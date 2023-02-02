Эксперт назвал потенциального конкурента Lada Vesta

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о том, что российские автосалоны распродали все запасы автомобилей Lada Vesta, а также назвал потенциального конкурента флагманской модели "АвтоВАЗа".





Vesta - это относительно новый автомобиль по своему техническому оснащению. И он создавался вместе с коллегами из альянса Renault-Nissan, составной частью которого "АвтоВАЗ" был более 10 лет. Соответственно, большое количество узлов в Vesta иностранного производства. И ранее с этим не было никаких проблем - они поставлялись с предприятий концерна, находящихся, в том числе, за рубежом. То есть локализация этой модели далека от ста процентов. Но тут нужно уточнить, что стопроцентной локализации на сегодняшний день нет практически ни у одной модели в России, да и в мире. Lada Vesta производится с 2015 года, и все время эта модель была востребована на российском рынке, на протяжении многих лет она была лидером продаж. И так происходило несмотря на то, что Vesta значительно дороже, чем, допустим, Lada Granta Vesta - это относительно новый автомобиль по своему техническому оснащению. И он создавался вместе с коллегами из альянса Renault-Nissan, составной частью которого "АвтоВАЗ" был более 10 лет. Соответственно, большое количество узлов в Vesta иностранного производства. И ранее с этим не было никаких проблем - они поставлялись с предприятий концерна, находящихся, в том числе, за рубежом. То есть локализация этой модели далека от ста процентов. Но тут нужно уточнить, что стопроцентной локализации на сегодняшний день нет практически ни у одной модели в России, да и в мире. Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

В таких моделях "АвтоВАЗа", как Niva и Granta, изначально не было предусмотрено сложных систем, которые со временем стали обязательными. Поэтому эти автомобили продолжили выпускать в первоначальном виде, отметил эксперт.

"А модели Vesta и Largus нельзя выпускать, например, без ABS. Имеющаяся структура не позволяет этого сделать. И сейчас при производстве Vesta есть проблемы с поставкой некоторых комплектующих, в первую очередь электронных. Оказалось, что найти надежных поставщиков, которые смогут поставлять комплектующие в нужных объемах, непросто. Поэтому сейчас говорят о возобновлении производства Vesta в марте, но, возможно, это произойдет чуть позже", — рассказал собеседник Рамблера.

Моржаретто вместе с тем ответил на вопрос о том, какой автомобиль на фоне отсутствия новых поставок Lada Vesta в автосалоны сможет заменить модель на рынке.

"Пока в этом классе и ценовом диапазоне на рынке нет никого, кто смог бы заменить Vesta. Но на этой неделе было объявлено о старте производства седана [китайского бренда - прим. ред.] Kaiyi E5. И вот он может стать конкурентом Vesta. Однако эти машины еще не появились у диллеров", — добавил автоэксперт.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли сообщило, что в российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Производство этих машин приостановили весной прошлого года, так как обнаружились проблемы с некоторыми комплектующими. Модель выпускали в Ижевске. Затем "АвтоВАЗ" запланировал перенести производство на основную площадку в Тольятти. Новые поставки Lada Vesta ожидаются в марте-апреле этого года.