Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску 

Большой внедорожник под брендом Lada — как тебе такое, Илон Маск? Пускай и не на конвейере, и даже не на фото, а пока только в качество 3D-модели — но его же все ждут, так ведь? С давних времен у Волжского автозавода был единственный и самый главный внедорожник — классическая «Нива», которая даже после ряда модернизаций и смены названия на Lada 4x4 смахивает на округлый кирпич. В начале нового тысячелетия появилась Chevrolet Niva, еще на старте выглядевшая пришельцем из девяностых. В новейшей истории «АвтоВАЗа» в модельном ряду появились целых два современных автомобиля слегка повышенной проходимости — кроссовер Lada XRAY и универсал Lada Vesta SW Cross, но внедорожниками их назвать точно нельзя. В Тольятти пока нет аналогов крупных полноприводных внедорожников вроде BMW X5, Toyota Land Cruiser, VW Touareg, KIA Sorento или даже УАЗ «Патриот», поэтому изыскания на тему приходится проводить любителям. Российский дизайнер Александр Шторм поделился с «Газетой.Ru» своим видением такой машины под брендом Lada. Как бы могла бы выглядеть Lada в размере XXL, — в фотогалерее «Газеты.Ru».