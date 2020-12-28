Автоновинки 2021 года 

Ситуация начала приходить в норму лишь к концу года, и сейчас продажи новых машин показывают рост уже третий месяц подряд. Autonews.ru опросил представительства всех автомобильных брендов, представленных в России, и составил календарь новинок на 2021 год.

В следующем году Kia представит российским автолюбителям минивэн Carnival четвертого поколения. Корейский автогигант занимает вторую строчку в рейтинге самых популярных автопроизводителей в России.

Hyundai привезет в Россию сразу 3 новых кроссовера: Santa Fe, Tucson и Creta.

Volkswagen также готов побороться за рынок кроссоверов в следующем году и порадует сразу двумя премьерами. Немцы представят привезти более компактный кроссовер, чем бестселлер Tiguan. Возможно речь идет о Taos.

В 2021 году стартуют продажи Golf восьмого поколения.

Renault в следующем году начнет продавать новый Duster в России.

Toyota порадуют россиян спортивной спецверсией седана Corolla и кроссовера C-HR Mazda выпустит в продажу мини-кроссовер CX-30. Цены на новинку в зависимости от комплектации варьируются от 1 620 000 до 2 009 000 рублей.

Land Rover представит в 2021 году — обновленный Discovery. Внешне внедорожник практически не изменился, а в салоне появилась новая приборная панель, точка доступа Wi-Fi.

Mercedes-Benz привезет в Россию флагманский седан S-Class нового поколения (W223). Новинку предложат клиентам только в длиннобазных версиях с системой полного привода и автоматом 9G-Tronic по цене от 11 120 000 рублей.