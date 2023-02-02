Эксперт назвал потенциального конкурента Lada Vesta

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о том, что российские автосалоны распродали все запасы автомобилей Lada Vesta, а также назвал потенциального конкурента флагманской модели "АвтоВАЗа".
В таких моделях "АвтоВАЗа", как Niva и Granta, изначально не было предусмотрено сложных систем, которые со временем стали обязательными. Поэтому эти автомобили продолжили выпускать в первоначальном виде, отметил эксперт.
"А модели Vesta и Largus нельзя выпускать, например, без ABS. Имеющаяся структура не позволяет этого сделать. И сейчас при производстве Vesta есть проблемы с поставкой некоторых комплектующих, в первую очередь электронных. Оказалось, что найти надежных поставщиков, которые смогут поставлять комплектующие в нужных объемах, непросто. Поэтому сейчас говорят о возобновлении производства Vesta в марте, но, возможно, это произойдет чуть позже", — рассказал собеседник Рамблера.
Моржаретто вместе с тем ответил на вопрос о том, какой автомобиль на фоне отсутствия новых поставок Lada Vesta в автосалоны сможет заменить модель на рынке.
"Пока в этом классе и ценовом диапазоне на рынке нет никого, кто смог бы заменить Vesta. Но на этой неделе было объявлено о старте производства седана [китайского бренда - прим. ред.] Kaiyi E5. И вот он может стать конкурентом Vesta. Однако эти машины еще не появились у диллеров", — добавил автоэксперт.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли сообщило, что в российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Производство этих машин приостановили весной прошлого года, так как обнаружились проблемы с некоторыми комплектующими. Модель выпускали в Ижевске. Затем "АвтоВАЗ" запланировал перенести производство на основную площадку в Тольятти. Новые поставки Lada Vesta ожидаются в марте-апреле этого года.
В конце января завод "Автотор" в Калининграде запустил производство китайских седанов Kaiyi E5. На модернизацию производственной линии для их выпуска E5 было затрачено 100 млн рублей. Продажи Kaiyi E5 начнутся в первом квартале 2023 года. Также сообщалось, что стоимость нового седана будет составлять около 1 млн рублей.