Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

«Ока в обвесах»: новинку КамАЗа разнесли в Сети 

Александр Котлеткин 1 час назад
«КАМАЗ» презентовал отечественный электрический смарт-кроссовер.
Четырехместный смарт-кроссовер "Кама-1" может проезжать без подзарядки около 250 километров и разгоняться до скорости 150 км в час.
1/6  Четырехместный смарт-кроссовер "Кама-1" может проезжать без подзарядки около 250 километров и разгоняться до скорости 150 км в час.
Фото: ПАО «КАМАЗ»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В Москве, в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась премьера электрического смарт-кроссовера под названием «Кама-1». Об этом сообщает autonews.ru.
2/6  В Москве, в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась премьера электрического смарт-кроссовера под названием «Кама-1». Об этом сообщает autonews.ru.
Фото: ПАО «КАМАЗ»
Разработкой автомобиля занимались ПАО «КАМАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Длинна трехдверки составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, а высота — 1,6 метров, клиренс кроссовера — 160 миллиметров . Четырехместный автомобиль получиn светодиодную оптику, динамические указатели поворота.
3/6  Разработкой автомобиля занимались ПАО «КАМАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Длинна трехдверки составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, а высота — 1,6 метров, клиренс кроссовера — 160 миллиметров . Четырехместный автомобиль получиn светодиодную оптику, динамические указатели поворота.
Фото: ПАО «КАМАЗ»
В салоне машины на рулевой колонке установлен 9-дюймовый дисплей информационно-мультимедийной системы. Также водителю доступна интеллектуальная система помощи водителю.
4/6  В салоне машины на рулевой колонке установлен 9-дюймовый дисплей информационно-мультимедийной системы. Также водителю доступна интеллектуальная система помощи водителю.
Фото: ПАО «КАМАЗ»
Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 33 кВт*ч. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до сотни занимает у машины 6,7 секунд. Стоимость новинки не будет превышать 1 млн рублей.
5/6  Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 33 кВт*ч. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до сотни занимает у машины 6,7 секунд. Стоимость новинки не будет превышать 1 млн рублей.
Фото: ПАО «КАМАЗ»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Пользователи сети отнеслись к разработке скептически. «Очередная Ока-Троллейбус» - прокомментировал один из пользователей социальной сети «Вконтакте». «Опять короткоствол. Это же "Ока" в обвесах!» - посетовал другой, раскритиковав габариты автомобиля.
6/6  Пользователи сети отнеслись к разработке скептически. «Очередная Ока-Троллейбус» - прокомментировал один из пользователей социальной сети «Вконтакте». «Опять короткоствол. Это же "Ока" в обвесах!» - посетовал другой, раскритиковав габариты автомобиля.
Фото: ПАО «КАМАЗ»
Четырехместный смарт-кроссовер "Кама-1" может проезжать без подзарядки около 250 километров и разгоняться до скорости 150 км в час.
В Москве, в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась премьера электрического смарт-кроссовера под названием «Кама-1». Об этом сообщает autonews.ru.
Разработкой автомобиля занимались ПАО «КАМАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).
Длинна трехдверки составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, а высота — 1,6 метров, клиренс кроссовера — 160 миллиметров. Четырехместный автомобиль получиn светодиодную оптику, динамические указатели поворота. В салоне машины на рулевой колонке установлен 9-дюймовый дисплей информационно-мультимедийной системы. Также водителю доступна интеллектуальная система помощи водителю
Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 33 кВт*ч. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до сотни занимает у машины 6,7 секунд. Стоимость новинки не будет превышать 1 млн рублей.
Пользователи сети отнеслись к разработке скептически.
«Очередная Ока-Троллейбус», — прокомментировал один из пользователей социальной сети «Вконтакте».
«Опять короткоствол. Это же "Ока" в обвесах!» — посетовал другой, раскритиковав габариты автомобиля.
Видео дня. Автомеханик из Уфы сконструировал вездеход
Комментарии 34
Автоновости , Фото , Камаз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение