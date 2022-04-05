LADA «Нива» отмечает юбилей – знаменитому на весь мир советскому автомобилю исполняется 45 лет. 5 апреля 1977 года с конвейера АвтоВАЗа сошел первый серийный экземпляр ВАЗ 2121 «Нива».
Автомобиль стал уникальной собственной разработкой советских конструкторов. Несущий кузов, независимая передняя подвеска, передние дисковые тормоза – эти «легковые» атрибуты были впервые применены на внедорожнике такого класса. Постоянный полный привод тоже был в диковинку. Обычно на внедорожниках тех времен основной ведущей осью была задняя, а передняя подключалась при съезде на бездорожье.
Некоторые эксперты считают «Ниву» лучшим автомобилем в истории Волжского автозавода и самой успешной экспортной моделью ВАЗа за всю историю.
За это время было выпущено около 3 млн внедорожников, пятая часть автомобилей отправлена на экспорт. «Нива» единственная LADA, покорившая все шесть континентов Земли, включая Антарктиду, где модель отработала 11 лет.
Сейчас знаменитый автомобиль выпускается под брендом LADA Niva Legend. Кроме того, у легендарного внедорожника есть обновленная версия под названием LADA Niva Travel.