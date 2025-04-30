Как вычислить перекупщика при покупке машины

Самостоятельная покупка автомобиля с пробегом сопряжена с серьёзным риском нечаянно приобрести машину в плохом техническом состоянии, с юридическими проблемами или просто по завышенной цене. Особенно опасно в этом смысле приобретать себе ТС у так называемых автоперекупщиков, «перекупов». Подробно рассказываем, как вычислить такого продавца.

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Перекупщик автомобилей делает деньги на приобретении машины подешевле и дальнейшей её реализации подороже. Он сбивает цену при покупке, придираясь к любым — большим, малым или даже выдуманным — недостаткам технического состояния и внешнего вида ТС. А затем с минимальными затратами маскирует их (если они есть, конечно) и продает авто доверчивому покупателю намного дороже.

Подыскивая себе подержанную машину, можно, в принципе, сторговаться и с перекупщиком. Но для этого нужно быть настоящим экспертом в деле диагностики и точной рыночной оценки ТС «на глаз» и «на слух».

Мало кто из обычных автовладельцев может похвастаться подобным скиллом. Поэтому им лучше держаться подальше от автоперекупщика — чтобы не стать обладателем очень дорого автохлама. Как же понять, что продавец автомобиля перед тобой — «перекуп»?

Смотри на машину

Кузов

Перекупщик — опытный торговец. Он знает, что внешний вид товара должен быть безупречен. Поэтому перед показом потенциальному клиенту перекупщик в обязательном порядке полирует кузов. Если на нём имеются следы ржавчины или очаги коррозии, их подкрашивают и подшпаклевывают «на коленке», а затем покрывают густым слоем полировочного состава, чтобы замаскировать все недочёты.

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Следует всё же допустить, что отполировать кузов своего авто перед продажей вполне может и реальный хозяин, а не перекупщик. Поэтому переходим к следующему этапу осмотра.

Как подготовиться к продаже автомобиля

Салон

Чтобы произвести впечатление на потенциального покупателя, перекупщик обязательно произведёт химчистку салона. И вдобавок придаст вид нового пластику отделки — с помощью недорогой автокосметики.

Зачастую в карманы дверей кладётся ароматизатор — чтобы замаскировать возможные неприятные запахи. Понятно, что прибраться в салоне может и хозяин ТС, а не только «перекуп». Поэтому обращаем внимание на следующий признак.

Личные вещи

В подавляющем большинстве случаев, когда человек выставляет на продажу свою личную машину, он продолжает ею пользоваться. Поэтому, если перед вами собственник ТС, а не перекупщик, в ней обязательно обнаружатся личные вещи владельца.

Это может быть ящичек с инструментом в багажнике, видеорегистратор на лобовом стекле, мягкая игрушка под задним стеклом, детское кресло — да всё что угодно, любые предметы, говорящие о том, что машина «обжита». И наоборот: совершенно пустой салон и вычищенный до пылинки багажник намекают, что с вами торгуется не хозяин авто, а перекупщик.

Как вычислить перекупщика при продаже авто

Смотрим на документы

Надёжнее всего выявить «перекупа» по документам. Любой перекупщик стремится, чтобы его данные минимально «светились» при перепродаже машины. Ведь каждая «лишняя» запись в ПТС авто — это дополнительный собственник в истории машины. Что серьёзно снижает цену. Поэтому «перекупы» идут на всевозможные уловки.

Например, на стадии выкупа авто у старого владельца просят того подписать договор купли-продажи, в котором не указаны ни дата сделки, ни данные покупателя. Чтобы потом вписать в эту бумагу данные того, кому ТС будет перепродана в итоге.

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Поэтому смотрим на Ф.И.О. владельца машины в свидетельстве о регистрации (СТС) и сравниваем с паспортом продавца. Если они не совпадают — перед вами «перекуп». И не слушайте его сказки про «друзья просили продать машину» и прочее.

В случае, если по документам владелец ТС и стоящий перед вами человек — одно лицо, обратите внимание на дату выдачи СТС. Если машина была зарегистрирована на продавца совсем недавно — не более двух-трёх месяцев назад, — с большой долей вероятности вы имеете дело с перекупщиком.

Выводы

При покупке подержанной машины вас должны насторожить:

слишком хороший, не по годам, внешний вид;

слишком хорошее состояние салона;

отсутствие личных вещей в машине.

Перекупщика выдают: