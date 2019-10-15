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«Мисс тюнинг-2020» 

Рамблер 2 часа назад
Вышел первый «горячий» календарь 2020 года — Miss Tuning.
Королеву тюнинга выбрали еще в мае, на германском фестивале Tuning World Bodensee. Победительницей стала 23-летняя Ванесса Кнауф и по традиции снялась для фирменного календаря. Об этом сообщает zr.ru.
Сейчас можно посмотреть на все 12 месяцев с участием обворожительной красотки. Девушка позировала с лучшими автомобилями мира. Будь то темно-зеленая Audi R8 или редкий RWB Porsche, Jeep Wrangler Rubicon или Nissan GTR, нынешняя Miss Tuning перетягивает все внимание от автомобиля на себя. Фоном служат изысканные пейзажи и урбанистические сюжеты — от горного Тироля до столицы Верхней Австрии.
Съемками с участием 23-летней модели руководил фотограф из «Плейбоя» Андреас Райтер. Календарь ограниченным тиражом в 1500 экземпляров поступил в продажу 10 октября 2019 года за 25 евро (включая доставку).
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Автоновости , Фото , Jeep , Nissan , Audi , Audi R8 , Jeep Wrangler , Porsche
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