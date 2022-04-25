Внедорожный Porsche Cayman S: раллийный суперкар

Владелец Porsche Cayman S поколения 987 превратил свой автомобиль в раллийный суперкар. Теперь спортивное купе пригодно для езды по бездорожью на высокой скорости. Об этом сообщает Motor.ru.
Porsche оснастили новыми бамперами, воздухозаборником на крыше, раллийной «люстрой» спереди, «утиным крылом» спойлера на крышке капота. Кроме того был увеличен дорожный просвет, а стандартные колеса заменены на внедорожные покрышки BF Goodrich на 16-дюймовых дисках Braid.
Инженеры доработали и двигатель спорткара. Автомобиль получил новую выхлопную систему от Porsche 911 GT3, усиленное сцепление и блокировку дифференциала в заднюю ось.
Сейчас необычный Porsche Cayman S выставлен на продажу на аукционе на онлайн-площадке PCarMarket.
Владелец готов расстаться с машиной до окончания торгов за сумму не менее 53 тысяч долларов.