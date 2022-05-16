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1 час назад

Возвращение «Москвича»: французы уходят из столицы

Александр Котлеткин

Мэр Москвы Собянин принял решение возобновить производство машин под брендом «Москвич», на московском заводе Renault. Об этом сообщает РИА Новости.

1/8 Москвич-400 — советский автомобиль 1-го поколения, выпускавшийся на Заводе малолитражных автомобилей в Москве («ЗМА», впоследствии — «МЗМА») с декабря 1946 по 1954 год. Первый массовый легковой автомобиль, продававшийся в СССР для индивидуального использования
Фото: РИА Новости
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2/8 Москвич-402 — советский автомобиль 2-го поколения, выпускавшийся на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) с 1956 по 1958 год. Всего выпущено 87 658 экземпляров вместе с модификациями
Фото: РИА Новости
3/8 Москвич-403 — советский автомобиль 2-го поколения, выпускавшийся на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) с декабря 1962 по июль 1965 года. Являлся переходной моделью между «Москвичом-407» и автомобилем «Москвич-408»
Фото: РИА Новости
4/8 Москвич-408 — советский заднеприводный автомобиль 3-го поколения с кузовом типа «четырёхдверный седан». Выпускался в 1964—1976 годах
Фото: РИА Новости
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5/8 Москвич-412 — советский и российский заднеприводный автомобиль 3-го поколения, выпускавшийся с октября 1967 по 1976 год в Москве на заводе МЗМА, позднее переименованном в АЗЛК, и с 1967-го по апрель 1999 года (отдельные партии до 2003) на автомобильном заводе в Ижевске
Фото: РИА Новости
6/8 Москвич-2140 — советский заднеприводный автомобиль 3-го поколения с кузовом типа седан, выпускавшийся в Москве на заводе АЗЛК с 1975 по 1988 год. Представлял собой глубоко модернизированный вариант модели «Москвич-412»
Фото: РИА Новости
7/8 Москвич-2141 — советский и российский легковой автомобиль 4-го поколения с кузовом типа «хэтчбэк», выпускавшийся с 1986 по 2001 годы (в 1997—2001 годах — в виде модернизированной модели «Святогор») на Автомобильном заводе имени Ленинского комсомола (АЗЛК, с 1992 года — ОАО «Москвич»)
Фото: РИА Новости
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8/8 Москвич-2142 — советский легковой автомобиль 4-го поколения, первый переднеприводный седан Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, разработка которого завершилась к 1990 году, а запуск в серийное производство планировался в 1992 году. Создан на замену кузову МЗМА-408 (412) и конкретно модели АЗЛК-2140
Фото: РИА Новости

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право. <...> Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Кроме того, власти города постараются сохранить большую часть коллектива самого завода и его смежных предприятий. Основным технологическим партнером «Москвича» станет КАМАЗ, в перспективе предприятие начнет выпускать электромобили.

Каким был легендарный автомобиль «Москвич» - в галерее «Рамблера».

Автоновости,Фото,Renault,Сергей Собянин,
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