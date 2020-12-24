Советский внедорожник ГАЗ-69 продают за 1 млн рублей. Раритетный лот появился на сайте «Авто.ру». Об этом сообщает Autonews.ru.

Как утверждает продавец автомобиля, ГАЗ-69 был собран в 2018 году. На внедорожник установили новые кузов, раму, КПП, карданы, рессоры, тент, проводку и светотехнику. При этом оригинальными остались и прошли капитальный ремонт мосты и ДВС. Пробег у ГАЗ-69 всего 5 километров.

Отметим, что легенда советского автопрома никогда не был в свободной продаже. Внедорожник уходил военным заказчикам и крупным сельским организациям. Простым жителям автомобиль выдавали в аренду, но и то лишь в нескольких крупных городах.