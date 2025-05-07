Путь мечты: как китайская BYD стала автогигантом и посрамила Илона Маска

Второй квартал подряд китайский концерн BYD занимает лидирующую позицию по объёму выпуска электромобилей в мире. По прогнозам аналитической компании Counterpoint Research, к концу 2025 года бренд не только сохранит лидерство, но и увеличит долю на глобальном рынке до 15,7%. Это значит, что каждый шестой проданный электрокар или гибрид будет носить эмблему BYD или одного из дочерних брендов. Впечатляющее достижение для компании, которой потребовалось чуть больше двух десятилетий, чтобы пройти путь от стартапа до мировой известности.

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От лаборатории к собственному заводу

История компании неразрывно связана с личной историей её основателя — Вана Чуаньфу. Он родился 8 апреля 1966 года в бедной китайской провинции Аньхой и рано остался сиротой. Получить высшее образование ему помог старший брат. После окончания университета в Чанше Ван поступил в аспирантуру Пекинского института цветных металлов, где изучал технологии аккумуляторного производства.

К 24 годам он получил степень магистра и начал работать в государственном научно-исследовательском центре. Через два года стал заместителем директора.

Несмотря на стабильную карьеру, в 1995 году Ван вместе с двоюродным братом Лу Сяньяном основал собственную компанию. Они заняли у родственников 352 000 долларов и открыли в пригороде Шэньчжэня фабрику по производству аккумуляторов для мобильных телефонов. Оба были в возрасте 29 лет, а штат состоял всего из 20 человек.

На тот момент рынок батарей для мобильных устройств только начинал расти, и Ван быстро оценил его перспективность. Уже через два года годовой оборот BYD достиг 100 миллионов юаней. В начале 2000-х компания производила 40% никель-кадмиевых аккумуляторов в мире.

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Первые шаги в автоиндустрии

Автомобильная глава в истории BYD началась в январе 2003 года с покупки государственного автопроизводителя Xian Qinhuan Automobile, находившегося в тяжёлом финансовом положении. Сумма сделки составила 38 миллионов долларов. Главной целью было получение государственной лицензии на производство автомобилей, которая тогда в Китае выдавалась преимущественно совместным предприятиям.

Вместе с активами BYD получила и модель Flyer — компактный и технически устаревший городской автомобиль, который короткое время даже продавался в России. Однако модель не пользовалась спросом ни в Китае, ни за его пределами.

Изучив рынок, в BYD отказались от лицензирования и сосредоточились на «собственных» разработках. Собственных лишь формально. Как и многие китайские компании того периода, BYD копировала популярные иностранные модели, адаптируя их под свои нужды. В R&D-центрах инженеры разбирали зарубежные автомобили, заменяли запатентованные компоненты и на их основе создавали «новые» модели.

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Так, седан BYD F3, появившийся в 2005 году, во многом повторял конструкцию Toyota Corolla. А минивэн BYD M6, выпущенный в 2010-м, напоминал Toyota Previa. Такой подход позволял ускорить вывод моделей на рынок и параллельно обучать инженеров современным технологиям.

К 2007 году компания уже владела более чем 2000 патентов на собственные разработки. Примерно в то же время появился корпоративный слоган «Build Your Dreams» — от которого и произошло название BYD.

Контроль на всех этапах

BYD рано сделала ставку на вертикальную интеграцию. Уже в середине 2000-х компания самостоятельно производила большинство компонентов для автомобилей: двигатели, тормозные системы, электронику, ремни, стеклоочистители и даже подушки безопасности. На стороне закупались только шины и стёкла.

Когда в 2020-х мировую автоиндустрию сотряс полупроводниковый кризис, BYD оказалась в выигрышной позиции. Компания могла производить чипы самостоятельно, в отличие от большинства конкурентов.

Эффективность BYD объяснялась подходом, позаимствованным из аккумуляторного бизнеса: все производственные процессы были разбиты на максимально простые операции. Это позволяло использовать труд низкоквалифицированных работников без потери качества.

В 2010 году BYD приобрела завод компании Ogihara по производству мастер-форм для автомобильных деталей. В это же время активно расширялись R&D-центры — сейчас в них работает около 10 000 учёных.

Внимание к компании привлекло и знаковое событие: в 2008 году инвестиционный фонд Berkshire Hathaway вложил в BYD 230 миллионов долларов. Легендарный инвестор Уоррен Баффет принял решение по рекомендации Чарли Мангера.

По некоторым сообщениям, во время экскурсии Баффета по заводам и производственным мощностям BYD, чтобы произвести впечатление на инвесторов и доказать, что аккумуляторы компании обладают потенциалом для решения экологических проблем, Ванг сделал глоток жидкости для аккумуляторных батарей.

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Эволюция к электромобилям

Появление модели F3DM стало поворотной точкой — это был первый в мире серийный подзаряжаемый гибрид с возможностью зарядки от бытовой сети. Его преемник Qin, а также электромобиль E6, массово использовавшийся в такси, заложили основу будущего успеха.

В 2013 году в BYD организовали выпуск автомобилей новой серии, на этот раз полностью собственной разработки. Модели Qin, Tang, Yuan, Song и Han были названы в честь китайских империй. В начале мая 2020 года компания объявила о своих планах начать продажи автомобилей в Европе, а уже в августе 2021 года первый BYD — модель BYD Tang — был официально представлен на рынке Норвегии.

Годом позже на салоне в Париже компания показала новые модели для Европы: Han, Seal и Alto 3, созданные при участии известного дизайнера Вольфганга Эггера, ранее работавшего на Audi. В том же 2022-м BYD заявил о полном прекращении выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и полном сосредоточении на выпуске гибридов и электромобилей.

Продажи электрифицированных моделей в 2022 году достигли 1,86 миллиона единиц — втрое больше, чем в 2021-м. Главными драйверами роста стали компактный Dolphin и кроссовер Yuan на платформе e-Platform 3.0 с 800-вольтовой архитектурой и поддержкой быстрой зарядки.

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BYD оснастит свои машины беспилотниками

18 ноября 2024 года компания отпраздновала выпуск 10-миллионного электрифицированного автомобиля. Юбилейной и рекордной моделью стала мощная электричка Denza Z9, которую мы очень надеемся увидеть в России. Пока у нас по параллельному импорту доступны седан Han, кроссовер Tang, а также флагманские внедорожники Yangwang U8 и Leopard.

По итогам 2024 года BYD обошла Tesla по объёму совокупной выручки, впервые превысив отметку в 100 миллиардов долларов.

И это далеко не предел: по состоянию на 2025 год у компании девять крупных заводов в Китае с общей мощностью 5,82 миллиона автомобилей в год, а также действующие предприятия в Узбекистане и Таиланде. В стадии строительства — заводы в Индонезии, Бразилии, Венгрии и Турции.

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Инновации — основа стратегии BYD

В марте 2025 года компания представила новую «Super-e-Platform», включающую аккумулятор Blade нового поколения. По заявлениям разработчиков, она обеспечит зарядку мощностью до 1000 кВт, что сделает пополнение запаса энергии сравнимым по времени с традиционной заправкой бензином.

Если в 2011 году Илон Маск скептически отозвался о моделях BYD, то теперь BYD задаёт темп, а Tesla — вынуждена догонять. И похоже, что останавливаться китайская компания не собирается, а Илону совсем не до шуток.

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