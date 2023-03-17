Гонки во льдах: как проходит фестиваль скорости "Байкальская миля"

В минувшие выходные в Бурятии на восточном берегу Байкала прошел V Фестиваль скорости "Байкальская миля". На лед выехали 70 единиц гоночной техники. Девяносто участников из России и Белоруссии соревновались между собой на мотоциклах, багги, самодельных автомобилях и даже домах на колесах. По правилам фестиваля, гонщики должны преодолеть "Байкальскую милю" – дистанцию, равную самой глубокой точке Байкала, которая составляет 1 642 м. Также проводятся соревнования в дрэг-рейсинге на дистанции 1/8 "байкальской мили".
Чтобы не допустить загрязнения озера, на льду работает экологический патруль, который следит за соблюдением чистоты участниками соревнований и зрителями. Так, каждая машина должна парковаться на специальном настиле. В случае, если на лед проливается машинное масло, место загрязнения обрабатывается специальным абсорбентом, отходы вывозятся с Байкала и утилизируются.
Как выглядят самые необычные гонки этой зимы – в галерее «Рамблера».