Автоэксперт оценил идею о крупных штрафах за скручивание пробега

Автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о введении в России крупных штрафов за скручивание пробега автомобиля при его продаже.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный предложил штрафовать за скрученный пробег на автомобилях, передавали «Известия». Отмечалось, что соответствующее обращение было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. По словам Выборного, поводом для обращения стали многочисленные жалобы от населения и обеспокоенность представителей автосообщества.

Со скручиванием пробега автомобиля связаны две проблемы. Во-первых, скрученный пробег – это потенциальная угроза для безопасности движения. Покупая автомобиль со скрученным пробегом, человек не знает, какие регламентные работы нужно проводить в конкретное время. В машине существуют такие узлы и агрегаты, которые нужно менять при определенном пробеге, к примеру, ремень ГРМ. И если человек продолжает ездить на автомобиле, не зная, что агрегат требует замены, то это чревато как минимум серьезными поломками. А в принципе тут возможен рост аварийности на дорогах. Вторая проблема связана с мошенничеством. После скрутки пробега потребитель, по сути, переплачивает за автомобиль, думая, что его техническое состояние лучше, чем это есть на самом деле. Техническое состояние машины зависит от пробега напрямую. Олег Мосеев Владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров

Наказание за скручивание пробега автомобиля существует во многих странах, подчеркнул специалист.

«Оно, к примеру, давно есть в США, в Германии, в Южной Корее. То есть с данной проблемой борются многие развитые рынки. Да, сказать, что там проблему победили на сто процентов, нельзя. Однако там, где со стороны государства ведется целенаправленная борьба с подобными действиями, ситуация намного лучше, чем сейчас у нас», - сказал он.



Абсолютно точных данных о количестве машин со скрученным пробегом в России в настоящее время нет, добавил эксперт.

«Но, согласно оценкам экспертов, их доля составляет от 20 до 50 процентов. Во второй показатель сложно поверить, но даже показатель в 20 процентов уже вызывает ужас», - заявил Мосеев.



Эксперт вместе с тем выразил мнение, что ответственность за скручивание пробега авто в первую очередь должны нести те организации, которые оказывают соответствующую услугу.

«Собственники машин зачастую не могут этого сделать самостоятельно. Скруткой пробега занимаются на сервисных станциях. Ранее представители МВД на круглых столах отмечали, что за подобные действия уже есть наказание в рамках существующего законодательства, но при этом они также признавались, что самих фактов применения данного наказания практически нет. Когда теоретически за скрутку пробега можно наказать административным штрафом в 1 тыс. рублей, то очевидно, что никакие силовые органы этим заниматься не будут. Так что планки за факт оказания таких услуг нужно существенно повышать. Наказание должно быть существенным – 100 тыс., 300 тыс. или 500 тыс. рублей. Тогда взор правоохранительных органов, конечно, будет гораздо жестче», - заявил эксперт.



По словам Мосеева, для введения наказания за скручивание пробега для собственников машин сперва необходимо ввести единую систему фиксации пробегов.

«Всех участников рынка необходимо обязать фиксировать пробег в единой государственной базе при контакте с автомобилем. Здесь, прежде всего, речь идет о таких игроках, как сервисные станции и страховые компании. Сейчас же соответствующего обязательства ни у кого нет. И пока его не будет, полноценно бороться с проблемой, связанной со скручиванием пробега авто, на мой взгляд, не представляется возможным», - заключил специалист.



Ранее эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом, которые продают дилеры.