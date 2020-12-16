Cоставлен топ-10 самых дорогих авто 

Все новости на карте

Журнал Auto.ru составил список самых дорогих автомобилей мира. Ценник этих шедевров современного автопрома точно никого не оставит равнодушным.

Одним из самых дорогих современных автомобилей в мире считается Bugatti La Voiture Noire. Машина существует в единственном экземпляре и принадлежит нападающему итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду . Стоимость автомобиля оценивается в 17 миллионов евро. Автомобиль оснащен 1500-сильный 8-литровый двигателем W16 с четырьмя турбинами и является современной интерпретацией культового Type 57 SC Atlantic.

Между тем Bugatti готовит к выходу новую модель, на базе Bugatti Chiron . Автомобиль также получит восьмилитровый двигатель W16, оснащённый четырьмя турбокомпрессорами мощностью от 1500 до 1600 лошадиных сил. Новый Bugatti будет способен разгоняться свыше 350 км в час. Стоимость автомобиля составит примерно 10 миллионов долларов.

Чтобы стать обладателем Rolls-Royce Sweptail вам придется заплатить 11,2 миллиона евро или около 1 миллиарда рублей.

Тираж Pagani Zonda HP Barchetta насчитывает всего три экземпляра. Согласно разным источникам, цена каждой баркетты составляет от 15 до 23,5 миллионов долларов.

Если вы не готовы потратить 15 миллионов долларов на Pagani Zonda HP Barchetta, то можете приобрести Pagani Huayra. В «базовой» версии он будет стоить всего 2 миллиона долларов.

В этой же ценовой категории находится Bugatti Chiron. Экземпляр в начальной комплектации обойдется вам в 3 миллиона долларов.

Дороже Ferrari 250 GTO автомобилей в этом мире не существует. Машина оснащена трёхлитровым двигателем V12 Colombo, который выжимает 300 лошадиных сил. Каждый экземпляр Ferrari 250 GTO участвовал в гонках и завоевывал трофеи. Ходят слухи, что Энцо Феррари лично одобрял всех покупателей этого автомобиля. В 2018 году шасси 4153GT было продано за 70 миллионов долларов или почти 5 миллиардов рублей.

Ferrari Enzo выглядит гораздо скромнее на фоне своего именитого предка. Купе красного цвета, построенное в 2003 году, было продано за 2 640 000 долларов.

Porsche 917, который снимался в знаменитом фильме «Ле Ман», обошелся покупателю в 16 миллионов долларов.

Разгоняться свыше 220 километров час на ретро-автомобиле вам поможет спидстер Duesenberg SSJ. «Дедушка» автопрома 1935 года выпуска был престижнее Роллс-Ройсов. В 2018 году аукционный дом Gooding & Company продал модель за 22 миллиона долларов.