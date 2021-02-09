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Обновленного внедорожника Lada Niva Travel поступил в продажу. Стоимость автомобиля у дилеров составляет от 747 900 рублей до 890 900 рублей, в зависимости от комплектации. Об этом сообщают «Известия».

LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. Внедорожник получил новые боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер.

Автомобиль представлен в комплектациях Classic, Comfort и Luxe. В базовую комплектацию входят подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Версия Comfort может похвастаться кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением.

В состав самой дорогой Luxe-версии входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол.