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2 часа назад

«Не все готовы к новым ценам»: эксперт о снижении продаж легковых авто в России

Семён Капранов
Ян Хайцеэр эксперт

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о снижении продаж новых легковых автомобилей в России, связав сокращение рынка с ростом цен на машины, к которому россияне оказались не готовы.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ранее сообщили о снижении продажи новых легковых автомобилей в России в январе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, в прошлом месяце россияне приобрели 32 499 новых легковых автомобилей, что на 63,1 процента меньше, чем годом ранее.

В этой ситуации следует говорить не о резком снижении продаж новых легковых автомобилей в России, а постепенном, которое происходило в последнее время. Боюсь, что снижение возможно и в дальнейшем.

Совершенно очевидно, что не все готовы к новым ценам. Не готовы к высоким ценам на отечественную продукцию, а также к ценам на китайские автомобили, которые теперь стоят в полтора раза дороже, чем стоили раньше. Те же автомобили, которые поступают в страну посредствам параллельного импорта, тоже не имеют привлекательной цены. Круг покупателей, которые готовы потратить на них деньги, достаточно узок. Поэтому, думаю, объемы продаж еще какое-то время будут снижаться. Возможно, когда многие машины в стране сильно постареют, будет какой-то всплеск продаж.
Ян Хайцеэр
Ян Хайцеэр Вице-президент Национального автомобильного союза

Еще одним фактором, повлиявшим на снижение продаж автомобилей в России, специалист назвал недостаточную уверенность потенциальных покупателей "в своем завтрашнем доходе".

"У нас львиная доля автомобилей покупалась в кредит. И по статистике можно понять, что доля таких покупателей снижается", — отметил эксперт, добавив, что за последнее время сократились автомобилей в госсекторе, а также в каршеринговых компаниях и сервисах такси.

"Совокупность этих факторов и снижает общие продажи машин", — заявил эксперт.

Говоря о перспективах российского автомобильного рынка, Хайцеэр подчеркнул, что китайские производители авто "займут доминирующие позиции на рынке".

"Это произойдет либо за счет импорта автомобилей из Китая, либо за счет сборки китайских машин в России. При этом китайские авто будут конкурировать друг с другом, поскольку они отчасти схожи, "напичканы" примерно одинаковыми опциями. Сейчас на наш рынок в основном приходят кроссоверы в большем или меньшем размере. Надеюсь, появятся и привычные для российского потребителя седаны, которые смогут удовлетворить недостаток таких автомобилей. Такие машины нужны и в такси, потому что ездить в такси на кроссоверах не очень привычно и отчасти неудобно.

Кроме того, думаю, что в дальнейшем будет расширять круг потенциальных покупателей "АвтоВАЗ". Хотя это и дорогие, но наиболее доступные автомобили. При этом доля привычных нам машин будет снижаться. Особых перспектив для роста рынка я пока не вижу, если только не произойдет изменений в области закупок для госсектора", — заключил собеседник Рамблера.

Ранее специалисты сервиса по проверке и подбору автомобилей с пробегом "Автокод" проанализировали статистику поисков подержанных автомашин за первый месяц 2023 года и рассказали, какие марки интересовали россиян больше всего в этот период.

Автоэксперт,Видео,Автоваз,
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