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Эпоха электричества: Yamaha показала 7 концептов будущего

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Yamaha Motor Platform Concept
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Yamaha Motor Platform Concept 
© Yamaha
Concept 160 - одноместная капсула, которая по словам разработчиков имеет «урбанистическую направленность»
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Concept 160 - одноместная капсула, которая по словам разработчиков имеет «урбанистическую направленность» 
© Yamaha
Concept 294 - грузовой трехколесный скутер, созданный в партнерстве с Sony и Futuba Furniture и вдохновлен скандинавским дизайном
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Concept 294 - грузовой трехколесный скутер, созданный в партнерстве с Sony и Futuba Furniture и вдохновлен скандинавским дизайном 
© Yamaha
Concept 350 и 628 - крайне компактные модели. Модель 350 предназначена для курортов и может перевозить сумку для гольфа
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Concept 350 и 628 - крайне компактные модели. Модель 350 предназначена для курортов и может перевозить сумку для гольфа 
© Yamaha

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Concept 682 - отсылка компании к успехам Yamaha в мотогонках.
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Concept 682 - отсылка компании к успехам Yamaha в мотогонках.  
© Yamaha
Concept 580 - разработка для развлекательной езды по бездорожью
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Concept 580 - разработка для развлекательной езды по бездорожью  
© Yamaha
Concept 451 - создан работать на ферме и может использоваться для буксировки прицепов
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Concept 451 - создан работать на ферме и может использоваться для буксировки прицепов 
© Yamaha
Concept 160 - небольшой грузовичок, предназначенный для буксировки небольших прицепов и перевозки лодок.
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Concept 160 - небольшой грузовичок, предназначенный для буксировки небольших прицепов и перевозки лодок. 
© Yamaha

Японская компания Yamaha показала публике семь электрических концептов на новой платформе. Экспериментальные разработки можно будет увидеть на выставке Tokyo Auto Salon 12 января. Об этом сообщает Auto.mail.ru.

Несмотря на то, что технические характеристики концептов остаются в тайне, журналистам все же удалось узнать некоторые подробности нового проекта.

Все новинки собраны на Yamaha Motor Platform Concept, предназначенной для низкоскоростных транспортных средств. Любая модель может оснащаться аккумуляторным блоком различной емкости и кузовом разного назначения. Гибкая конструкция позволила конструкторам создать удивительные транспортные средства, которые подчас не имеют аналогов в мире.

Что в итоге получилось у японских инженеров — в галерее «Рамблера».

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