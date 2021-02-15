Ещё
Далее:
Читайте также:

Как автомобиль Гитлера стал всенародным любимцем 

Александр Котлеткин 2 часа назад
В 1934 году Адольф Гитлер заявил, что каждый немецкий рабочий должен иметь собственный автомобиль. Для этой цели была предложена концепция недорогого народного автомобиля. По легенде Гитлер сам набросал эскиз легковушки. Автомобиль должен был разгоняться до 100 км/ч, иметь расход топлива 7 литров и вмещать 5 человек. Об этом сообщает «Газета.Ру».
В том же году с фирмой Porsche был подписан контракт на разработку нового автомобиля. 5 февраля 1936 года фюрер объявил о начале производства Volkswagen Beetle. До Второй мировой Volkswagen успел выпустить лишь несколько сотен «Жуков». Серийная сборка Volkswagen началась уже после войны, под контролем британской армии.
«Жук» сумел завоевать сердца миллионов автолюбителей по всему миру. 1960-х автомобиль стал самой продаваемой иномаркой в США. В 70-е количество проданных машин перевалило за 15 млн Последний автомобиль, идентичный выпущенному в 1945 году, сошел с конвейера в Мексике в 2003 году с порядковым номером 21 529 464. А в 2018-м Volkswagen объявил об окончательном прекращении производства легендарного «Жука».
Видео дня. Эксперты рассказали, как выбрать незамерзайку
Комментарии
Автоновости , Фото , Volkswagen Beetle , Volkswagen , Porsche
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение