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Стартовали продажи новой Нивы 

Александр Котлеткин 12 часов назад
Обновленного внедорожника Lada Niva Travel поступил в продажу. Стоимость автомобиля у дилеров составляет от 747 900 рублей до 890 900 рублей, в зависимости от комплектации. Об этом сообщают «Известия».
LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. Внедорожник получил новые боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер.
Автомобиль представлен в комплектациях Classic, Comfort и Luxe. В базовую комплектацию входят подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.
Версия Comfort может похвастаться кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением.
В состав самой дорогой Luxe-версии входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол.
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Автоновости , Фото , Lada
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