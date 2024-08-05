Эксперт объяснил новые методы борьбы с шумными авто и мотоциклами

Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с Рамблером прокомментировал начавшуюся в Санкт-Петербурге борьбу с водителями слишком шумных транспортных средств.

Ранее в Санкт-Петербурге начали наказывать водителей слишком громких автомобилей и мотоциклов. Как сообщал Telegram-канал «Mash на Мойке», городская полиция разработала специальный механизм для выявления таких автомобилистов и байкеров. При помощи приборов для замера уровня шума за прошедшие выходные инспекторам удалось выявить 15 нарушений. Пойманным водителям грозит наказание сразу по двум статьям КоАП РФ — превышение уровня шума (ст. 8.23) и незаконное внесение конструктивных изменений в транспортное средство (ст. 12.5 КоАП РФ).

Сажин объяснил, что привлекать к ответственности водителей шумных машин в Петербурге начали в рамках соответствующего эксперимента на территории города.

Там Госавтоинспекция получила в свое распоряжение специальные приборы, которые измеряют уровень шума, исходящего от транспортных средств. И данный эксперимент можно оценивать только положительно. Полагаю, если в Санкт-Петербурге все пройдет успешно, то инициативу стоит распространить на всю территорию России. Тогда все российские граждане смогут спокойно спать с открытыми окнами в летний период. Ведь шумные машины и мотоциклы сейчас вызывают раздражение практически у всех. А если водитель хочет выделиться, то пусть он выделяется на каких-то закрытых площадках, на специальных мероприятиях, но не на дорогах общего пользования. На дорогах все-таки нужно уважать не только себя, но и других участников движения, а также всех людей, которые могут услышать исходящий от машин и мотоциклов грохот. Владимир Сажин Автоэксперт

В рамках эксперимента к ответственности в первую очередь привлекают тех водителей автомобилей и мотоциклов, которые вносят изменения в конструкцию транспортного средства, подчеркнул специалист.

«Изменяя выхлопную систему, они тем самым увеличивают мощность двигателя. Кроме того, у машины может быть просто неисправный глушить, например, если он сгнил. И люди на таких машинах гремят на всю округу, полагая, что они ездят на каких-то спорткарах. При этом если у транспортного средства неисправная выхлопная система, то это относится к разряду тех неисправностей, при которых его эксплуатация запрещена. Если водителя остановят, то ему выпишут постановление о том, что он должен устранить неисправность в течение 10 дней. Если за этот период неисправность устранена не будет, то у машины будут прекращены регистрационные действия, и ее вообще нельзя будет эксплуатировать», - отметил он.



Автолюбителям из Санкт-Петербурга эксперт порекомендовал проверить соответствие их транспортных средств заводским нормам.

«Если в конструкцию автомобиля вносились изменения, то их необходимо зарегистрировать у установленном порядке. При этом если мы говорим об изменении выхлопной системы спортивных машин, то их вряд ли получится зарегистрировать… Если эксперимент в Санкт-Петербурге признают удачным и распространят его на другие регионы РФ, то и остальным автолюбителям нужно будет задуматься о том, чтобы привести своих железных коней в надлежащее состояние», - заключил собеседник.



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