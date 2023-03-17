Гонки во льдах: как проходит фестиваль скорости "Байкальская миля"

В минувшие выходные в Бурятии на восточном берегу Байкала прошел V Фестиваль скорости "Байкальская миля". На лед выехали 70 единиц гоночной техники. Девяносто участников из России и Белоруссии соревновались между собой на мотоциклах, багги, самодельных автомобилях и даже домах на колесах. По правилам фестиваля, гонщики должны преодолеть "Байкальскую милю" – дистанцию, равную самой глубокой точке Байкала, которая составляет 1 642 м. Также проводятся соревнования в дрэг-рейсинге на дистанции 1/8 "байкальской мили".