Для кортежа Путина создали электромотоцикл 

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ФГУП НАМИ, разработчик линейки отечественных автомобилей класса люкс "Кортеж" для первых лиц государства, показало первый прототип электрического мотоцикла сопровождения Aurus. Об это сообщает РИА Новости.

Мотоцикл оснащен электрическим двигателем мощностью в 190 лошадиных сил. Новая модель сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Серийное производство и продажи мотоциклов Aurus планируется начать в 2022-2023 году.