Эпоха электричества: Yamaha показала 7 концептов будущего

Японская компания Yamaha показала публике семь электрических концептов на новой платформе. Экспериментальные разработки можно будет увидеть на выставке Tokyo Auto Salon 12 января. Об этом сообщает Auto.mail.ru.

Несмотря на то, что технические характеристики концептов остаются в тайне, журналистам все же удалось узнать некоторые подробности нового проекта.

Все новинки собраны на Yamaha Motor Platform Concept, предназначенной для низкоскоростных транспортных средств. Любая модель может оснащаться аккумуляторным блоком различной емкости и кузовом разного назначения. Гибкая конструкция позволила конструкторам создать удивительные транспортные средства, которые подчас не имеют аналогов в мире.