«Не все готовы к новым ценам»: эксперт о снижении продаж легковых авто в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о снижении продаж новых легковых автомобилей в России, связав сокращение рынка с ростом цен на машины, к которому россияне оказались не готовы.
В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ранее сообщили о снижении продажи новых легковых автомобилей в России в январе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, в прошлом месяце россияне приобрели 32 499 новых легковых автомобилей, что на 63,1 процента меньше, чем годом ранее.
Еще одним фактором, повлиявшим на снижение продаж автомобилей в России, специалист назвал недостаточную уверенность потенциальных покупателей "в своем завтрашнем доходе".
"У нас львиная доля автомобилей покупалась в кредит. И по статистике можно понять, что доля таких покупателей снижается", — отметил эксперт, добавив, что за последнее время сократились автомобилей в госсекторе, а также в каршеринговых компаниях и сервисах такси.
"Совокупность этих факторов и снижает общие продажи машин", — заявил эксперт.
Говоря о перспективах российского автомобильного рынка, Хайцеэр подчеркнул, что китайские производители авто "займут доминирующие позиции на рынке".
"Это произойдет либо за счет импорта автомобилей из Китая, либо за счет сборки китайских машин в России. При этом китайские авто будут конкурировать друг с другом, поскольку они отчасти схожи, "напичканы" примерно одинаковыми опциями. Сейчас на наш рынок в основном приходят кроссоверы в большем или меньшем размере. Надеюсь, появятся и привычные для российского потребителя седаны, которые смогут удовлетворить недостаток таких автомобилей. Такие машины нужны и в такси, потому что ездить в такси на кроссоверах не очень привычно и отчасти неудобно.
Кроме того, думаю, что в дальнейшем будет расширять круг потенциальных покупателей "АвтоВАЗ". Хотя это и дорогие, но наиболее доступные автомобили. При этом доля привычных нам машин будет снижаться. Особых перспектив для роста рынка я пока не вижу, если только не произойдет изменений в области закупок для госсектора", — заключил собеседник Рамблера.
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