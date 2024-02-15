Эксперт объяснил рост цен на такси в непогоду
Автоэксперт Антон Шапарин в разговоре с Рамблером назвал причины роста цен на услуги такси во время морозов, метелей или ливней, а также прокомментировал предложение депутатов ограничить наценку на стоимость такси в плохую погоду.
Утром в четверг, 15 февраля, поездки на такси в Москве подорожали более чем в три раза из-за сильного снегопада. В районе девяти часов утра десятиминутная поездка стоила почти тысячу рублей. На фоне этого депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов выступили с предложением ограничить наценку на услуги такси в плохую погоду.
Многие таксисты не садятся за руль в непогоду, поскольку в данный период велик риск аварий, а поездки длятся очень долго – гораздо дольше, чем их оценивает навигатор и программа агрегатора. В результате они совершают меньше поездок, чем за то же самое рабочее время при нормальной погоде. Так что в плохою погоду многие водители просто отказываются работать, при этом многие пассажиры, наоборот, хотят не месить неубранный снег ногами, а сесть в комфортный автомобиль такси. И получается так, что предлагающих услугу мало, а желающих ее получить много – возникает диспропорция спроса и предложения, соответственно, растут цены. Это базовый экономический закон.Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза
Предложение ограничить наценку на услуги такси в плохую погоду эксперт назвал попыткой «атаковать с копьем наперевес ветряную мельницу».
«Точно так же можно запретить расти ценам на бензин, запретить расти ценам на хлеб и так далее, но это приведет лишь к одному – к их дефициту. Государственное вмешательство в данный рыночный процесс приведет к увеличению тарифов на такси», - сказал он.
Согласно инициативе парламентариев, расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях. По словам Шапарина, эта цифра не соответствует принципам формирования тарифов.
«Они формируются динамически, постоянно – чем больше спрос, тем выше цена. Чем меньше [вышедших на смену] таксистов – тем выше цена. Здесь нет государственного регулирования тарифов, ведь речь не идет о каких-то естественных монополиях… Когда в городе много снега – я вижу на улицах большое число припаркованных автомобилей такси. Это говорит о том, что водители просто не выходят на работу, считая нужным пересидеть ненастье. Они не хотят брать на себя риски, не хотят разбить машину», - заключил специалист.
Ранее эксперты назвали самые популярные автомобили такси и каршеринга в Москве.