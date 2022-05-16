Возвращение «Москвича»: французы уходят из столицы

Мэр Москвы Собянин принял решение возобновить производство машин под брендом «Москвич», на московском заводе Renault. Об этом сообщает РИА Новости.
«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право. <...> Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Кроме того, власти города постараются сохранить большую часть коллектива самого завода и его смежных предприятий. Основным технологическим партнером «Москвича» станет КАМАЗ, в перспективе предприятие начнет выпускать электромобили.
Каким был легендарный автомобиль «Москвич» - в галерее «Рамблера».