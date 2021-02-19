УАЗ показал «Буханку» из будущего 

1/6 Ульяновский автозавод снова показал дизайн футуристической «Буханки». Изображения обновленного автомобиля появились на официальной странице УАЗ в соцсетях. Instagram Фото:

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2/6 Автором дизайн-проекта стал Андрей Давыдов. Правда, в компании подчеркнули, что это всего лишь эскиз. Об этом сообщает РБК. Instagram Фото:

3/6 Виртуальный концепт получил узкие светодиодные фары, бокс на крыше, большие боковые зеркала, широкую колею, металлическую защитную накладку на переднем бампере и агрессивные элементы кузова. Instagram Фото:

4/6 Мнения пользователей соцсетей разделились (пунктуация и орфография авторов сохранены): «Лучше бы старые машины делали качественнее, чем ерундой маяться», - посоветовал автопроизводителю один из пользователей. Instagram Фото:

5/6 «Приятный дизайн, реально. Бывают концепты, без слёз не взглянешь, кич, бесвкусица. А тут весьма привлекательно и оригинально», - поддержал автора идею другой пользователь. Instagram Фото:

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