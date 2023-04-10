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18 минут назад

Эксперт оценил идею о смягчении наказания за отсутствие документов на авто

Семён Капранов
Игорь Моржаретто эксперт

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу по смягчению наказания для российских водителей за отсутствие при себе регистрационных документов на автомобиль.

В Госдуме ранее Читать новость полностью законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль. Документ представил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Депутаты предложили задерживать машину при отсутствии документов на нее у водителя лишь в том случае, если она числится в угоне.

В жизни каждого автовладельца существует день, когда он забыл документы. За мою карьеру таких дней было несколько - слава богу, что тогда я никому не попадался. Но кого-то в подобных ситуациях останавливают автоинспекторы. И в каких-то случаях попадаешь на адекватного сотрудника полиции, который все понимает и говорит: "Позвони, чтобы тебе привезли документы". Ведь сейчас требования закона строги - ты должен иметь при себе документы и все. Но порой натыкаешься на неадеквата, который может отправить машину на штрафстоянку. Собственно, из-за таких случаев и появилась инициатива. Оплата штрафа и возвращение автомобиля со штрафстоянки - это большая и непонятная нагрузка на человека. Ведь нужно добраться до штрафстоянки, привезти и показать документы, все оформить - на это тратится значительное время.
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Специалист вместе с тем отметил, что сейчас в России множество документов переводят в цифровой формат.

"Предъявлять полис ОСАГО уже давно можно в электронном виде. Кроме того, в качестве эксперимента "в цифре" у нас есть права и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС). Поэтому я подозреваю, что в ближайшей перспективе по закону отпадет необходимость возить с собой бумаги. Человека можно пробить по базе - и все. Но теоретически даже сейчас - если сотрудник продвинутый и адекватный - он может пробить водителя по базе и убедиться, что на его имя и на его автомобиль есть документы. У сотрудников есть доступ к соответствующей базе ГИБДД", — сказал специалист.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию законопроект, которым предлагается снизить минимальный срок договора ОСАГО до одного месяца.

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