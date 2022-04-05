LADA «Нива» отмечает юбилей – знаменитому на весь мир советскому автомобилю исполняется 45 лет. 5 апреля 1977 года с конвейера АвтоВАЗа сошел первый серийный экземпляр ВАЗ 2121 «Нива».

Автомобиль стал уникальной собственной разработкой советских конструкторов. Несущий кузов, независимая передняя подвеска, передние дисковые тормоза – эти «легковые» атрибуты были впервые применены на внедорожнике такого класса. Постоянный полный привод тоже был в диковинку. Обычно на внедорожниках тех времен основной ведущей осью была задняя, а передняя подключалась при съезде на бездорожье.

Некоторые эксперты считают «Ниву» лучшим автомобилем в истории Волжского автозавода и самой успешной экспортной моделью ВАЗа за всю историю.

За это время было выпущено около 3 млн внедорожников, пятая часть автомобилей отправлена на экспорт. «Нива» единственная LADA, покорившая все шесть континентов Земли, включая Антарктиду, где модель отработала 11 лет.