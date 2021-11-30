Советский лимузин ЗИЛ по цене «двушки» в Москве

В России на продажу выставили советский лимузин ЗИЛ, выпущенный в 1973 году. За свою почти полувековую жизнь автомобиль проехал всего 34 000 километров, благодаря чему он сохранился в идеальном заводском состоянии. Владелец лимузина утверждает, что обслуживал свой ЗИЛ только на заводе, причем каждый визит официально задокументирован. За редкий советский автомобиль в музейном состоянии владелец хочет получит 17,9 миллиона рублей — за эту сумму можно купить или базовый Aurus Senat или двухкомнатную квартиру в центре Москвы.

1/11 В России на продажу выставили советский лимузин ЗИЛ, выпущенный в 1973 году Фото: Авто.ру Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 За свою почти полувековую жизнь автомобиль проехал всего 34 000 километров, благодаря чему он сохранился в идеальном заводском состоянии Фото: Авто.ру 3/11 Владелец лимузина утверждает, что обслуживал свой ЗИЛ только на заводе, причем каждый визит официально задокументирован Фото: Авто.ру 4/11 За редкий советский автомобиль в музейном состоянии владелец хочет получит 17,9 миллиона рублей — за эту сумму можно купить или базовый Aurus Senat или двухкомнатную квартиру в центре Москвы Фото: Авто.ру Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Лимузин ЗИЛ с индексом 114 выпускали не так долго, с 1967 по 1978 годы Фото: Авто.ру 6/11 Всего за это время с конвейера завода имени Лихачева сошло 113 экземпляров автомобиля Фото: Авто.ру 7/11 Производство было запущено по специальному заказу властей, а предназначались эти модели как для личных целей, так и для участия в официальных мероприятиях: парадах или иных торжествах Фото: Авто.ру Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 В моторном отсеке лимузина установлен семилитровый двигатель, пиковая мощность которого достигает 303 лошадиные силы — на моменте выхода автомобиля это был лучший показатель в классе среди всего мирового автопрома Фото: Авто.ру 9/11 Из-за ряда инновационных разработок просто так купить этот автомобиль было нельзя: лимузин выпускали отдельно в специальном закрытом цехе, а после списания их возвращали на завод и уничтожали Фото: Авто.ру 10/11 До наших дней дожили выборочные экземпляры, от чего именно эти лимузины особенно ценятся в линейке ЗИЛ Фото: Авто.ру Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11

Лимузин ЗИЛ с индексом 114 выпускали не так долго, с 1967 по 1978 годы. Всего за это время с конвейера завода имени Лихачева сошло 113 экземпляров автомобиля. Производство было запущено по специальному заказу властей, а предназначались эти модели как для личных целей, так и для участия в официальных мероприятиях: парадах или иных торжествах.

В моторном отсеке лимузина установлен семилитровый двигатель, пиковая мощность которого достигает 303 лошадиные силы — на моменте выхода автомобиля это был лучший показатель в классе среди всего мирового автопрома. Из-за ряда инновационных разработок просто так купить этот автомобиль было нельзя: лимузин выпускали отдельно в специальном закрытом цехе, а после списания их возвращали на завод и уничтожали.