Для кортежа Путина создали электромотоцикл 

ФГУП НАМИ, разработчик линейки отечественных автомобилей класса люкс "Кортеж" для первых лиц государства, показало первый прототип электрического мотоцикла сопровождения Aurus. Об это сообщает РИА Новости.
Мотоцикл оснащен электрическим двигателем мощностью в 190 лошадиных сил. Новая модель сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Серийное производство и продажи мотоциклов Aurus планируется начать в 2022-2023 году.
«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса, — в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — прокомментировал глава Минпромторга Денис Манутров.