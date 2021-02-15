В 1934 году Адольф Гитлер заявил, что каждый немецкий рабочий должен иметь собственный автомобиль. Для этой цели была предложена концепция недорогого народного автомобиля. По легенде Гитлер сам набросал эскиз легковушки. Автомобиль должен был разгоняться до 100 км/ч, иметь расход топлива 7 литров и вмещать 5 человек. Об этом сообщает «Газета.Ру».

В том же году с фирмой Porsche был подписан контракт на разработку нового автомобиля. 5 февраля 1936 года фюрер объявил о начале производства Volkswagen Beetle . До Второй мировой Volkswagen успел выпустить лишь несколько сотен «Жуков». Серийная сборка Volkswagen началась уже после войны, под контролем британской армии.

«Жук» сумел завоевать сердца миллионов автолюбителей по всему миру. 1960-х автомобиль стал самой продаваемой иномаркой в США. В 70-е количество проданных машин перевалило за 15 млн Последний автомобиль, идентичный выпущенному в 1945 году, сошел с конвейера в Мексике в 2003 году с порядковым номером 21 529 464. А в 2018-м Volkswagen объявил об окончательном прекращении производства легендарного «Жука».