Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
2 часа назад

Советский лимузин ЗИЛ по цене «двушки» в Москве

В России на продажу выставили советский лимузин ЗИЛ, выпущенный в 1973 году. За свою почти полувековую жизнь автомобиль проехал всего 34 000 километров, благодаря чему он сохранился в идеальном заводском состоянии. Владелец лимузина утверждает, что обслуживал свой ЗИЛ только на заводе, причем каждый визит официально задокументирован. За редкий советский автомобиль в музейном состоянии владелец хочет получит 17,9 миллиона рублей — за эту сумму можно купить или базовый Aurus Senat или двухкомнатную квартиру в центре Москвы.

В России на продажу выставили советский лимузин ЗИЛ, выпущенный в 1973 году
1/11 В России на продажу выставили советский лимузин ЗИЛ, выпущенный в 1973 году
Фото: Авто.ру
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
За свою почти полувековую жизнь автомобиль проехал всего 34 000 километров, благодаря чему он сохранился в идеальном заводском состоянии
2/11 За свою почти полувековую жизнь автомобиль проехал всего 34 000 километров, благодаря чему он сохранился в идеальном заводском состоянии
Фото: Авто.ру
Владелец лимузина утверждает, что обслуживал свой ЗИЛ только на заводе, причем каждый визит официально задокументирован
3/11 Владелец лимузина утверждает, что обслуживал свой ЗИЛ только на заводе, причем каждый визит официально задокументирован
Фото: Авто.ру
За редкий советский автомобиль в музейном состоянии владелец хочет получит 17,9 миллиона рублей — за эту сумму можно купить или базовый Aurus Senat или двухкомнатную квартиру в центре Москвы
4/11 За редкий советский автомобиль в музейном состоянии владелец хочет получит 17,9 миллиона рублей — за эту сумму можно купить или базовый Aurus Senat или двухкомнатную квартиру в центре Москвы
Фото: Авто.ру
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Лимузин ЗИЛ с индексом 114 выпускали не так долго, с 1967 по 1978 годы
5/11 Лимузин ЗИЛ с индексом 114 выпускали не так долго, с 1967 по 1978 годы
Фото: Авто.ру
Всего за это время с конвейера завода имени Лихачева сошло 113 экземпляров автомобиля
6/11 Всего за это время с конвейера завода имени Лихачева сошло 113 экземпляров автомобиля
Фото: Авто.ру
Производство было запущено по специальному заказу властей, а предназначались эти модели как для личных целей, так и для участия в официальных мероприятиях: парадах или иных торжествах
7/11 Производство было запущено по специальному заказу властей, а предназначались эти модели как для личных целей, так и для участия в официальных мероприятиях: парадах или иных торжествах
Фото: Авто.ру
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В моторном отсеке лимузина установлен семилитровый двигатель, пиковая мощность которого достигает 303 лошадиные силы — на моменте выхода автомобиля это был лучший показатель в классе среди всего мирового автопрома
8/11 В моторном отсеке лимузина установлен семилитровый двигатель, пиковая мощность которого достигает 303 лошадиные силы — на моменте выхода автомобиля это был лучший показатель в классе среди всего мирового автопрома
Фото: Авто.ру
Из-за ряда инновационных разработок просто так купить этот автомобиль было нельзя: лимузин выпускали отдельно в специальном закрытом цехе, а после списания их возвращали на завод и уничтожали
9/11 Из-за ряда инновационных разработок просто так купить этот автомобиль было нельзя: лимузин выпускали отдельно в специальном закрытом цехе, а после списания их возвращали на завод и уничтожали
Фото: Авто.ру
До наших дней дожили выборочные экземпляры, от чего именно эти лимузины особенно ценятся в линейке ЗИЛ
10/11 До наших дней дожили выборочные экземпляры, от чего именно эти лимузины особенно ценятся в линейке ЗИЛ
Фото: Авто.ру
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/11 

Лимузин ЗИЛ с индексом 114 выпускали не так долго, с 1967 по 1978 годы. Всего за это время с конвейера завода имени Лихачева сошло 113 экземпляров автомобиля. Производство было запущено по специальному заказу властей, а предназначались эти модели как для личных целей, так и для участия в официальных мероприятиях: парадах или иных торжествах.

В моторном отсеке лимузина установлен семилитровый двигатель, пиковая мощность которого достигает 303 лошадиные силы — на моменте выхода автомобиля это был лучший показатель в классе среди всего мирового автопрома. Из-за ряда инновационных разработок просто так купить этот автомобиль было нельзя: лимузин выпускали отдельно в специальном закрытом цехе, а после списания их возвращали на завод и уничтожали.

До наших дней дожили выборочные экземпляры, от чего именно эти лимузины особенно ценятся в линейке ЗИЛ.

Автоновости,Фото,Завод имени И.А. Лихачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители