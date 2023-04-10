Эксперт оценил идею о смягчении наказания за отсутствие документов на авто

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу по смягчению наказания для российских водителей за отсутствие при себе регистрационных документов на автомобиль.
В Госдуме ранее Читать новость полностью законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль. Документ представил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Депутаты предложили задерживать машину при отсутствии документов на нее у водителя лишь в том случае, если она числится в угоне.
Специалист вместе с тем отметил, что сейчас в России множество документов переводят в цифровой формат.
"Предъявлять полис ОСАГО уже давно можно в электронном виде. Кроме того, в качестве эксперимента "в цифре" у нас есть права и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС). Поэтому я подозреваю, что в ближайшей перспективе по закону отпадет необходимость возить с собой бумаги. Человека можно пробить по базе - и все. Но теоретически даже сейчас - если сотрудник продвинутый и адекватный - он может пробить водителя по базе и убедиться, что на его имя и на его автомобиль есть документы. У сотрудников есть доступ к соответствующей базе ГИБДД", — сказал специалист.
Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию законопроект, которым предлагается снизить минимальный срок договора ОСАГО до одного месяца.