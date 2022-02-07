Блогер взорвал BMW за 10 млн рублей

Российский блогер Михаил Литвин взорвал автомобиль BMW М5 стоимостью около 10 млн рублей. Видео с уничтожением автомобиля Литвин опубликовал в соцсетях. Менее чем за сутки после публикации ролик набрал больше 3,7 млн просмотров на YouTube. Об этом сообщает "Газета.ru".

Сначала блогер облил машину бензином, а затем выпустил в нее из лука горящую стрелу

Видео с уничтожением автомобиля Литвин опубликовал в соцсетях. Менее чем за сутки после публикации ролик набрал больше 3,7 млн просмотров на YouTube

Сначала блогер облил машину бензином, а затем выпустил в нее из лука горящую стрелу. Немецкий автомобиль оказался полностью уничтожен. Литвин не стал объяснять смысл своего поступка. Пользователи в комментариях предположили, что блогер посвятил взрыв BMW погибшему в ДТП Саиду Губденскому.