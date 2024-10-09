Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал ужесточение наказания за сокрытие госномеров автомобилей в России.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому водителей за скрытие госномеров транспортного средства будут лишать прав на срок до полутора лет. В настоящее время согласно части 2 статьи 12.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях за управление транспортным средством без госномеров или оборудованным устройством, позволяющим скрыть номер, предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Это давно ожидаемое решение. Мы в НАС неоднократно просили Министерство внутренних дел ужесточить ответственность не только за использование устройств для сокрытия номерных знаков, но и за их продажу. Мы считаем, что в условиях, когда против нашей страны совершаются террористические атаки, сокрытие номеров – это потворство терроризму. Так, если бы не было дорожных камер и если бы не было номеров на автомобиле, на котором скрывались террористы из Крокуса, то, боюсь, они могли бы уйти. Соответственно, это важный фактор не только при обеспечении безопасности дорожного движения, но и при обеспечении безопасности всего государства. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Зачастую для сокрытия автомобильных номеров водители используют специальные откидные рамки для них, подчеркнул эксперт.

«Эти откидные рамки массово распространены. В Москве, например, есть целый ряд контор, где их устанавливают. При этом они совершенно не скрываются, дают рекламу в интернете и чувствуют себя очень комфортно. Полагаю, что такие рамки – это абсолютный синоним устройств со скрытой слежкой, использование которых у нас запрещено. За использование различных «шпионских» ручек со встроенными в них камерами люди садятся в тюрьму. Думаю, что и использующие рамки для сокрытия номеров люди тоже должны садиться в тюрьму. Их используют и для того, чтобы не получать штрафы, и для того, чтобы не попадать в объективы дорожных камер. Часто этим пользуются преступники», - заявил он.

Лишение водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров Шапарин назвал «достаточным наказанием» для водителей.

«Но вместе с тем в России необходимо ввести уголовное наказание для тех, кто привозит, продает и устанавливает устройства для сокрытия номеров», - считает эксперт.

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