Билет № 27 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 27 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 27

БИЛЕТ № 27 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Могут ли водители, причастные к дорожно-транспортному происшествию (ДТП), в результате которого вред причинен только имуществу, оформить документы о ДТП на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции?

1. Могут.

2. Могут, только при отсутствии разногласий в определении обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств и при условии предварительной фиксации их положения, следов и предметов, относящихся к ДТП, а также повреждений транспортных средств.

3. Не могут.

Вопрос 2. Какие из указанных знаков используются для обозначения границ искусственной неровности?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. Б и В.

Вопрос 3. В данной ситуации остановка:

ПДД

1. Запрещена.

2. Разрешена только маршрутным транспортным средствам и транспортным средствам, используемым в качестве легкового такси.

3. Разрешена только транспортным средствам, управляемым инвалидами I и II групп, перевозящим таких инвалидов или детей-инвалидов.

Вопрос 4. Управляя каким автомобилем, можно осуществить опережение в данной ситуации?

ПДД

1. Только легковым.

2. Легковым или грузовым с разрешенной максимальной массой не более 2,5 т.

3. Легковым или грузовым с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т.

Вопрос 5. Что обозначает эта разметка?

ПДД

1. Номер дороги или маршрута.

2. Рекомендуемую скорость движения на данном участке дороги.

3. Разрешенную максимальную скорость движения на данном участке дороги.

Вопрос 6. Чем должны руководствоваться водители, если указания регулировщика противоречат значениям сигналов светофоров и требованиям дорожных знаков?

1. Требованиями дорожных знаков.

2. Значениями сигналов светофора.

3. Указаниями регулировщика.

Вопрос 7. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем мотоцикла, который движется по левой полосе, информирует о его намерении:

ПДД

1. Продолжить движение прямо.

2. Повернуть направо.

3. Остановиться.

Вопрос 8. При перестроении на правую полосу в данной ситуации Вы:

ПДД

1. Должны уступить дорогу автомобилю, движущемуся по соседней полосе.

2. Имеете преимущество в движении.

Вопрос 9. По какой траектории Вам разрешается выполнить разворот?

ПДД

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По указанным траекториям разворот запрещен.

Вопрос 10. Каковы Ваши действия в данной ситуации?

ПДД

1. Объедете грузовой автомобиль справа по обочине.

2. Продолжите движение только после того, как грузовой автомобиль освободит полосу движения.

3. Допускаются оба варианта действий.

Вопрос 11. Запрещено ли выполнить обгон на подъеме?

1. Запрещено.

2. Запрещено только в конце подъема.

3. Разрешено.

Вопрос 12. Разрешается ли водителям транспортных средств остановка в указанных местах?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается только водителю мотоцикла.

3. Запрещается.

Вопрос 13. Как Вам следует поступить при повороте направо?

ПДД

1. Остановиться и дождаться другого сигнала регулировщика.

2. Проехать перекресток, уступив дорогу трамваю.

3. Проехать перекресток первым.

Вопрос 14. Как Вам следует поступить, двигаясь по перекрестку с круговым движением?

ПДД

1. Уступить дорогу грузовому автомобилю.

2. Проехать перекресток первым.

3. Действовать по взаимной договоренности с водителем грузового автомобиля.

Вопрос 15. Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

ПДД

1. Только легковому автомобилю.

2. Легковому автомобилю и автобусу.

3. Всем транспортным средствам.

Вопрос 16. На каком наименьшем расстоянии до ближайшего рельса Вы должны остановиться?

ПДД

1. 5 м.

2. 10 м.

3. 15 м.

4. 20 м.

Вопрос 17. При буксировке на гибкой сцепке между буксирующим и буксируемым транспортными средствами должно быть обеспечено расстояние:

1. Не более 4 м.

2. От 4 до 6 м.

3. От 6 до 8 м.

Вопрос 18. Какие административные правонарушения, совершенные водителем, который лишен права управления транспортными средствами, влекут административный арест?

1. Управление транспортным средством; оставление водителем в нарушение Правил места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.

2. Управление транспортным средством в состоянии опьянения; невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

3. Все перечисленные действия.

Вопрос 19. Устранение заноса задней оси путем увеличения скорости возможно:

1. Только на переднеприводном автомобиле.

2. Только на заднеприводном автомобиле.

3. На любом автомобиле из перечисленных.

Вопрос 20. На каком рисунке показано правильное положение рук на рулевом колесе?

ПДД

1. На левом.

2. На среднем.

3. На правом.