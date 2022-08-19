Как нас дурят с ОСАГО: юрист дал советы по обращению в страховую компанию

"Приходите вы в страховую компанию писать заявление о страховом случае. Казалось бы, что может быть проще. Нет — будет все очень сложно. Начнется все с того, что вам попытаются — первый вариант — вписать что-нибудь лишнее в соглашение. Например, что вы согласны на увеличение сроков ремонта до 90 дней, вы согласны на ремонт б/у-запчастями. Или что вы согласны, наоборот, на денежную выплату, на денежную выплату в меньшем размере, на денежную выплату с учетом износа и так далее. В заявлении о страховом случае должна быть единственная информация: "У меня произошел страховой случай. Произведите мне страховое возмещение". Больше там не должно быть никакой информации", — сказал юрист.