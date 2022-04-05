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7 часов назад

LADA «Нива» 45 лет

Александр Котлеткин

LADA «Нива» отмечает юбилей – знаменитому на весь мир советскому автомобилю исполняется 45 лет. 5 апреля 1977 года с конвейера АвтоВАЗа сошел первый серийный экземпляр ВАЗ 2121 «Нива».

1/13 Опытные образцы легкового автомобиля ВАЗ-2121 "Нива", предназначенного для эксплуатации в сельской местности, 1975 год
Фото: ТАСС
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2/13 Демонстрация автомобиля повышенной проходимости ВАЗ-2121 "Нива" для индивидуального пользования в условиях сельской местности, 1975 год
Фото: ТАСС
3/13 Первые автомобили ВАЗ-2121 "Нива", выпущенные Волжским объединением по производству легковых автомобилей "АвтоВАЗ", 1976 год
Фото: ТАСС
4/13 Внедорожники ВАЗ-2121 "Нива" на испытаниях в Сибири, 1977 год
Фото: РИА Новости
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5/13 Испытательный полигон Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Легковой автомобиль повышенной проходимости ВАЗ-2121 "Нива", 1980 год
Фото: РИА Новости
6/13 Немецкая автомобильная фирма "Диркес" продает советские автомобили "Нива" и "Лада", 1982 год
Фото: РИА Новости
7/13 Советский автомобиль "Нива" в одном из парижских салонов, 1986 год
Фото: РИА Новости
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8/13 Автомобильные соревнования. "Нива" во время участия в необычных автомобильных соревнованиях автоклуба "4х4" на Стадионе технических видов спорта в Крылатском, 1994 год
Фото: ТАСС
9/13 Автомобили участников во время гонки на внедорожниках в Волгоградской области, 2017 год
Фото: РИА Новости
10/13 Болельщики сборной Исландии, приехавшие в Россию на автомобиле "Нива", перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами Нигерии и Исландии, 2018 год
Фото: ТАСС
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11/13 Участник трофи-фестиваля внедорожников "Осенний кураж" во время гонки по пересеченной местности с преодолением препятствий в Великолукском районе, 2018 год
Фото: ТАСС
12/13 Посетители у автомобиля волжского автозавода ВАЗ-2121 "Нива" в музее Уральской горно-металлургической компании (УГМК) "ХХ век Авто", 2021 год
Фото: ТАСС
13/13 Новый автомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA, 2021 год
Фото: РИА Новости

Автомобиль стал уникальной собственной разработкой советских конструкторов. Несущий кузов, независимая передняя подвеска, передние дисковые тормоза – эти «легковые» атрибуты были впервые применены на внедорожнике такого класса. Постоянный полный привод тоже был в диковинку. Обычно на внедорожниках тех времен основной ведущей осью была задняя, а передняя подключалась при съезде на бездорожье.

Некоторые эксперты считают «Ниву» лучшим автомобилем в истории Волжского автозавода и самой успешной экспортной моделью ВАЗа за всю историю.

За это время было выпущено около 3 млн внедорожников, пятая часть автомобилей отправлена на экспорт. «Нива» единственная LADA, покорившая все шесть континентов Земли, включая Антарктиду, где модель отработала 11 лет.

Сейчас знаменитый автомобиль выпускается под брендом LADA Niva Legend. Кроме того, у легендарного внедорожника есть обновленная версия под названием LADA Niva Travel.

Автоэксперт,Фото,Lada,Автоваз,
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