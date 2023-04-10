Эксперт оценил идею о смягчении наказания за отсутствие документов на авто

"Предъявлять полис ОСАГО уже давно можно в электронном виде. Кроме того, в качестве эксперимента "в цифре" у нас есть права и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС). Поэтому я подозреваю, что в ближайшей перспективе по закону отпадет необходимость возить с собой бумаги. Человека можно пробить по базе - и все. Но теоретически даже сейчас - если сотрудник продвинутый и адекватный - он может пробить водителя по базе и убедиться, что на его имя и на его автомобиль есть документы. У сотрудников есть доступ к соответствующей базе ГИБДД", — сказал специалист.