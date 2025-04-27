Как вычислить перекупщика при продаже авто

Тот, кто хоть раз в жизни продавал личную машину самостоятельно, как правило, прекрасно знает, что такое — рой назойливых автоперекупщиков. Рассказываем, как сразу понять, что перед тобой бизнесмен такого типа, и при каких условиях всё-таки можно иметь с ним дело.

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Перекупщики подержанных автомобилей или, иначе, «автоперекупщики», «перекупы» — граждане, занимающиеся выкупом авто у их владельцев с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Их доход складывается из разницы между ценой покупки ТС и ценой его продажи.

Соответственно, задача «перекупа» приобрести машину как можно дешевле и продать её как можно дороже. Причём сделать это как можно быстрее.

Описанный круг задач определяет характерные методы работы любого перекупщика. Обращая внимание на специфические манеры потенциальных покупателей вашей машины, можно легко вычислить среди них автоперекупщиков.

Признаки перекупщика

Ещё в момент общения по телефону или в мессенджере покупатель, даже не видя машину вживую, сразу предлагает за неё какую-то сумму денег. И уверяет, что заберёт её «сразу на месте». Для личного пользования таким образом ТС не покупают — даже не поинтересовавшись его техническим состоянием.

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Подобный «заход» перекупщика имеет целью «замкнуть» на себя продавца машины, избавившись от конкурентов — других «перекупов». Если ему повезёт, он может уговорить владельца убрать отовсюду объявления о продаже. Что позволит автоперекупщику спокойно «работать» с продавцом тет-а-тет, различными приёмами сбивая цену машины.

Во время торга «у капота» перекупщики частенько используют дешёвый, но неплохо действующий на некоторых автовладельцев приём — достают на свет божий кучу наличных денег (но всегда намного меньше справедливой цены машины) и предлагают за эту сумму забрать авто «прямо сейчас».

В ходе торга «перекуп» обязательно найдёт у вашей машины груду технических недостатков. Даже если буквально час назад в проверенном автосервисе в ходе тщательной диагностики всех систем и узлов ТС не было найдено никаких проблем. Он почти наверняка обнаружит следы ремонта после нескольких аварий.

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Даже если вы — единственный владелец машины и ни разу не были на ней в ДТП. Перекупщику «виднее» — ведь ему нужно как можно сильнее «уронить» ваш ценник на машину. Обычные люди, выбирающие легковушку для себя, как правило, не настолько беспардонны в методах снижения её цены.

Перед вами стопроцентный перекупщик, если покупатель ТС просит вас оформить продажу машины таким образом, чтобы его данные никак не фигурировали в ПТС. Дело в том, что каждый дополнительный владелец машины, вписанный в её документы, — существенный минус в цене при её перепродаже! Именно отсюда — все эти «продажа по доверенности», «подпись в чистом бланке договора купли-продажи» и прочие уловки перекупщиков.

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Выводы

По большому счёту, при продаже машины не важно, кто именно её купит: хоть перекупщик, хоть новый владелец. Главное, чтобы продавца устраивала сумма сделки.

Но в случае с «перекупом» следует настоять на полноценном оформлении сделки купли-продажи через договор. Ведь в противном случае до тех пор, пока он не найдёт для ТС нового владельца, авто будет оставаться зарегистрированным на имя её старого хозяина.

И если в этот период кто-то посторонний нарушит закон или ПДД за её рулём — вопросы со стороны правоохранительных органов будут адресованы человеку, у которого «перекуп» её приобрел. А сам перекупщик останется «за скобками» неприятностей.

Поэтому, как и при продаже своей машины кому бы то ни было, сделку с перекупщиком обязательно следует оформлять договором купли-продажи. В котором будут полностью и правильно указаны паспортные данные «перекупа».

После этого, в течение 10 установленных законом дней, он будет обязан зарегистрировать авто на свое имя в ГИБДД.

А если он этого не сделает (что более чем вероятно), бывший владелец машины должен сам снять её с учёта через сайт госуслуг или лично явившись в ближайшее МРЭО ГИБДД. Чтобы в случае чего к нему не было никаких претензий со стороны государственных органов. А перекупщик пусть сам разбирается со своими перекупскими делами. В конце концов — это же его бизнес!