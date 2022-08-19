Как нас дурят с ОСАГО: юрист дал советы по обращению в страховую компанию

При обращении в страховую компанию за выплатами по ОСАГО потерпевшим нужно быть очень осмотрительными и не соглашаться вписывать ничего лишнего в документы. Такой совет в интервью автоблогеру Дмитрию Машкову дал тульский юрист по имени Сергей (в материале не называется его фамилия). В частности, он рекомендовал не ставить галочку в графе "Выплата денежными средствами" и не указывать в заявлении о страховом случае, что вы согласны на ремонт с использованием подержанных деталей.
"Приходите вы в страховую компанию писать заявление о страховом случае. Казалось бы, что может быть проще. Нет — будет все очень сложно. Начнется все с того, что вам попытаются — первый вариант — вписать что-нибудь лишнее в соглашение. Например, что вы согласны на увеличение сроков ремонта до 90 дней, вы согласны на ремонт б/у-запчастями. Или что вы согласны, наоборот, на денежную выплату, на денежную выплату в меньшем размере, на денежную выплату с учетом износа и так далее. В заявлении о страховом случае должна быть единственная информация: "У меня произошел страховой случай. Произведите мне страховое возмещение". Больше там не должно быть никакой информации", — сказал юрист.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются потерпевшие при обращении за выплатами по ОСАГО — им не дают каких-либо бумаг, подтверждающих получение от них документов ГИБДД.
"По логике вам должны хотя бы копию их дать. В большинстве случаев вам не дают ничего. Поэтому вы можете остаться еще и без документов. Еще по-хорошему вам должны дать акт приема-передачи документов. Есть приличные страховые компании, которые все это делают и даже заводят штрих-код на каждое дело. Есть страховые компании, где вам не дают ничего", — отметил эксперт.
Он рекомендовал требовать от страховщиков документального подтверждения передачи материалов.
"Еще очень важная рекомендация: ни в коем случае не ставить галочку в графе "Выплата денежными средствами". Вам будут рассказывать, что вроде как у вас есть право выбора. "Вы что хотите — деньги или ремонт?" Вы говорите: "Наверное, деньги". Вам говорят: "А вот тут галочку поставьте". И дальше начинается..." — рассказал юрист.
Он пояснил, что страховщик перечисляет автосервису деньги за ремонт без учета износа автомобиля, а потерпевшему, который поставил эту самую галочку, будет выплачена сумма с учетом износа — то есть меньшая.
"И страховая компания просто этой одной галочкой вешает вам лапшу на уши и экономит себе процентов 50", — заключил эксперт.