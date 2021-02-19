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УАЗ показал «Буханку» из будущего 

Александр Котлеткин 54 минуты назад
Дизайн футуристической «Буханки» разделил россиян на два лагеря.
Ульяновский автозавод снова показал дизайн футуристической «Буханки». Изображения обновленного автомобиля появились на официальной странице УАЗ в соцсетях.
1/6  Ульяновский автозавод снова показал дизайн футуристической «Буханки». Изображения обновленного автомобиля появились на официальной странице УАЗ в соцсетях.
Фото: Instagram
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Автором дизайн-проекта стал Андрей Давыдов. Правда, в компании подчеркнули, что это всего лишь эскиз. Об этом сообщает РБК.
2/6  Автором дизайн-проекта стал Андрей Давыдов. Правда, в компании подчеркнули, что это всего лишь эскиз. Об этом сообщает РБК.
Фото: Instagram
Виртуальный концепт получил узкие светодиодные фары, бокс на крыше, большие боковые зеркала, широкую колею, металлическую защитную накладку на переднем бампере и агрессивные элементы кузова.
3/6  Виртуальный концепт получил узкие светодиодные фары, бокс на крыше, большие боковые зеркала, широкую колею, металлическую защитную накладку на переднем бампере и агрессивные элементы кузова.
Фото: Instagram
Мнения пользователей соцсетей разделились (пунктуация и орфография авторов сохранены): «Лучше бы старые машины делали качественнее, чем ерундой маяться», - посоветовал автопроизводителю один из пользователей.
4/6  Мнения пользователей соцсетей разделились (пунктуация и орфография авторов сохранены): «Лучше бы старые машины делали качественнее, чем ерундой маяться», - посоветовал автопроизводителю один из пользователей.
Фото: Instagram
«Приятный дизайн, реально. Бывают концепты, без слёз не взглянешь, кич, бесвкусица. А тут весьма привлекательно и оригинально», - поддержал автора идею другой пользователь.
5/6  «Приятный дизайн, реально. Бывают концепты, без слёз не взглянешь, кич, бесвкусица. А тут весьма привлекательно и оригинально», - поддержал автора идею другой пользователь.
Фото: Instagram
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Оригинальная «Буханка» выпускается уже более 50 лет без значительных конструктивных и внешних изменений.
6/6  Оригинальная «Буханка» выпускается уже более 50 лет без значительных конструктивных и внешних изменений.
Фото: Instagram
Ульяновский автозавод снова показал дизайн футуристической «Буханки». Изображения обновленного автомобиля появились на официальной странице УАЗ в соцсетях.
Автором дизайн-проекта стал Андрей Давыдов. Правда, в компании подчеркнули, что это всего лишь эскиз. Об этом сообщает РБК.
Виртуальный концепт получил узкие светодиодные фары, бокс на крыше, большие боковые зеркала, широкую колею, металлическую защитную накладку на переднем бампере и агрессивные элементы кузова.
Мнения пользователей соцсетей разделились (пунктуация и орфография авторов сохранены):
«Лучше бы старые машины делали качественнее, чем ерундой маяться», — посоветовал автопроизводителю один из пользователей.
«Приятный дизайн, реально. Бывают концепты, без слёз не взглянешь, кич, бесвкусица. А тут весьма привлекательно и оригинально», — поддержал автора идею другой пользователь.
Оригинальная «Буханка» выпускается уже более 50 лет без значительных конструктивных и внешних изменений.
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Автоновости , Фото , УАЗ , Андрей Давыдов
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