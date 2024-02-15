Эксперт объяснил рост цен на такси в непогоду

Многие таксисты не садятся за руль в непогоду, поскольку в данный период велик риск аварий, а поездки длятся очень долго – гораздо дольше, чем их оценивает навигатор и программа агрегатора. В результате они совершают меньше поездок, чем за то же самое рабочее время при нормальной погоде. Так что в плохою погоду многие водители просто отказываются работать, при этом многие пассажиры, наоборот, хотят не месить неубранный снег ногами, а сесть в комфортный автомобиль такси. И получается так, что предлагающих услугу мало, а желающих ее получить много – возникает диспропорция спроса и предложения, соответственно, растут цены. Это базовый экономический закон.

Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза