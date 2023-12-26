Эксперт предостерег водителей от управления снегоходом без спецподготовки
Вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал отмену в России специальных прав на вождение мотовездеходов, квадроциклов и снегоходов. По словам специалиста, нововведение позволит завести правовое поле значительную часть пользователей подобной техники.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, упрощающий доступ к управлению арендованных мотовездеходов, квадроциклов и снегоходов. Согласно опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации документу, обладатели водительских удостоверений категорий А (мотоциклы), B и B1 (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы) смогут управлять арендованной самоходной техникой категории А1 без получения специальных прав тракториста-машиниста, как это было необходимо ранее. Поправки начали действовать с понедельника, 25 декабря.
Права на управление снегоходами и квадроциклами у нас выдавала не Госавтоинспекция, а Ростехнадзор - отдельное ведомство. При этом практически никто из владельцев подобной техники не удосуживался получать соответствующие права, их получали в единичных случаях. Так происходило, поскольку проверять наличие прав в полях (в заснеженных полях, если речь идет о снегоходах) некому. Поэтому никто не заморачивался над этим вопросом, и все ездили без прав. Полиция долго жаловалась на сложившуюся ситуацию, и Ростехнадзор тоже не проводил проверок. Поправки, согласно которым обычное водительское удостоверение должно позволять управлять снегоходами и квадроциклами, лоббировал Минсельхоз, и в итоге они были приняты. Сейчас сформировалась следующая конструкция: если у тебя есть права категории А, то ты можешь управлять снегоходом, квадроциклом и так далее. Если у тебя есть категория В, то ты можешь управлять такой техникой, взятой на прокат, после прохождения соответствующего инструктажа. Так что здесь государство заводит в правовое поле достаточно заметную часть пользователей снегоходов, квадроциклов и другой мотовездеходной техники.Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза
Вместе с тем эксперт выразил мнение, что новичкам, желающим освоить снегоход или квадроцикл, для управления этой техникой будет недостаточно знаний, полученных в ходе непродолжительного инструктажа перед поездкой.
"Механика управления снегоходом и автомобилем отличается радикально - это понятно. Но также понятно и то, что сейчас отсутствие каких бы то ни было знаний и документов не мешает людям ездить на снегоходах, не мешает им покупать квадроциклы своим детям. Их ничего не останавливает. В России эксплуатируется огромное количество питбайков, снегоходов и квадроциклов людьми, которые имеют о них поверхностное представление. Однако в данном случае их хотя бы заводят в правовое поле, что уже неплохо", — заявил специалист.
Шапарин также оценил влияние нововведения на росссийских туристов с водительскими правами категории А и B1, которые смогут управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой без дополнительных условий.
"В рекреационных целях снегоходная техника у нас используется где-то в 20 процентах случаев, а оставшиеся 80 процентов - это вполне повседневное, бытовое использование в северных регионах. Можно спросить жителей Якутии или, например, Архангельска о том, чем для них является снегоход. Они ответят, что зимой это основной вид транспорта. А если говорить о туризме, то можно отметить, что у нововведения поможет сервисам проката, чья аудитория значительно расширится. При этом они будут работать в правовом поле, коррупционная нагрузка на них снизится. Ведь раньше там все равно сажали людей на кадроциклы и снегоходы, и вся надежда была на то, что если "нарисуется" кто-то из правоохранительных органов, то с ним вопрос решат "полюбовно", то есть деньгами", — отметил собеседник.
Шапарин подчеркнул, что для управления снегоходом или квадроциклом необходимо пройти полноценное обучение.
"Я посоветовал людям вообще не садиться за руль подобной техники без прохождения соответствующего обучения. Это только кажется, что управлять квадроциклом легко. Но в действительности это не так. Мы постоянно видим людей, которые падают с квадроциклов, переворачиваются на них и "ломаются". Если вы не хотите пополнить печальную статистику, то необходимо пройти курсы по управлению подобной техникой", — заключил специалист.
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