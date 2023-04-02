История АвтоВАЗ: от истоков до Lada Vesta SW Cross. Часть 3

Мы продолжаем изучать историю Волжского Автомобильного Завода от самых истоков до наших дней, и это третья, заключительная часть нашего повествования.

Фото: ТАСС ТАСС

LADA Largus

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Этот автомобиль спроектировали для малогабаритных перевозок. Создавали его совместными усилиями Renault-Nissan-АвтоВАЗ, поэтому на первых этапах процент локализации составлял всего 50%. Позже цифры приблизились к 70%, потому что несмотря на дружеские отношения, производители старались увеличивать процент локализации для снижения себестоимости производства автомобилей.

LADA XRAY

Этот автомобиль можно назвать первым SUV в линейке АвтоВАЗ и вообще на отечественном рынке. Модель выпускалась как в России, так и на Украине в период с 2015 по 2022 годы. Однако впоследствии производство встало из-за отсутствия необходимых компонентов.

ТАСС

Автомобиль комплектовался двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 102 и 122 л.с., что является неплохим показателем. Кроме того, покупателю мог выбрать модели с автоматической коробкой передач, что значительно повышало комфорт в городском трафике. Однако автомобиль оснащался лишь передним приводом, что не соответствовало концепции SUV, которая изначально предполагает использование полного. Вероятнее всего, причиной стало ограничение бюджета, так как версия с полным приводом была бы слишком дорогостоящей. Возможно, идею использования полного привода решили отложить "на потом", однако так и не реализовали из-за других причин.

ТАСС

Была интересная версия под названием LADA XRAY #CLUB, которая отличалась новой обивкой сидений с вышитым оранжевым хэштегом, усиленной тонировкой задних стекол, а также наличием климат-контроля вместо обычного кондиционера. Еще позже появилась LADA XRAY Cross с обогревом руля, заднего дивана и системой управления стабилизацией для повышенной проходимости под названием LADA Ride Select. Также была версия с вариатором. В 2020 году авто получил еще одно обновление, которое касалось внешнего вида. Появились черные ручки дверей с эффектом глянца, новая обивка сидений, антенна в форме акульего плавника в черном цвете на манер BMW и накладки на пороги с названием серии. Новая версия получила название LADA XRAY Cross Instinct.

LADA Vesta

Завод АвтоВАЗ выпустил новый автомобиль LADA Vesta в 2015 году. Это стало настоящим событием для автомобильной индустрии России. За несколько лет машина стала самой продаваемой в стране, пользуясь популярностью у граждан. LADA Vesta построена на платформе, которая затем получила название "Лада Б". Она комплектуется рулевой рейкой и задней подвеской от концерна Renault. Несмотря на это, разработка нового двигателя была отложена на неопределенный срок, и на машине до сих пор используется двигатель от старой платформы "Лада Гамма".

NFCC

Позже гамму разнообразили моторы Nissan. 31 января 2019 года появилась LADA Vesta Sport с двигателем 1,8 литра, мощностью 145 л.с. Ее стоимость перевалила за миллион рублей, в то время как обычная Веста стоила от 550 тысяч.

ТАСС

С момента выпуска этой модели, такие вещи, как подушки безопасности или подогревы руля, перестали быть чем-то для LADA особенным и стали восприниматься как норма. В 2022 году автомобиль должен был получить мощный рестайлинг, включающий в себя даже светодиодные фары. Однако после начала СВО завод практически остановился. 3 марта 2023 года концерн объявил о перезапуске LADA Vesta NG и о том, что старт продаж намечен на май этого же года. Что будет с комплектациями - сейчас сложно сказать.

Важные моменты в истории завода АвтоВАЗ

После распада СССР завод АвтоВАЗ переживал не лучшие времена, как и его коллега ГАЗ. Автомобили строились исключительно на устаревших платформах, а такие детали, как автоматическая коробка передач, были недоступны даже в мечтах.

Всё изменилось, когда французский концерн Renault проявил интерес к сотрудничеству с российским автопроизводителем в 2009 году. Тогда впервые было предложено собирать на наших заводах не только отечественные автомобили, но и некоторые модели Renault и Nissan. Даже было запланировано создание одной универсальной платформы

В момент подписания контракта АвтоВАЗ официально получил доступ к технологиям альянса Renault-Nissan, которыми компания впоследствии активно пользовалась. В 2015 году некоторые модели локализовали в производстве на 50%. Вместе с глобализацией и отказом от всего отечественного повысилось качество продукции. Если опираться на цифры самого АвтоВАЗ, то к 2013 году удалось добиться 10-кратного снижения брака, а в последующие годы его количество было снижено ещё на 20%.

Сотрудничество сразу принесло и коммерческую выгоду. За период январь-июль 2010 года прибыль АвтоВАЗа составила 24 миллиона рублей, в то время как за такой же период 2009 года компания приносила только убытки. Впрочем, продлилось счастье недолго.

Renault - Nissan

В июне 2014 года альянс Renault-Nissan получил контроль над более чем 50% акций компании и стал главным акционером с приоритетным правом голоса. Несмотря на многие преобразования и попытки иностранных партнеров навести порядок, компания продолжала быть убыточной. В 2015 году капитал ушел в минус, что являлось предбанкротным состоянием. Размер кредитов на тот момент был огромен, а только выплаты по процентам увеличились до 8 млрд в год. В последующие годы размер убытков лишь увеличивался. Причиной этому называют падение спроса на автомобили LADA на Российском рынке и снижение производства автомобилей Renault и Nissan.

В июне 2019 года на пост председателя совета директоров был назначен бывший президент компании Николя Мор. В октябре этого же года Оливье Морне занял должность исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу.

В 2022 году после начала СВО и введения санкций против России завод был, по сути, национализирован и передан ФГУП НАМИ. В настоящее время завод прилагает максимальные усилия для возобновления полноценного производства автомобилей LADA.

Заключение

У Волжского автомобильного завода (АвтоВАЗ) очень длинная и насыщенная история. Он является главным производителем автомобилей для широких слоев населения и продолжает занимать важное место в экономике России. Многие автомобили ВАЗ оказались популярны не только в СССР, но и за его пределами, и экспортные линии всегда были загружены работой.