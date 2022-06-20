Стильные красотки на железных конях

20 июня – особенный день для всех ценителей двухколесного транспорта. 30 лет назад мотолюбители сразу из нескольких стран отправились на работу на мотоциклах и скутерах, оставив автомобили в гаражах. В середине 1990-х годов в акции участвовало уже более 5 тысяч человек.
Первоначально Всемирный день мотоциклиста отмечали 22 июля 1992 года. В 2008 году акцию перенесли на третий понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов со всего мира.
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