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1 час назад

Гонки во льдах: как проходит фестиваль скорости "Байкальская миля"

Александр Котлеткин

В минувшие выходные в Бурятии на восточном берегу Байкала прошел V Фестиваль скорости "Байкальская миля". На лед выехали 70 единиц гоночной техники. Девяносто участников из России и Белоруссии соревновались между собой на мотоциклах, багги, самодельных автомобилях и даже домах на колесах. По правилам фестиваля, гонщики должны преодолеть "Байкальскую милю" – дистанцию, равную самой глубокой точке Байкала, которая составляет 1 642 м. Также проводятся соревнования в дрэг-рейсинге на дистанции 1/8 "байкальской мили".

1/17 Заезды осуществляются на трех специально оборудованных трассах длиной 1 и 1/8 "байкальской мили" – 1642 м, что равно максимальной глубине озера Байкал
Фото: ТАСС
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2/17 Участник международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
3/17 Основная дисциплина фестиваля – прохождение дистанции на скорость
Фото: ТАСС
4/17 Участник международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
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5/17 Один из заездов международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
6/17 Необычное транспортное средство на фестивале скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
7/17 Участник международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
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8/17 Участники международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
9/17 Один из заездов международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
10/17 Участники международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
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11/17 Участники международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
12/17 Один из заездов международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
13/17 Участники международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
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14/17 Основная дисциплина фестиваля – прохождение дистанции на скорость
Фото: ТАСС
15/17 Участник международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС
16/17 Заезды осуществляются на трех специально оборудованных трассах длиной 1 и 1/8 "байкальской мили" – 1642 м, что равно максимальной глубине озера Байкал
Фото: ТАСС
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17/17 Участница международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля - 2023" на озере Байкал
Фото: ТАСС

Чтобы не допустить загрязнения озера, на льду работает экологический патруль, который следит за соблюдением чистоты участниками соревнований и зрителями. Так, каждая машина должна парковаться на специальном настиле. В случае, если на лед проливается машинное масло, место загрязнения обрабатывается специальным абсорбентом, отходы вывозятся с Байкала и утилизируются.

Как выглядят самые необычные гонки этой зимы – в галерее «Рамблера».

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