Билет № 33 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 33 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 33

БИЛЕТ № 33 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. Какой маневр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля?

ПДД

1. Обгон.

2. Перестроение с дальнейшим опережением.

3. Объезд.

Вопрос 2. Этот знак:

ПДД

1. Показывает направления движения на перекрестке.

2. Указывает, что на пересекаемой дороге движение осуществляется по двум полосам.

3. Запрещает разворот на перекрестке.

Вопрос 3. На грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т можно двигаться со скоростью:

ПДД

1. Не более 50 км/ч.

2. Не более 70 км/ч.

3. Не более 90 км/ч.

Вопрос 4. Какой из знаков указывает протяженность зоны для разворота?

ПДД

1. Только А.

2. Только Б.

3. А и Б.

Вопрос 5. Данная разметка обозначает:

ПДД

1. Участок дороги, где запрещено движение у тротуара.

2. Места, где запрещена любая остановка.

3. Места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси.

Вопрос 6. В каких случаях необходимо уступить дорогу транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы?

1. Если его водитель включил проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал.

2. Если его водитель включил проблесковый маячок синего цвета.

3. Во всех случаях.

Вопрос 7. Дает ли преимущество в движении подача сигнала указателями поворота?

1. Дает преимущество.

2. Дает преимущество только при завершении обгона.

3. Не дает преимущества.

Вопрос 8. Разрешается ли Вам выполнить поворот направо по указанной траектории в данной ситуации?

ПДД

1. Разрешается.

2. Запрещается.

Вопрос 9. Можно ли Вам выполнить разворот?

ПДД

1. Можно.

2. Можно только по траектории А.

3. Можно только по траектории Б.

4. Нельзя.

Вопрос 10. В каких случаях на дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения?

1. Если она отделена трамвайными путями.

2. Если она отделена разделительной полосой.

3. Если она отделена разметкой 1.1 или 1.3, либо разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.

4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 11. Разрешается ли Вам обогнать грузовой автомобиль в конце подъема?

ПДД

1. Разрешается.

2. Разрешается, если скорость грузового автомобиля не более 30 км/ч.

3. Запрещается.

Вопрос 12. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте при наличии узкой обочины?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только в светлое время суток.

3. Запрещено.

Вопрос 13. Как Вам следует поступить при повороте направо?

ПДД

1. Проехать перекресток первым.

2. Уступить дорогу только трамваю А.

3. Уступить дорогу только трамваю Б.

4. Уступить дорогу обоим трамваям.

Вопрос 14. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

ПДД

1. Проедете перекресток первым.

2. Выедете на перекресток первым и, уступив дорогу мотоциклу, завершите поворот.

3. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос 15. Вы обязаны уступить дорогу при движении прямо:

ПДД

1. Только легковому автомобилю.

2. Только грузовому автомобилю.

3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос 16. Кто из водителей нарушает Правила?

ПДД

1. Водитель грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой 3 т и мопеда.

2. Только водитель мопеда.

3. Никто не нарушает.

Вопрос 17. При ослеплении дальним светом фар встречных или движущихся попутно транспортных средств водитель должен:

1. Принять вправо к краю проезжей части и остановиться.

2. Включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться.

3. Подавая звуковой сигнал, остановиться.

Вопрос 18. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за нарушения Правил?

1. Только предупреждение или штраф.

2. Предупреждение, штраф, лишение права управления транспортными средствами, административный арест.

3. Предупреждение, штраф, лишение права управления транспортными средствами, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, административный арест, обязательные работы.

Вопрос 19. Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей на повороте?

1. Увеличение скорости движения.

2. Снижение скорости движения.

3. Уменьшение радиуса прохождения поворота.

Вопрос 20. Как влияет алкоголь на время реакции водителя?

1. Время реакции уменьшается.

2. Алкоголь на время реакции не влияет.

3. Время реакции увеличивается.