«Ока в обвесах»: новинку КамАЗа разнесли в Сети 

Четырехместный смарт-кроссовер "Кама-1" может проезжать без подзарядки около 250 километров и разгоняться до скорости 150 км в час.
В Москве, в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась премьера электрического смарт-кроссовера под названием «Кама-1». Об этом сообщает autonews.ru.
Разработкой автомобиля занимались ПАО «КАМАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).
Длинна трехдверки составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, а высота — 1,6 метров, клиренс кроссовера — 160 миллиметров. Четырехместный автомобиль получиn светодиодную оптику, динамические указатели поворота. В салоне машины на рулевой колонке установлен 9-дюймовый дисплей информационно-мультимедийной системы. Также водителю доступна интеллектуальная система помощи водителю
Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 33 кВт*ч. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до сотни занимает у машины 6,7 секунд. Стоимость новинки не будет превышать 1 млн рублей.
Пользователи сети отнеслись к разработке скептически.
«Очередная Ока-Троллейбус», — прокомментировал один из пользователей социальной сети «Вконтакте».
«Опять короткоствол. Это же "Ока" в обвесах!» — посетовал другой, раскритиковав габариты автомобиля.