Как оформить договор купли-продажи автомобиля на "Госуслугах"

На портале "Госуслуги" появилась возможность заключить договор купли-продажи (ДКП) автомобиля онлайн. Услуга доступна в личном кабинете. Чтобы заключить сделку, продавцу и покупателю понадобятся верифицированные (подтвержденные) учетные записи на этом сайте, уточняет kp.ru. Издание рассказывает, каким образом заключается договор.

Фото: РИА Новости РИА Новости

1. Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись

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Зайдите в свой аккаунт на "Госуслугах" и перейдите в раздел "Настройки и безопасность". Если там говорится, что ваша учетная запись "подтвержденная" и "вам доступны все сервисы и услуги", значит, от вас больше ничего не требуется. В противном случае учетную запись понадобится подтвердить. Это можно сделать несколькими способами:

через мобильное приложение вашего банка или личный кабинет на его сайте;

в МФЦ (посетите многофункциональный центр с паспортом и СНИЛС, после этого временный пароль от "Госуслуг" придет вам на телефон);

по Почте России — код пришлют письмом;

с помощью электронной подписи.

Более подробно о способах верификации записи рассказывается в видео.

Стоит отметить, что заключение договора купли-продажи машины на "Госуслугах" возможно только между частными лицами. Купить авто у дилерского центра таким способом не получится.

2. Подготовьте документы

Продавцу нужно будет загрузить на сайт документы — паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО (при наличии) и подать заявление. Если нет электронных документов, подойдут сканы бумажных.

Кроме того, система спросит у продавца, хочет ли он оставить себе госномера. В случае положительного ответа вам понадобится заполнить соответствующее заявление для ГИБДД.

3. Подпишите договор

Полученные системой сведения будут проверены в официальных базах. Робот портала узнает, не находится ли авто в розыске, нет ли по нему неоплаченных штрафов и т. п. После этого программа подготовит текст договора. В нем будут указаны данные об автомобиле, его продавце и покупателе. Для подписания документа тем, кто продает и покупает авто, достаточно будет кликнуть мышкой по нужной кнопке — каждому в своем личном кабинете.

4. Зарегистрировать авто в ГИБДД

Если договор заключен онлайн, это не отменяет для покупателя необходимости явиться в ГИБДД, чтобы поставить купленную машину на учет и получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства. Заключенный договор уже будет у сотрудников Госавтоинспекции. Они получат доступ к документу через "Госуслуги".