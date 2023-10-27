В Японии после четырёхлетнего перерыва открылась крупнейшая автомобильная выставка страны. Автосалон Japan Mobility Show привлек 475 компаний, среди которых японские, немецкие и китайские производители, сообщает портал Autonews. Автомобильные выставки проводятся в Токио с 1964 года и традиционно входят в пятерку лучших моторшоу мира. И пусть Токийский автосалон формально сменил название, Japan Mobility Show уже привлекла к себе внимание автомобильных экспертов и СМИ. Производители привезли на выставку и показали зрителям самые прорывные и необычные концепты. Среди них летающий автомобиль от Subaru, стильная «буханка» от Mitsubishi и технологичный Nissan Hyper Force.