его частички затягиваются в цилиндры мотора, что приводит к выходу из строя и капремонту. Поэтому некоторые владельцы подержанных корейских машин с этими моторами превентивно удаляют катализатор. В целом двигатели Solaris и Rio при регулярном обслуживании без проблем выхаживают по 250 000 – 300 000 км пробега. Опыт их эксплуатации в такси это подтверждает.

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Трансмиссия — что АКП, что МКП — тоже достаточно выносливая, под стать моторам. Нарекания владельцев чаще касаются нестойкого к ударам летящих из-под колес камешков и песка лакокрасочного покрытия обеих моделей. При пробегах «за сотню» это может обернуться появлением очагов ржавчины. Кроме того, хозяева обоих «корейцев» отмечают малую стойкость к царапинам и потёртостям пластика внутренней отделки.

© KIA

Renault Logan

Изучая современный российский рынок б. у. легковушек ценой до 1,5 миллионов, невозможно пройти мимо такой почти легендарной иномарки как Renault Logan.

В своё время её простота конструкции, надежность и «неубиваемость» подвески приводила в изумление даже матёрых таксистов. Благодаря таким техническим свойствам, на второй план отступала откровенно неказистая внешность и спартанский дизайн интерьера Logan. Всё это, в принципе, присуще и машинам в рассматриваемом нами ценовом сегменте. Он охватывает экземпляры, выпущенные до 2021 года включительно.

Гамма моторов модели не блещет разнообразием объёмов: на всех стоит 1,6-литровый бензиновый «атмосферник». Но в разном исполнении с точки зрения мощности. На российском рынке предлагаются Logan мощностью 82 л. с., 102 л. с. и 113 л. с. Трансмиссия, разумеется, только переднеприводная. Основная масса машин оснащена МКП-5. Встречаются машины с 4-ступенчатым «автоматом», а также вариаторной трансмиссией.

Пробеги экземпляров, выпущенных в 2020 – 2021 годах, — от 20 000 до 80 000 км. При ценах, не превышающих 1,2 миллиона рублей! Этот феномен объясняется просто. Renault Logan обычно приобретали люди с относительно небольшим достатком, не готовые тратить на обслуживание ТС серьёзных денег.

© Renault

После ухода Renault из России цены на фирменные запчасти и расходники взлетели катастрофическим образом. Владельцы не готовы в таких условиях содержать некогда бюджетную машину и стремятся избавиться даже от совершенно свежих экземпляров.

Если подойти к приобретению Logan с открытыми глазами на вопросы его обслуживания и содержания, машина в будущем скорее всего порадует своей неприхотливостью и выносливостью.

Основное условие — использовать качественные моторные и трансмиссионные масла. И не реже каждых 50 000 км менять рабочую жидкость в вариаторе — если ваш выбор пал на машину с такой КП.

Когда цифры на одометре уйдут далеко за 100 000 км пробега, вероятно появление точечной ржавчины на капоте и крышке багажника. А также на кромках крыльев. Часть владельцев организует перекраску начавших корродировать элементов кузова. А некоторые самостоятельно «обливают из баллончика» каким-нибудь антикоррозийным составом проблемные участки. Тем самым консервируя их и останавливая распространение ржавчины.