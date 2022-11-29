Ледяной дождь 2.0: невероятные кадры из Владивостока

На Владивосток обрушился ледяной дождь. Тротуары и дороги покрылись толстым слоем льда. С непогодой в равной степени плохо справляются как автомобили, так и пешеходы. Жители выкладывают последствия разгула стихи в соцсетях.

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Как сообщает daily.afisha.ru, в городе всю ночь на дорогах работала спецтехника, коммунальные службы обрабатывали проезжие части и тротуары от наледи и снега. За сутки на обработку дорог и тротуаров было потрачено 775 тонн песко-соляной смеси, 132 тонны жидких реагентов и 98 тонн бионорда.