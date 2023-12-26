Права на управление снегоходами и квадроциклами у нас выдавала не Госавтоинспекция, а Ростехнадзор - отдельное ведомство. При этом практически никто из владельцев подобной техники не удосуживался получать соответствующие права, их получали в единичных случаях. Так происходило, поскольку проверять наличие прав в полях (в заснеженных полях, если речь идет о снегоходах) некому. Поэтому никто не заморачивался над этим вопросом, и все ездили без прав. Полиция долго жаловалась на сложившуюся ситуацию, и Ростехнадзор тоже не проводил проверок. Поправки, согласно которым обычное водительское удостоверение должно позволять управлять снегоходами и квадроциклами, лоббировал Минсельхоз, и в итоге они были приняты. Сейчас сформировалась следующая конструкция: если у тебя есть права категории А, то ты можешь управлять снегоходом, квадроциклом и так далее. Если у тебя есть категория В, то ты можешь управлять такой техникой, взятой на прокат, после прохождения соответствующего инструктажа. Так что здесь государство заводит в правовое поле достаточно заметную часть пользователей снегоходов, квадроциклов и другой мотовездеходной техники.

Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза