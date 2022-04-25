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3 часа назад

Внедорожный Porsche Cayman S: раллийный суперкар

Александр Котлеткин

Владелец Porsche Cayman S поколения 987 превратил свой автомобиль в раллийный суперкар. Теперь спортивное купе пригодно для езды по бездорожью на высокой скорости. Об этом сообщает Motor.ru.

1/7 Владелец Porsche Cayman S поколения 987 превратил свой автомобиль в раллийный суперкар. Теперь спортивное купе пригодно для езды по бездорожью на высокой скорости
Фото: PCarMarket
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2/7 Porsche оснастили новыми бамперами, воздухозаборником на крыше, раллийной «люстрой» спереди, «утиным крылом» спойлера на крышке капота
Фото: PCarMarket
3/7 Кроме того был увеличен дорожный просвет, а стандартные колеса заменены на внедорожные покрышки BF Goodrich на 16-дюймовых дисках Braid
Фото: PCarMarket
4/7 Инженеры доработали и двигатель спорткара
Фото: PCarMarket
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5/7 Автомобиль получил новую выхлопную систему от Porsche 911 GT3, усиленное сцепление и блокировку дифференциала в заднюю ось
Фото: PCarMarket
6/7 Сейчас необычный Porsche Cayman S выставлен на продажу на аукционе на онлайн-площадке PCarMarket
Фото: PCarMarket
7/7 Владелец готов расстаться с машиной до окончания торгов за сумму не менее 53 тысяч долларов
Фото: PCarMarket

Porsche оснастили новыми бамперами, воздухозаборником на крыше, раллийной «люстрой» спереди, «утиным крылом» спойлера на крышке капота. Кроме того был увеличен дорожный просвет, а стандартные колеса заменены на внедорожные покрышки BF Goodrich на 16-дюймовых дисках Braid.

Инженеры доработали и двигатель спорткара. Автомобиль получил новую выхлопную систему от Porsche 911 GT3, усиленное сцепление и блокировку дифференциала в заднюю ось.

Сейчас необычный Porsche Cayman S выставлен на продажу на аукционе на онлайн-площадке PCarMarket.

Владелец готов расстаться с машиной до окончания торгов за сумму не менее 53 тысяч долларов.

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