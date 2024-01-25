«Куда уж больше разнообразия? У нас на рынке уже официально присутствует 35 китайский марок, и на подходе еще примерно 15 марок, чьи машины сейчас продаются по параллельному импорту. То есть к концу года на нашем рынке будет порядка 50 официально представленных китайских автомобильных компаний, и у каждой из них есть разные модели. Сейчас в РФ представлено порядка трех сотен моделей, а будет еще больше. Но я понимаю запрос россиян: китайские компании не покрывают большой сегмент рынка – сегмент до 2 млн рублей, в котором «китайцев» совсем нет. Но такое положение дел объясняется достаточно высокими издержками при ввозе авто в страну. Конечно, в этом сегменте хотелось бы видеть доступные китайские хэтчбеки или седаны, которые бы пришли на замену самым популярным в последнее десятилетие в РФ бюджетным моделям, таким как Kia Rio, Hyundai Accent, Renault Logan и так далее. Этот сегмент у нас пуст, но китайцы в него зайти не могут из-за высоких издержек, делающих завоз таких машин в Россию невыгодным», — прокомментировал эксперт.