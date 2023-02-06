«Не все готовы к новым ценам»: эксперт о снижении продаж легковых авто в России

"Это произойдет либо за счет импорта автомобилей из Китая, либо за счет сборки китайских машин в России. При этом китайские авто будут конкурировать друг с другом, поскольку они отчасти схожи, "напичканы" примерно одинаковыми опциями. Сейчас на наш рынок в основном приходят кроссоверы в большем или меньшем размере. Надеюсь, появятся и привычные для российского потребителя седаны, которые смогут удовлетворить недостаток таких автомобилей. Такие машины нужны и в такси, потому что ездить в такси на кроссоверах не очень привычно и отчасти неудобно.



Кроме того, думаю, что в дальнейшем будет расширять круг потенциальных покупателей "АвтоВАЗ". Хотя это и дорогие, но наиболее доступные автомобили. При этом доля привычных нам машин будет снижаться. Особых перспектив для роста рынка я пока не вижу, если только не произойдет изменений в области закупок для госсектора", — заключил собеседник Рамблера.