Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску 

Однако компания "АвтоВАЗ" отвергла свое отношение к появившимся в СМИ изображениям нового внедорожника Lada

1/8 Однако компания "АвтоВАЗ" отвергла свое отношение к появившимся в СМИ изображениям нового внедорожника Lada

"Безусловно, это изображение автомобиля никак не относится к текущему или будущему модельному ряду Lada...

2/8 "Безусловно, это изображение автомобиля никак не относится к текущему или будущему модельному ряду Lada...

3/8 Но мы рады, что увлекающиеся дизайном, любящие рисовать автомобили люди черпают вдохновение в нашем новом корпоративном стиле", - рассказал он