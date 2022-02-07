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1 час назад

Блогер взорвал BMW за 10 млн рублей

Российский блогер Михаил Литвин взорвал автомобиль BMW М5 стоимостью около 10 млн рублей. Видео с уничтожением автомобиля Литвин опубликовал в соцсетях. Менее чем за сутки после публикации ролик набрал больше 3,7 млн просмотров на YouTube. Об этом сообщает "Газета.ru".

1/10 Российский блогер Михаил Литвин взорвал автомобиль BMW М5 стоимостью около 10 млн рублей
Фото: Youtube
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2/10 Видео с уничтожением автомобиля Литвин опубликовал в соцсетях. Менее чем за сутки после публикации ролик набрал больше 3,7 млн просмотров на YouTube
Фото: Youtube
3/10 Сначала блогер облил машину бензином, а затем выпустил в нее из лука горящую стрелу
Фото: Youtube
4/10 Немецкий автомобиль оказался полностью уничтожен. Литвин не стал объяснять смысл своего поступка
Фото: Youtube
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5/10 Пользователи в комментариях предположили, что блогер посвятил взрыв BMW погибшему в ДТП Саиду Губденскому
Фото: Youtube
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Сначала блогер облил машину бензином, а затем выпустил в нее из лука горящую стрелу. Немецкий автомобиль оказался полностью уничтожен. Литвин не стал объяснять смысл своего поступка. Пользователи в комментариях предположили, что блогер посвятил взрыв BMW погибшему в ДТП Саиду Губденскому.

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