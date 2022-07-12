Как оформить договор купли-продажи автомобиля на "Госуслугах"

На портале "Госуслуги" появилась возможность заключить договор купли-продажи (ДКП) автомобиля онлайн. Услуга доступна в личном кабинете. Чтобы заключить сделку, продавцу и покупателю понадобятся верифицированные (подтвержденные) учетные записи на этом сайте, уточняет kp.ru. Издание рассказывает, каким образом заключается договор.
Зайдите в свой аккаунт на "Госуслугах" и перейдите в раздел "Настройки и безопасность". Если там говорится, что ваша учетная запись "подтвержденная" и "вам доступны все сервисы и услуги", значит, от вас больше ничего не требуется. В противном случае учетную запись понадобится подтвердить. Это можно сделать несколькими способами:
Более подробно о способах верификации записи рассказывается в видео.
Стоит отметить, что заключение договора купли-продажи машины на "Госуслугах" возможно только между частными лицами. Купить авто у дилерского центра таким способом не получится.
Продавцу нужно будет загрузить на сайт документы — паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО (при наличии) и подать заявление. Если нет электронных документов, подойдут сканы бумажных.
Кроме того, система спросит у продавца, хочет ли он оставить себе госномера. В случае положительного ответа вам понадобится заполнить соответствующее заявление для ГИБДД.
Полученные системой сведения будут проверены в официальных базах. Робот портала узнает, не находится ли авто в розыске, нет ли по нему неоплаченных штрафов и т. п. После этого программа подготовит текст договора. В нем будут указаны данные об автомобиле, его продавце и покупателе. Для подписания документа тем, кто продает и покупает авто, достаточно будет кликнуть мышкой по нужной кнопке — каждому в своем личном кабинете.
Если договор заключен онлайн, это не отменяет для покупателя необходимости явиться в ГИБДД, чтобы поставить купленную машину на учет и получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства. Заключенный договор уже будет у сотрудников Госавтоинспекции. Они получат доступ к документу через "Госуслуги".
Продавцу автомобиля нужно убедиться, что новый владелец поставил транспортное средство на учет в отведенные на это законом 10 дней, напоминает "Рамблер". Если купивший машину человек не зарегистрировал ее на свое имя, прежнему собственнику могут приходить уведомления о штрафах ГИБДД, начисляться транспортный налог и пр.