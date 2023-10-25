Skoda опубликовала концепты нового Superb. Фотогалерея

Чешский автоконцерн Skoda опубликовал серию фотографий нового лифтбека Superb. Об этом сообщает портал Carscoops.com.

Новинка унифицирована с Volkswagen Passat и будет доступна в версиях Hatchback и Combi. Несмотря на то, что на снимках автомобиль показан в камуфляже, производитель уже раскрыл его основные параметры. Superb обладает улучшенной аэродинамикой - коэффициент лобового сопротивления теперь составляет 0,24 единицы. Длина кузова стала больше - 4,912 метров, высота – 1,481 метра, ширина и колесная база – 1,834 и 2,841 метров.

Салон лифтбека оснащен новым 13-дюймовым мультимедийным дисплеем, 10-дюймовой приборной панелью с проекционным экраном.

Объем багажника обеих версии Superb также увеличился. Hatchback теперь вмещает в себя до 645 литров нагрузки, Combi – 690 литров.

Производитель готов предложить покупателям модели оборудованные как бензиновыми, так и дизельным двигателями. «Дизель» будет доступен в двухлитровом объеме с мощность в 150 и 193 л.с. Бензиновый мотор предлагается в трех вариациях объемом от 1,5 до 2 литров и заявленной мощностью от 150 до 265 л.с.