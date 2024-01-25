Автоэксперт высказался о качестве продающихся в России китайских машин
Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером высказался о качестве продающихся в России китайских машин, а также объяснил высокий уровень цен на них.
Ранее «Открытие Авто» и ВТБ провели исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян – 68% – довольны машинами из Китая. При этом 24% респондентов отметили, что автомобили китайских брендов сильно отстают от машин, произведенных в западных странах, а также в Японии и Корее.
Поставлять автомобили из Китая в Россию начали примерно 20 лет назад, и тогдашнее поколение китайских машин отличалось низким качеством и низкой стоимостью. Это в определенной степени подломило веру россиян в китайский автопром, и потребовались многие годы, чтобы ее восстановить его реноме. Качество китайских машин нынешнего поколения, как правило, достаточно высокое - они соответствуют всем современным критериям. Это объясняется многими вещами. Во-первых, все-таки прошло 20 лет, во-вторых, для создания последних поколений автомобилей китайцы привлекли ведущих инженеров, конструкторов, технологов и дизайнеров из крупнейших мировых автомобильных компаний. В-третьих, с выходом на международные рынки (среди которых Россия для китайцев является номером один, является неким «испытательным полигоном» по пути на другие рынки) появились новые требования по качеству, которые в Китае должны выполнять. И сейчас на многие китайские автомобили уже дают гарантию на срок от 3 до 5 лет, в некоторых случаях – даже на 7 лет. Это говорит о том, что в китайских компаниях не сомневаются в качестве своих машин, и в случае появления неполадок машины отремонтирую за их счет.Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ
Качество китайского автомобиля во многом зависит от конкретного производителя, отметил вместе с тем эксперт.
«Если речь идет о премиальном бренде или бренде, который хочет стать премиальным, то там качество на очень высоком уровне. У бюджетных брендов качество на уровне соответствующих стандартов, и придраться к ним я не могу даже при желании. Я регулярно беру на тест китайские автомобили и понимаю, что у них, безусловно, есть какие-то недочеты и недоработки, но претензий по качеству, например, сварки, окраски, подгонки тех или иных элементов у меня нет», — отметил собеседник.
В ходе исследования выяснилось, что значительная доля российских автолюбителей хотела бы более разнообразного выбора машин от китайских производителей.
«Куда уж больше разнообразия? У нас на рынке уже официально присутствует 35 китайский марок, и на подходе еще примерно 15 марок, чьи машины сейчас продаются по параллельному импорту. То есть к концу года на нашем рынке будет порядка 50 официально представленных китайских автомобильных компаний, и у каждой из них есть разные модели. Сейчас в РФ представлено порядка трех сотен моделей, а будет еще больше. Но я понимаю запрос россиян: китайские компании не покрывают большой сегмент рынка – сегмент до 2 млн рублей, в котором «китайцев» совсем нет. Но такое положение дел объясняется достаточно высокими издержками при ввозе авто в страну. Конечно, в этом сегменте хотелось бы видеть доступные китайские хэтчбеки или седаны, которые бы пришли на замену самым популярным в последнее десятилетие в РФ бюджетным моделям, таким как Kia Rio, Hyundai Accent, Renault Logan и так далее. Этот сегмент у нас пуст, но китайцы в него зайти не могут из-за высоких издержек, делающих завоз таких машин в Россию невыгодным», — прокомментировал эксперт.
Моржаретто также ответил на вопрос об адекватности уровня цен на китайские авто в России.
«Уровень цен на китайские машины неадекватен тем ценам, которые есть в Китае. Но тут надо понимать, что это проблема не китайских автопроизводителей, а нашего законодательства и логистики. В стоимость любого китайского автомобиля уже заложено порядка 1 млн рублей. У нас достаточно высокие платежи: это и таможенный платеж, и акциз, и НДС, и утилизационный сбор, и плата за установку системы ЭРА-ГЛОНАСС, и так далее. Все вместе это составляет порядка 600 тыс. рублей, которые сразу отправляются в бюджет государства. Плюс есть дорогая логистика. Довести автомобиль, условно, из какого-нибудь Шанхая в Москву сейчас стоит больших денег. Логистика вообще значительно подорожала во всем мире, и у нас в частности», — рассказал специалист.
Достойной альтернативы новым китайским автомобилям на российском рынке в настоящее время нет, считает Моржаретто.
«На сегодняшний день «китайцы» занимают порядка 50-55% российского рынка. 30-35% занимают российские автопроизводители, а все остальное – это параллельный импорт. Серьезных конкурентов у китайских компаний на нашем рынке практически нет, и их появление не предвидится. Поэтому, выбирая авто, стоит присматриваться к китайским брендам. Тем более сейчас многие из них предлагают хорошие скидки. Кроме того, некоторые компании из Китая частично готовы брать на себя проценты по кредиту», — заключил он.
Ранее эксперты рассказали о ситуации с гарантией и наличием запчастей на китайские автомобили в РФ.