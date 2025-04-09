Когда выгоднее всего покупать летние шины?

В периоды массовой сезонной «переобувки» автомобилей многие владельцы сталкиваются с необходимостью покупки новых колёс. Подробно рассказываем, в каких случаях требуется покупка нового комплекта резины и как за него не переплатить.

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Прежде всего, следует поговорить о признаках, говорящих, что комплект колёс требует замены. И что подход «ещё на сезон хватит» уже не сработает и может быть опасен.

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Малая остаточная глубина протектора. ПДД требуют, чтобы для летней легковой резины она была не меньше 1,6 мм. Но! Если весной вы видите, что она лишь на доли миллиметра превышает норматив, комплект летних колёс следует выбросить и купить новый. Ведь этот остаток может стереться буквально за пару недель активной езды. И машина окажется «обута» в уже некондиционные покрышки. Сильный неравномерный износ покрышек. Проявляется в виде стёртого «в ноль» протектора на каких-то определённых участках колёс. Обычно это следствие неправильной регулировки развала-схождения подвески. Машина при этом едет фактически на вот этих «облысевших» частях колёс. Локальные вздутия, либо выпуклости на колесе. Это признак разрушенного металлического каркаса в толще резины покрышки. Такое колесо следует как можно быстрее отправить в утилизацию. Езда на нем крайне опасна. Видимые повреждения (трещины, следы порезов) на боковине покрышек. Это так же опасно, как и вздутия, описанные в предыдущем пункте. Сильные вибрации колёс при движении по ровной дороге. Это может быть следствием отвалившегося балансировочного грузика. «Лечится» повторной балансировкой на шиномонтаже. Но когда дисбаланс возникает не из-за грузов, он свидетельствует о крайне неравномерном износе покрышки. Её в таком случае следует отправить на свалку и приобрести новое колесо.

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Как правильно покупать летнюю резину

Дождаться скидок

Весенний сезон — горячая пора для торговцев покрышками. К нему они готовятся, заполняя свои склады свежими партиями «резины». Конкуренция на этом сезонном рынке высока.

Для привлечения клиентов некоторые продавцы прибегают к различным маркетинговым приёмам, призванным привлечь клиента.

В том числе и скидкам. Например, бесплатный шиномонтаж при покупке комплекта колёс. Или скидка на шины конкретного бренда.

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Покупать покрышки… не по сезону

Однако самый лучший способ существенно сэкономить при покупке летних покрышек — покупать их не весной, а осенью. Дело в том, что осенью и в начале зимы массовый спрос ориентирован на зимнюю резину.

А залежавшиеся с прошлой весны колёса никому уже не нужны и лишь мертвым грузом занимают складские площади. Чтобы избавиться от него, торговцы готовы продавать покрышки с очень большими скидками.

Настолько большими, что автовладелец может себе позволить приобрести, например, резину премиального класса вместо колёс среднего ценового сегмента.

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Какую резину выгоднее всего покупать весной

Весной самое время экономить на покупке зимних колёс. Торговые точки не смогли их реализовать за осенне-зимний сезон. И стремятся избавиться от них, чтобы не хранить ещё полгода. Ради этого они обычно весной существенно снижают цену на зимние покрышки.

Что в итоге: