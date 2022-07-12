Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
39 минут назад

Как оформить договор купли-продажи автомобиля на "Госуслугах"

Мария Иванова

На портале "Госуслуги" появилась возможность заключить договор купли-продажи (ДКП) автомобиля онлайн. Услуга доступна в личном кабинете. Чтобы заключить сделку, продавцу и покупателю понадобятся верифицированные (подтвержденные) учетные записи на этом сайте, уточняет kp.ru. Издание рассказывает, каким образом заключается договор.

Как оформить договор купли-продажи автомобиля на "Госуслугах"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1. Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись

Видео дня

Зайдите в свой аккаунт на "Госуслугах" и перейдите в раздел "Настройки и безопасность". Если там говорится, что ваша учетная запись "подтвержденная" и "вам доступны все сервисы и услуги", значит, от вас больше ничего не требуется. В противном случае учетную запись понадобится подтвердить. Это можно сделать несколькими способами:

  • через мобильное приложение вашего банка или личный кабинет на его сайте;
  • в МФЦ (посетите многофункциональный центр с паспортом и СНИЛС, после этого временный пароль от "Госуслуг" придет вам на телефон);
  • по Почте России — код пришлют письмом;
  • с помощью электронной подписи.

Более подробно о способах верификации записи рассказывается в видео.

Стоит отметить, что заключение договора купли-продажи машины на "Госуслугах" возможно только между частными лицами. Купить авто у дилерского центра таким способом не получится.

2. Подготовьте документы

Продавцу нужно будет загрузить на сайт документы — паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО (при наличии) и подать заявление. Если нет электронных документов, подойдут сканы бумажных.

Кроме того, система спросит у продавца, хочет ли он оставить себе госномера. В случае положительного ответа вам понадобится заполнить соответствующее заявление для ГИБДД.

3. Подпишите договор

Полученные системой сведения будут проверены в официальных базах. Робот портала узнает, не находится ли авто в розыске, нет ли по нему неоплаченных штрафов и т. п. После этого программа подготовит текст договора. В нем будут указаны данные об автомобиле, его продавце и покупателе. Для подписания документа тем, кто продает и покупает авто, достаточно будет кликнуть мышкой по нужной кнопке — каждому в своем личном кабинете.

4. Зарегистрировать авто в ГИБДД

Если договор заключен онлайн, это не отменяет для покупателя необходимости явиться в ГИБДД, чтобы поставить купленную машину на учет и получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства. Заключенный договор уже будет у сотрудников Госавтоинспекции. Они получат доступ к документу через "Госуслуги".

Продавцу автомобиля нужно убедиться, что новый владелец поставил транспортное средство на учет в отведенные на это законом 10 дней, напоминает "Рамблер". Если купивший машину человек не зарегистрировал ее на свое имя, прежнему собственнику могут приходить уведомления о штрафах ГИБДД, начисляться транспортный налог и пр.

Автоэксперт,ГИБДД,Почта России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители