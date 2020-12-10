«Ока в обвесах»: новинку КамАЗа разнесли в Сети 

Пользователи сети отнеслись к разработке скептически. «Очередная Ока-Троллейбус» - прокомментировал один из пользователей социальной сети «Вконтакте». «Опять короткоствол. Это же "Ока" в обвесах!» - посетовал другой, раскритиковав габариты автомобиля.

6/6 Пользователи сети отнеслись к разработке скептически. «Очередная Ока-Троллейбус» - прокомментировал один из пользователей социальной сети «Вконтакте». «Опять короткоствол. Это же "Ока" в обвесах!» - посетовал другой, раскритиковав габариты автомобиля.

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Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 33 кВт*ч. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до сотни занимает у машины 6,7 секунд. Стоимость новинки не будет превышать 1 млн рублей.

5/6 Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 33 кВт*ч. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до сотни занимает у машины 6,7 секунд. Стоимость новинки не будет превышать 1 млн рублей.

В салоне машины на рулевой колонке установлен 9-дюймовый дисплей информационно-мультимедийной системы. Также водителю доступна интеллектуальная система помощи водителю.

4/6 В салоне машины на рулевой колонке установлен 9-дюймовый дисплей информационно-мультимедийной системы. Также водителю доступна интеллектуальная система помощи водителю.

Разработкой автомобиля занимались ПАО «КАМАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Длинна трехдверки составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, а высота — 1,6 метров, клиренс кроссовера — 160 миллиметров . Четырехместный автомобиль получиn светодиодную оптику, динамические указатели поворота.

3/6 Разработкой автомобиля занимались ПАО «КАМАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Длинна трехдверки составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, а высота — 1,6 метров, клиренс кроссовера — 160 миллиметров . Четырехместный автомобиль получиn светодиодную оптику, динамические указатели поворота.

В Москве, в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась премьера электрического смарт-кроссовера под названием «Кама-1». Об этом сообщает autonews.ru.

2/6 В Москве, в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась премьера электрического смарт-кроссовера под названием «Кама-1». Об этом сообщает autonews.ru.

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Четырехместный смарт-кроссовер "Кама-1" может проезжать без подзарядки около 250 километров и разгоняться до скорости 150 км в час.

1/6 Четырехместный смарт-кроссовер "Кама-1" может проезжать без подзарядки около 250 километров и разгоняться до скорости 150 км в час.

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Четырехместный смарт-кроссовер "Кама-1" может проезжать без подзарядки около 250 километров и разгоняться до скорости 150 км в час.

В Москве, в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась премьера электрического смарт-кроссовера под названием «Кама-1». Об этом сообщает autonews.ru.

Разработкой автомобиля занимались ПАО «КАМАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

Длинна трехдверки составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, а высота — 1,6 метров, клиренс кроссовера — 160 миллиметров. Четырехместный автомобиль получиn светодиодную оптику, динамические указатели поворота. В салоне машины на рулевой колонке установлен 9-дюймовый дисплей информационно-мультимедийной системы. Также водителю доступна интеллектуальная система помощи водителю

Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 33 кВт*ч. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до сотни занимает у машины 6,7 секунд. Стоимость новинки не будет превышать 1 млн рублей.

Пользователи сети отнеслись к разработке скептически.

«Очередная Ока-Троллейбус», — прокомментировал один из пользователей социальной сети «Вконтакте».

«Опять короткоствол. Это же "Ока" в обвесах!» — посетовал другой, раскритиковав габариты автомобиля.