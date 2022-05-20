Не только «Москвич»: лучшие автомобильные бренды СССР

Московский завод Renault перешел в собственность города. Правительство планирует запустить на нем производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». Власти города не только постараются сохранить большую часть коллектива самого завода и его смежных предприятий, но и хотят в будущем наладить производство электромобилей.

1/8 ЗАЗ-965 — советский микролитражный автомобиль, выпускавшийся с 1960 по 1963 год. ЗАЗ-965А «Запорожец» — модификация с двигателем мощностью 27 л. с., а позднее 30 л. с., выпускавшаяся с ноября 1962 по 1969 год. Всего было выпущено 322 166 автомобилей всех модификаций. ЗАЗ – 965 был крайне дешевым автомобилем и стоил 1800 рублей. По легенде, цена определялась как совокупная стоимость 1 000 бутылок водки (по 1,80 руб.) или 20 средних зарплат по стране Фото: mosfilm.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 ЗИЛ-117 — советский легковой автомобиль высшего класса с кузовом седан. Преемник — ЗИЛ-41041. Был создан в 1971 году на базе правительственного лимузина ЗИЛ-114 и имел такие же строгие и гармоничные формы. По слухам, машина была создана по личному распоряжению Л. И. Брежнева, любившего управлять автомобилем лично. По своему статусу ЗИЛ-117 считался на одну ступеньку ниже лимузинов ЗИЛ-114 и ЗИЛ-115 и полагался кандидатам в члены Политбюро ЦК КПСС Фото: mosfilm.ru 3/8 ГАЗ-415 — пикап, грузовой вариант «Эмки» М-1. Грузоподъёмность ГАЗ-415 позволяла перевезти двух человек и 500 кг груза. Мотор развивал 50 л.с. при 2800 об/мин. Идеальный вариант для любителей дачного отдыха и жителей сельской местности Фото: mosfilm.ru 4/8 ЗИС-110 — советский легковой автомобиль высшего и представительского класса Завода имени Сталина, первый послевоенный автомобиль автопрома СССР. Автомобиль оснащался рядным 8-цилиндровым 4-тактным нижнеклапанным двигателем модели ЗИС-110, рабочим объёмом 6002 см³ и мощностью 140 л. с. при 3600 об/мин. ЗИС-110 был самым мощным советским автомобилем того времени Фото: mosfilm.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 «Руссо-Балт» — марка русского автомобиля, выпускавшегося на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге. Первый серийный автомобиль «Модель С 24\30» сошел с конвейера в 1909 году. Индекс модели расшифровывается так: 24 — расчётная мощность двигателя в лошадиных силах, 30 — максимальная мощность. Объём двигателя составлял 4501 см³. Всего было выпущено 347 экземпляров Фото: mosfilm.ru 6/8 ГАЗ М-20 «Победа» — советский легковой автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в 1946—1958 годах. Третье поколение легковых машин ГАЗ, является преемником модели М-1. Всего до 31 мая 1958 года было выпущено 241 497 машин, включая 14 222 кабриолетов и 37 492 такси Фото: mosfilm.ru 7/8 ВАЗ-2109 — советский и российский переднеприводный автомобиль с кузовом типа хэтчбек. Разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе в 1987—2004 годах. В 1991 году был внедрён новый дизайн «передка» машины, с так называемыми «длинными» передними крыльями и капотом. С 1994 года на «девятки» стали устанавливаться 1,5-литровые двигатели с впрыском топлива. На экспортных рынках на модель опционально устанавливали кондиционер, электростеклоподьёмники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другие опции Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 «Ока» — советский и российский легковой автомобиль особо малого класса. Автомобиль был разработан на Волжском автомобильном заводе, выпускался на ВАЗе, ЗМА и СеАЗе в 1987—2008 годах. Выпущено 700 тысяч машин со всех заводов. В конце 1998 года, после дефолта и резкой девальвации рубля, микроавтомобиль «Ока» оказался одним из наиболее дешёвых в мире четырёхколёсных средств передвижения, что резко подстегнуло его популярность на внутреннем и внешнем рынках Фото: ТАСС

Кроме «Москвича» в СССР было множество автобрендов и автомобилей, которые полюбились людям, а некоторые даже стали настоящими легендами отечественного автопрома. Какие еще советские модели были бестселлерами – в галерее «Рамблера».

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ЗАЗ-965 — советский микролитражный автомобиль, выпускавшийся с 1960 по 1963 год. ЗАЗ-965А «Запорожец» — модификация с двигателем мощностью 27 л. с., а позднее 30 л. с., выпускавшаяся с ноября 1962 по 1969 год. Всего было выпущено 322 166 автомобилей всех модификаций. ЗАЗ – 965 был крайне дешевым автомобилем и стоил 1800 рублей. По легенде, цена определялась как совокупная стоимость 1 000 бутылок водки (по 1,80 руб.) или 20 средних зарплат по стране.

ЗИЛ-117 — советский легковой автомобиль высшего класса с кузовом седан. Преемник — ЗИЛ-41041. Был создан в 1971 году на базе правительственного лимузина ЗИЛ-114 и имел такие же строгие и гармоничные формы. По слухам, машина была создана по личному распоряжению Л. И. Брежнева, любившего управлять автомобилем лично. По своему статусу ЗИЛ-117 считался на одну ступеньку ниже лимузинов ЗИЛ-114 и ЗИЛ-115 и полагался кандидатам в члены Политбюро ЦК КПСС.

ГАЗ-415 — пикап, грузовой вариант «Эмки» М-1. Грузоподъёмность ГАЗ-415 позволяла перевезти двух человек и 500 кг груза. Мотор развивал 50 л.с. при 2800 об/мин. Идеальный вариант для любителей дачного отдыха и жителей сельской местности.

ЗИС-110 — советский легковой автомобиль высшего и представительского класса Завода имени Сталина, первый послевоенный автомобиль автопрома СССР. Автомобиль оснащался рядным 8-цилиндровым 4-тактным нижнеклапанным двигателем модели ЗИС-110, рабочим объёмом 6002 см³ и мощностью 140 л. с. при 3600 об/мин. ЗИС-110 был самым мощным советским автомобилем того времени.

«Руссо-Балт» — марка русского автомобиля, выпускавшегося на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге. Первый серийный автомобиль «Модель С 24\30» сошел с конвейера в 1909 году. Индекс модели расшифровывается так: 24 — расчётная мощность двигателя в лошадиных силах, 30 — максимальная мощность. Объём двигателя составлял 4501 см³. Всего было выпущено 347 экземпляров.

ГАЗ М-20 «Победа» — советский легковой автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в 1946—1958 годах. Третье поколение легковых машин ГАЗ, является преемником модели М-1. Всего до 31 мая 1958 года было выпущено 241 497 машин, включая 14 222 кабриолетов и 37 492 такси.

ВАЗ-2109 — советский и российский переднеприводный автомобиль с кузовом типа хэтчбек. Разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе в 1987—2004 годах. В 1991 году был внедрён новый дизайн «передка» машины, с так называемыми «длинными» передними крыльями и капотом. С 1994 года на «девятки» стали устанавливаться 1,5-литровые двигатели с впрыском топлива. На экспортных рынках на модель опционально устанавливали кондиционер, электростеклоподьёмники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другие опции.