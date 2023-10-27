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Яркие концепты автосалона в Токио. Фотогалерея

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Toyota представила широкой публике концепт Land Cruiser Se.
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Toyota представила широкой публике концепт Land Cruiser Se. 
© Toyota
Внедорожник отличается от предшественников достаточно смелым, угловатым и технологичным дизайном. Производителем заявлено, что автомобиль будет оборудован электродвигателем.
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Внедорожник отличается от предшественников достаточно смелым, угловатым и технологичным дизайном. Производителем заявлено, что автомобиль будет оборудован электродвигателем. 
© Toyota
Infiniti также привезла на автосалон в Токио электромобиль.
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Infiniti также привезла на автосалон в Токио электромобиль.  
© Infiniti
Производитель показал зрителям спортивный седан Vision Qe и пообещал, что новый автомобиль станет самым мощным среди существующих моделей.
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Производитель показал зрителям спортивный седан Vision Qe и пообещал, что новый автомобиль станет самым мощным среди существующих моделей.  
© Infiniti

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Lexus показала сразу два концепта - LF-ZL и LF-ZC. Автомобили будут оборудованы электродвигателем, а их кузов будет изготовлен из трех модулей, соединенных между собой методом ковки.
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Lexus показала сразу два концепта - LF-ZL и LF-ZC. Автомобили будут оборудованы электродвигателем, а их кузов будет изготовлен из трех модулей, соединенных между собой методом ковки. 
© Lexus
Lexus попытается превзойти Tesla в коэффициенте лобового сопротивления и добиться значения Cd в 0,2 единицы. Новинку обещают запустить в серийное производство к 2026 году.
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Lexus попытается превзойти Tesla в коэффициенте лобового сопротивления и добиться значения Cd в 0,2 единицы. Новинку обещают запустить в серийное производство к 2026 году. 
© Lexus
Концепт от Nissan под названием Hyper Force выглядит так, словно он разработан не для реальной жизни, а для компьютерной игры (что, впрочем, так и есть, представляли его совместно с разработчиками Gran Turismo).
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Концепт от Nissan под названием Hyper Force выглядит так, словно он разработан не для реальной жизни, а для компьютерной игры (что, впрочем, так и есть, представляли его совместно с разработчиками Gran Turismo). 
© Nissan
Автомобиль считается прямым продолжением GT-R. Hyper Force получит полноприводный электрический мотор мощностью 1360 л.с. Также заявлено наличие суперпродвинутого автопилота.
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Автомобиль считается прямым продолжением GT-R. Hyper Force получит полноприводный электрический мотор мощностью 1360 л.с. Также заявлено наличие суперпродвинутого автопилота.  
© Nissan
Новинка Mazda Iconic SP — прямой наследник серии RX, производившейся еще в 2012 году. Автомобиль оснащен двумя роторными двигателями.
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Новинка Mazda Iconic SP — прямой наследник серии RX, производившейся еще в 2012 году. Автомобиль оснащен двумя роторными двигателями. 
© Mazda

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От них электроэнергия подается на электропривод, вращающий колеса. Также производитель намеревается перейти на экологичное водородное или синтетическое топливо.
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От них электроэнергия подается на электропривод, вращающий колеса. Также производитель намеревается перейти на экологичное водородное или синтетическое топливо. 
© Mazda
Honda Prelude по своим очертаниям напоминает Honda Civic. Производитель обещал оснастить автомобиль гибридной силовой установкой.
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Honda Prelude по своим очертаниям напоминает Honda Civic. Производитель обещал оснастить автомобиль гибридной силовой установкой.  
© Honda
Subaru Air Mobility – это концепт одноместного летающего автомобиля. Аппарат оборудован шестью пропеллерами по бокам.
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Subaru Air Mobility – это концепт одноместного летающего автомобиля. Аппарат оборудован шестью пропеллерами по бокам.  
© Subaru
Другим проектом Subaru стал гибрид спорткара и кроссовера, который назвали Sport Mobility. Правда концепт оказался не более, чем шоу-каром и его не планируют выпускать в серию.
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Другим проектом Subaru стал гибрид спорткара и кроссовера, который назвали Sport Mobility. Правда концепт оказался не более, чем шоу-каром и его не планируют выпускать в серию. 
© Subaru
Mitsubishi показал проект вместительного автомобиля повышенной проходимости D:X, внешне напоминающий супертехнологичную «буханку».
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Mitsubishi показал проект вместительного автомобиля повышенной проходимости D:X, внешне напоминающий супертехнологичную «буханку».  
© Mitsubishi

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Проект является дальнейшим развитием марки Delica D5 и будет оснащен гибридным полноприводным двигателем.
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Проект является дальнейшим развитием марки Delica D5 и будет оснащен гибридным полноприводным двигателем.  
© Mitsubishi
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© EPA/TACC

    В Японии после четырёхлетнего перерыва открылась крупнейшая автомобильная выставка страны. Автосалон Japan Mobility Show привлек 475 компаний, среди которых японские, немецкие и китайские производители, сообщает портал Autonews. Автомобильные выставки проводятся в Токио с 1964 года и традиционно входят в пятерку лучших моторшоу мира. И пусть Токийский автосалон формально сменил название, Japan Mobility Show уже привлекла к себе внимание автомобильных экспертов и СМИ. Производители привезли на выставку и показали зрителям самые прорывные и необычные концепты. Среди них летающий автомобиль от Subaru, стильная «буханка» от Mitsubishi и технологичный Nissan Hyper Force.

    Все это и многое другое – в галерее «Рамблера».

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