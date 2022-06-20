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11 минут назад

Стильные красотки на железных конях

Александр Котлеткин

20 июня – особенный день для всех ценителей двухколесного транспорта. 30 лет назад мотолюбители сразу из нескольких стран отправились на работу на мотоциклах и скутерах, оставив автомобили в гаражах. В середине 1990-х годов в акции участвовало уже более 5 тысяч человек.

1/11 20 июня – особенный день для всех ценителей двухколесного транспорта
Фото: Соцсети
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2/11 30 лет назад мотолюбители сразу из нескольких стран отправились на работу на мотоциклах и скутерах, оставив автомобили в гаражах
Фото: Соцсети
3/11 В середине 1990-х годов в акции участвовало уже более 5 тысяч человек
Фото: Соцсети
4/11 Первоначально Всемирный день мотоциклиста отмечали 22 июля 1992 года
Фото: Соцсети
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5/11 В 2008 году акцию перенесли на третий понедельник июня
Фото: Соцсети
6/11 Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов со всего мира
Фото: Соцсети
7/11 
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Первоначально Всемирный день мотоциклиста отмечали 22 июля 1992 года. В 2008 году акцию перенесли на третий понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов со всего мира.

Стильные красотки на железных конях – в галерее «Рамблера».

Автоновости,Фото,
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