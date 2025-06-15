Отцы и дети: первый экспресс-тест-драйв Dongfeng Mage и Dongfeng Huge

Dongfeng вывел на российский рынок пару своих новых кроссоверов — Mage и Huge. Рассказываем о первых впечатлениях от небольшого тест-драйва обеих машин.

© Dongfeng Motor Rus

Общие «корешки»

Dongfeng Mage (в китайском девичестве — Aeolus Haohan) и Dongfeng Huge (Aeolus Haoji) построены на базе доработанной платформы CMP от Peugeot-Citroen. Dongfeng называет ее DSMA. Dongfeng Huge досталась она, а Dongfeng Mage получил ещё более изменённую тележку DSMA 2.0.

Под капотом у обоих кроссоверов стоит 1,5-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. Китайцы утверждают, что его специально дефорсировали для российского рынка — чтобы не переваливать планку в 200 л.с.

При её превышении многих потенциальных покупателей автомобиля начинает напрягать размер транспортного налога. Трансмиссия у обеих машин переднеприводная с 7-ступенчатым роботом. Динамика также заявлена одинаковая — 8,2 секунды до 100 км/ч, 190 км/ч — максималка. На этом список общих черт моделей можно смело закрывать!

© Dongfeng Motor Rus

Dongfeng Mage

Габариты, мм — 4650 х 1905 х 1630

Колёсная база, мм — 2775

Снаряжённая масса, кг — 1608

Мощность мотора, л.с. — 197

Трансмиссия — 7-ступенчатый робот

Привод — передний

Время разгона 0–100 км/ч, сек — 8,2

Объём багажника, л — 637

Разные «вершки»

Начнём с того, что Mage и Huge — машины формально разных классов. Mage с габаритами 4650 х 1905 х 1630 мм и колёсной базой 2775 мм относится к среднеразмерным «кроссам» С-класса. А Huge (габариты — 4720 х 1910 х 1702 мм, колёсная база 2825 мм) — это уже вполне себе полноценный кроссоверный класс D.

Ну и дизайн моделей серьёзно разный.

© Dongfeng Motor Rus

У Mage мы видим узенькие светодиодные фары, мощные и резкие изломы декоративной штамповки по бортам, утапливающиеся дверные ручки, выраженный диффузор нижнего бампера. Сплошной стиль-спорт и всё такое. У более крупного Huge аналогичная Mage корпоративная решётка радиатора в стиле «китовый ус». Однако глазки головного света Huge открыты шире, чем у Mage.

© Dongfeng Motor Rus

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У Huge намного более спокойный дизайн боковин и задней части машины. Хотя и с неизбежной для современного китайца кормовой оптикой через всю пятую дверь, спойлером на её верхней кромке и парой труб выхлопной системы по краям заднего бампера. Можно сказать, что если у Mage — имидж этакого стильного дерзко-резкого молодого человека, то Huge олицетворяет кого-то вроде его папаши. Для которого вся эта модная суета-мишура — на 16-м месте. Вот такие получились «Отцы и дети» с изначально одинаковой технической генетикой.

© Dongfeng Motor Rus

Интерьерный антагонизм

В салонах Dongfeng Mage и Dongfeng Huge различий ещё больше, чем в их экстерьерах. Тут всё принципиально по-разному. Так, у Mage максимально возможное количество опций-функций-регулировок убрано в мультимедийную систему со здоровенным 15-дюймовым экраном на месте центральной консоли. На физических кнопках тут явно (и с успехом!) сэкономили.

© Dongfeng Motor Rus

А в Dongfeng Huge, наоборот, приоритет отдан физическим органам регулировки — кнопкам и крутилкам. Его мультимедийная система представлена вполне человеческим 10-дюймовым экраном, сросшимся с приборкой. Так что «тут вам» не для любителей чуть что — немедленно тыкать в тачскрин гаджета. Ну и для ног задних пассажиров у Huge заметно больше места. С объёмами багажных отсеков у кроссоверов ожидаемо та же история: Mage — 637 литров, Huge — 770.

© Dongfeng Motor Rus

Dongfeng Huge

Габариты, мм — 4720 х 1910 х 1702

Колёсная база, мм — 2825

Снаряжённая масса, кг — 1480

Мощность мотора, л.с. — 197

Трансмиссия — 7-ступенчатый робот

Привод — передний

Время разгона 0–100 км/ч, сек — 8,2

Объём багажника, л — 770

Ходовые нюансы

Dongfeng Mage на ходу показался более резким, что ли. Он меньше кренится в быстрых поворотах, меньше раскачивается на ухабах, чем Dongfeng Huge. Его тормоза срабатывают более чётко, ход педали тормоза — короче. Однако при рулении на более-менее приличной скорости Mage ведёт себя порой пугающе.

© Dongfeng Motor Rus

При энергичном перестроении кузов кроссовера резко кренится и «шатается». Потом это колебание довольно быстро затухает, но оставляет подвешенным в воздухе вопрос: не закрутит ли машину при таком манёвре на скользком покрытии?! Huge же, напротив, заметно более плавен, комфортен и предсказуем на ходу. Хотя и явно недолюбливает такую дисциплину как интенсивное руление в связке быстрых поворотов.

© Dongfeng Motor Rus

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Цены

Dongfeng Mage

Комплектация Emotion: 2,55 миллиона рублей на старте продаж и 2,85 миллиона далее.

на старте продаж и 2,85 миллиона далее. Комплектация Progressive: 2,7 миллиона рублей на старте продаж и 2,95 миллиона далее.

© Dongfeng Motor Rus

Dongfeng Huge

Комплектация Modern: 2,75 миллиона рублей на старте продаж и 2,99 миллиона далее.

на старте продаж и 2,99 миллиона далее. Комплектация Executive: 2,89 миллиона рублей на старте продаж и 3,14 миллиона далее.

© Dongfeng Motor Rus

Выводы

Dongfeng Mage — для тех, кто тяготеет к машине-гаджету. К модели, обладающей достаточно броской внешностью, а также позволяющей реализовать резкую и достаточно агрессивную манеру езды.

Dongfeng Huge — более крупный кроссовер для людей, кому не нужны уличные гонки. Для тех, кому не интересно адреналинить, прыгая по рядам в городском потоке. Зато нравится с комфортом и быстро перемещаться по скоростным магистралям.