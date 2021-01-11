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Составлен список самых доступных седанов в России 

Александр Котлеткин 45 минут назад
Возглавляет список самых доступных седанов отечественная Lada Granta. Этот автомобиль в базовой версии Standart с 87-сильной «четверкой» 1.6 и 5-ступенчатой механикой можно приобрести за 488 900 рублей. Lada Granta поставляется с легкой заводской тонировкой и 14-дюймовыми стальными дисками.
Чуть дороже покупателям обойдется «родственник» Lada Granta Datsun On-Do. Цена автомобиля начинается от 531 000 рублей. Datsun может похвастаться наличием обогрева передних сидений, электроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками, а также подогревом и электрорегулировкой зеркал.
Бюджетный французский седан московской сборки Renault Logan в базовой версии обойдется покупателям в 675 000 рублей. Автомобиль идет с 82-сильной бензиновой «четверкой» 1.6, механикой и гидроусилителем руля.
Lada Vestа в минимальной комплектации Classic стоит 676 900 рублей. Машина оснащена передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом зеркал, а также электроусилителем руля.
Доступная модель Chevrolet Nexia с гидроусилителем руля, аудиосистемой и парой динамиков обойдется покупателям в 709 900 рублей.
Цена на новый Chevrolet Cobalt с 106-сильным двигателем и механикой начинается от 759 900 рублей. В начальной комплектации есть аудиосистема с Bluetooth, центральный замок, фронтальные эйрбеги, гидроусилитель, а также зеркала с электрорегулировкой и обогревом.
Один из самых продаваемых автомобилей в России — Hyundai Solaris — обойдется покупателям в базовой версии в 805 000 рублей.
Цена на Kia Rio в комплектации Classic начинается от 834 900 рублей. В отличие от Solaris, Kia Rio может похвастаться зеркалами с электрорегулировкой и обогревом, а также кондиционером.
Citroen C4 в комплектации Live стоит 1 099 900 рублей. Автомобиль оборудован кондиционером, передними и задними электростеклоподъемниками, круиз-контролем, аудиосистемой с Bluetooth.
Французский седан С-класса Peugeot 408 продается за 1 169 000 рублей. Автомобиль может похвастаться системой круиз-контроль с ограничителем скорости, датчиками дождя, света и самозатемняющимся салонным зеркалом, а также многоступенчатым обогревом передних сидений.
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Автоновости , Фото , Hyundai , Citroen C4 , Datsun , Chevrolet , Lada Granta , Citroen , Kia , Peugeot 408 , Hyundai Solaris , Peugeot , Lada , Renault Logan , Chevrolet Cobalt , Renault , Kia Rio , Datsun on-DO
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