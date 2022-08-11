В России дешевеют кроссоверы: сколько стоят самые популярные модели

Российский авторынок начал восстанавливаться после кризиса, связанного со спецоперацией на Украине. По наблюдению Autonews.ru, цены на кроссоверы — наиболее популярный сегмент — показали некоторое снижение. Издание рассказало, сколько стоят сейчас самые распространенные автомобили такого типа.

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Hyundai Creta

РИА Новости

Эта модель на данный момент является самой популярной иномаркой и наиболее продаваемым кроссовером в России. Автомобиль Hyundai Creta можно приобрести с двумя вариантами мотора — 1,6-литровый мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый мощностью 149 сил. Стартовая цена на него сейчас составляет 1 млн 859 тысяч рублей. С начала года она выросла на 40%.

Что касается реальной стоимости, то в конце весны Creta предлагали самое малое за 2 млн рублей. По состоянию на 11 августа самый доступный вариант — машина в базовой комплектации с "механикой". За такое авто дилеры требуют 1 млн 859 тысяч рублей. Тем, кто хочет приобрести Hyundai Creta с автоматической коробкой передач, придется доплатить к этой сумме еще 200 тысяч рублей.

Haval Jolion

haval.ru

По итогам продаж июля Haval Jolion оказался самым популярным китайским кроссовером на российском рынке. Можно приобрести его с 1,5 литровым двигателем мощностью 143 или 150 лошадиных сил. В первом варианте машина имеет передний привод, во втором — полный. На сайте бренда цены начинаются от 2 млн 29 тысяч рублей. В конце мая рекомендованная стоимость составляла от 2 млн 179 тысяч рублей. В двух дилерских центрах машины согласились продать за такую сумму.

Geely Coolray

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Этот популярный кроссовер от другого китайского бренда стоит немного больше, чем Hyundai Creta, но меньше, чем Haval Jolion. Рекомендованная розничная цена для Geely Coolray составляет

1 879 990 рублей. В салонах стоимость варьируется в пределах от 1 950 000 до 2 000 000 рублей за базовую комплектацию.

Coolray оснащен двухлитровым турбодвигателем, совмещенным с роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Базовая комплектация включает фары с диодными ходовыми огнями, медиасистему с тачскрином, подогрев передних сидений и электропакет.

Mazda CX-5

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Самый популярный японский автомобиль на российском рынке по результатам продаж в июле. Mazda CX-5 предлагается с двумя вариантами двигателя — двухлитровым мощностью 150 лошадиных сил и 2,5-литровым мощностью 192 силы. Первый сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым "автоматом", второй — только с автоматической коробкой. Можно купить машину с полным или передним приводом.

На официальном сайте цены вообще не указаны. В зимние месяцы самая низкая стоимость CX-5 составляла 1 млн 995 тысяч рублей.

В дилерских центрах Mazda CX-5 есть, но, к примеру, в Москве найти такую машину с "механикой" в салонах не получается. Менеджер одной из торговых компаний заявил, что такой версии в столице давно нет, и купить ее можно, вероятно, только "где-то во Владивостоке".

Кроссовер в стартовой комплектации с двигателем мощностью 150 лошадиных сил у двух дилеров стоит более 3 млн 100 тысяч рублей.

Kia Seltos

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У дилеров можно найти и корейский кроссовер Kia Seltos, представленный в 2020 году. Цена такой машины на официальном сайте составляет от 1 млн 959 тысяч рублей. Весной стоимость была такой же.

Приобрести Seltos в дилерских центрах сейчас можно за 2 млн рублей. При этом в середине мая этот кроссовер предлагали за 2,1 млн рублей.

Toyota RAV4

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Популярная японская модель продается с двигателями объемом 2 и 2,5 литра. В первом варианте мотор имеет мощность 150, а во втором — 200 лошадиных сил. Двухлитровый мотор сочетается с вариатором, а 2,5-литровый — с восьмиступенчатым "автоматом".

Наиболее доступным предложением у дилеров оказалась машина с передним приводом и вариатором в базовой комплектации "Комфорт". Такой автомобиль в одном из московских салонов стоит 4 млн 48 тысяч рублей.

Весной, во время кризиса в нескольких дилерских центрах столицы кроссовера Toyota RAV4 вообще не было. Затем такая машина появилась. Ее стали предлагать по стоимости от 4 млн 135 тысяч рублей.

Суммы на официальном сайте, очевидно, давно не обновлялись. Там написано, что рекомендованная розничная цена составляет 2 млн 671 тысячу рублей.

Volkswagen Taos

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Taos сейчас — наиболее доступный кроссовер от Volkswagen на российском рынке. Он продается с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 110 лошадиных сил, работающим совместно с пятиступенчатой "механикой", и с передним приводом. Другой вариант, который есть у дилеров — "турбочетверка" объемом 1,4 литра и мощностью 150 сил, сочетающаяся с восьмиступенчатым "автоматом" и передним приводом. Это же мотор устанавливается на машины вместе с семиступенчатным "роботом"и сочетается с полным приводом. Такие машины тоже предлагаются в дилерских центрах.

Цены на официальном сайте начинаются с 2 828 900 рублей. Однако у дилеров можно найти Volkswagen Taos с 1,6-литровым мотором и механической КПП за 2,3 млн рублей. Весной такая же машина стоила в московских салонах 2 млн 770 тысяч рублей.

Nissan Qashqai

РИА Новости

Японский кроссовер Nissan Qashqai в России продается с бензиновым 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 115 лошадиных сил или с двухлитровым 114-сильным атмосферным мотором. Стартовая стоимость этой модели на официальном сайте составляет 2 млн 337 тысяч рублей — так же, как и в мае.