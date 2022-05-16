Возвращение «Москвича»: французы уходят из столицы

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Москвич-412 — советский и российский заднеприводный автомобиль 3-го поколения, выпускавшийся с октября 1967 по 1976 год в Москве на заводе МЗМА, позднее переименованном в АЗЛК, и с 1967-го по апрель 1999 года (отдельные партии до 2003) на автомобильном заводе в Ижевске